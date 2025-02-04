Людмила Артемьева: путь от развода и финансовых трудностей до беременности в 49 лет — где сейчас звезда сериала «Сваты»?

Людмила Артемьева по праву считается «народной артисткой». Она известна своими ролями в таких популярных фильмах, как «Таксистка» и «Сваты». Недавно актриса воплотила образ Бабы-Яги. Несмотря на свою популярность, она предпочитает оставаться закрытой и не делится личной информацией, чтобы сохранить интерес к своей личности.