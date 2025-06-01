«Я благодарен своим хейтерам»: SHAMAN раскрыл отношение к недоброжелателям

01 июня 2025, 19:44

SHAMAN заявил, что «питается» негативной энергией хейтеров

SHAMAN / Ярослав Дронов (фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN рассказал, как справляется с хейтом. Артист признался, что «питается» негативной энергетикой злопыхателей.





Ярослав Дронов за последние годы стал одним из самых популярных певцов в России. Он уже успел обрести много поклонников, однако у популярности есть и обратная сторона. Многие до сих пор продолжают критиковать SHAMAN, однако сам он уверяет, что не боится негатива в свой адрес и черпает из него энергию.





«Некоторые говорят, что на хейтеров не нужно обращать внимания. А почему не обращать внимания? Это же энергия. Хоть и со знаком минус, но это энергия, с которой тоже нужно работать. И я делаю так, что те, кто меня любят, поклонники моего творчества, чтобы их становилось ещё больше, чтобы они любили ещё сильнее. А те, кто меня не любят, я делаю, чтобы их тоже становилось ещё больше», – подчеркнул Дронов в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ.