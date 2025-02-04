Людмила Артемьева: путь от развода и финансовых трудностей до беременности в 49 лет — где сейчас звезда сериала «Сваты»?

Людмила Артемьева (Фото: кадр из фильма «Преступление»)
Людмила Артемьева по праву считается «народной артисткой». Она известна своими ролями в таких популярных фильмах, как «Таксистка» и «Сваты». Недавно актриса воплотила образ Бабы-Яги. Несмотря на свою популярность, она предпочитает оставаться закрытой и не делится личной информацией, чтобы сохранить интерес к своей личности.
Как она забеременела и потеряла ребенка в 49 лет, почему рассталась с мужем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Родилась 10 февраля 1963 года в немецком Дессау, Людмила с раннего возраста проявляла интерес к искусству. Её детство прошло в Ужгороде и Львове, где она активно участвовала в театральной самодеятельности. Поддержка родителей сыграла ключевую роль в её выборе профессии: после окончания школы она поступила в Ленинградское музыкальное училище, а затем перевелась в Московское театральное училище имени Щукина, где её наставником стала заслуженный деятель искусств России Марианна Тёр-Захарова.
Затем Артемьева сыграла главную роль в комедийном сериале «Таксистка», что привело к приглашениям на другие комедийные проекты, включая «Сваты», где она сыграла Ольгу Ковалеву. Артемьева также снималась в других проектах, включая «Беременный» и «Дублер», имеет опыт работы как в комедийных, так и в драматических ролях, например, в сериале «Преступление».
Кроме того, она несколько раз принимала участие в программе «Модный приговор» в роли защитника. Также Людмила входила в жюри популярного шоу «Один в один», где оценивала выступления участников.
Развод Артемьевой оказался довольно громким: актриса обвиняла мужа в финансовых трудностях семьи и упоминала о его пристрастии к алкоголю, которое, по её мнению, стало причиной разрушения их брака. Неожиданная новость о личной жизни Людмилы появилась в 2012 году, когда СМИ начали сообщать о её беременности. На тот момент ей было 49 лет. Однако, как выяснилось позже, из-за проблем со здоровьем Людмила Викторовна не смогла выносить ребенка. Личность предполагаемого отца так и осталась загадкой.
Напомним, что в 2021 году поклонники были шокированы новостью, что аккаунт, который долгое время считался официальным профилем актрисы в социальных сетях, оказался мошенническим. Несмотря на неоднократные попытки заблокировать фейковую страницу, она продолжала существовать, публикуя сомнительную рекламу и материалы с репетиций и съёмок.
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Интерес к искусствуЛюдмила Артемьева предпочитает уединение и спокойствие семейной жизни, что делает её редким гостем на светских мероприятиях и кинопремьерах. В свои 60 лет она выглядит великолепно, недавняя смена имиджа только подчеркивает её привлекательность.
Родилась 10 февраля 1963 года в немецком Дессау, Людмила с раннего возраста проявляла интерес к искусству. Её детство прошло в Ужгороде и Львове, где она активно участвовала в театральной самодеятельности. Поддержка родителей сыграла ключевую роль в её выборе профессии: после окончания школы она поступила в Ленинградское музыкальное училище, а затем перевелась в Московское театральное училище имени Щукина, где её наставником стала заслуженный деятель искусств России Марианна Тёр-Захарова.
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Драматические и комедийные ролиПосле окончания вуза Людмила Артемьева вошла в труппу театра «Ленком», где проработала 17 лет, участвуя в таких постановках, как «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и «Бременские музыканты». Однако в начале 2000-х она почувствовала, что застряла на одном месте, и в 2023 году покинула театр, чтобы начать карьеру в кино и сериалах. Её дебютом стала роль в «Очень страшной истории», после чего последовали небольшие роли в фильмах, но настоящий прорыв произошёл с рекламой майонеза «Моя семья».
Затем Артемьева сыграла главную роль в комедийном сериале «Таксистка», что привело к приглашениям на другие комедийные проекты, включая «Сваты», где она сыграла Ольгу Ковалеву. Артемьева также снималась в других проектах, включая «Беременный» и «Дублер», имеет опыт работы как в комедийных, так и в драматических ролях, например, в сериале «Преступление».
Роль защитникаЛюдмила Артемьева проявила себя не только в кино и сериалах, но и на телевидении. В 2002 году она стала ведущей программы «Впрок», которая вскоре была переименована в «Экспертизу». В этой программе актриса посещала магазины и проверяла продукты, анализируя их состав и выясняя, какие из них полезны, а какие — нет.
Кроме того, она несколько раз принимала участие в программе «Модный приговор» в роли защитника. Также Людмила входила в жюри популярного шоу «Один в один», где оценивала выступления участников.
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Финансовые трудностиКогда Людмила Артемьева училась в знаменитом театральном институте «Щука», она познакомилась с актером Сергеем Парфеновым. Пара быстро узаконила свои отношения в 1983 году и прожила в браке 15 лет, у них родилась дочь Екатерина. Однако Екатерина решила не следовать по стопам родителей и занялась переводами, предпочитая оставаться вдали от публичности и прося маму не публиковать её фотографии.
Развод Артемьевой оказался довольно громким: актриса обвиняла мужа в финансовых трудностях семьи и упоминала о его пристрастии к алкоголю, которое, по её мнению, стало причиной разрушения их брака. Неожиданная новость о личной жизни Людмилы появилась в 2012 году, когда СМИ начали сообщать о её беременности. На тот момент ей было 49 лет. Однако, как выяснилось позже, из-за проблем со здоровьем Людмила Викторовна не смогла выносить ребенка. Личность предполагаемого отца так и осталась загадкой.
Стильная причёска и модное платьеВ 2023 году Артемьева вновь привлекла внимание поклонников, появившись на премьере фильма «Баба Яга спасёт мир». Звезда удивила всех не только своей игрой, но и изменениями во внешности — стильная причёска и модное платье подчеркивали её новую уверенность и жизненные перемены.
Напомним, что в 2021 году поклонники были шокированы новостью, что аккаунт, который долгое время считался официальным профилем актрисы в социальных сетях, оказался мошенническим. Несмотря на неоднократные попытки заблокировать фейковую страницу, она продолжала существовать, публикуя сомнительную рекламу и материалы с репетиций и съёмок.
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Дарья Осипова