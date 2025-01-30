Брухунова озаботилась поисками нового мужа вместо Петросяна

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян (Фото: соцсети)
35-летняя Татьяна Брухунова просматривает руководства по поиску богатых мужей. Некоторые пользователи сети посчитали, что Брухунова уже начала поиск состоятельного ухажера, ведь в текущем году Петросяну исполнится 80 лет.
Причиной подобных выводов стал тот факт, что Татьяна просматривает видео, в которых даются практические советы по знакомству и соблазнению состоятельных мужчин. Как сообщают пользователи, один из таких роликов супруга Петросяна лайкнула.
К удивлению общественности, сама Брухунова не стала вступать в конфликты со своими хейтерами.
Напомним, Петросян и Брухунова женаты уже пять лет. К молодой избраннице мужчина ушел от жены Елены Степаненко, с которой прожил в браке 33 года.
Читайте также:
От стюардессы до звезды шоу-бизнеса: как Zivert стала певицей, почему уходила со сцены и скрывала возлюбленных
Потеряла сына, обрела счастье с гинекологом и построила успешную карьеру: как живет актриса Наталия Антонова
Детство в детдоме, романы с женатыми и бесплодие: испытания актрисы Жанны Эппле
К удивлению общественности, сама Брухунова не стала вступать в конфликты со своими хейтерами.
Напомним, Петросян и Брухунова женаты уже пять лет. К молодой избраннице мужчина ушел от жены Елены Степаненко, с которой прожил в браке 33 года.
Читайте также:
От стюардессы до звезды шоу-бизнеса: как Zivert стала певицей, почему уходила со сцены и скрывала возлюбленных
Потеряла сына, обрела счастье с гинекологом и построила успешную карьеру: как живет актриса Наталия Антонова
Детство в детдоме, романы с женатыми и бесплодие: испытания актрисы Жанны Эппле
Екатерина Коршунова