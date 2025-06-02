Раскрыта дата премьеры песни SHAMAN для конкурса «Интервидение»
Премьера песни SHAMAN для конкурса «Интервидение» состоится 7 июня
Премьера новой песни певца Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, состоится 7 июня. Именно эту композицию артист исполнит на песенном конкурсе «Интервидение».
«Премьера песни Shaman для конкурса «Интервидение» состоится в эту субботу эксклюзивно на сцене юбилейной премии «Муз-ТВ 2025», – говорится в сообщении, представленном в Telegram-канале конкурса.Также организаторы отмечают, что готовится необычное и зрелищное выступление с масштабной визуализацией. Артист предстанет в неожиданном образе.
Напомним, что проведение «Интервидения» запланировано на 20 августа 2025 года. Ожидается, что участие в конкурсе примут артисты из более 20 стран, включая государства БРИКС, страны СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки.