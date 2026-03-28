Раскрыта причина, по которой Нагиеву отказывают в съемках

28 марта 2026, 13:24

Mash: Нагиеву отказывают в съемках в России из-за репутационных рисков

Дмитрий Нагиев (Фото: Инстаграм*/nagiev.universal)

Актеру Дмитрию Нагиеву отказывают в участии в российских проектах из-за репутационных рисков. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.





По данным источника, актера исключили из фильма «Королек моей любви» — на последнем этапе согласования состава создатели картины «решили не рисковать». В киноиндустрии он фактически находится в негласном стоп-листе: новых проектов с ним нет, а рекламные контракты аннулировали.



Сам Нагиев подтверждал, что оборвал все связи с отечественным телевидением. Также на ситуацию повлиял выезд артиста в Эмираты в начале 2026 года, где его заметили в компании блогерши Натальи Любимовой, связанной со сборами для украинских военных.



Теперь Нагиев живет между РФ и ОАЭ и зарабатывает на авторских курсах. Стоимость одного занятия по актерской импровизации составляет около 500 тысяч.

«Учит телесной выразительности: ученики ползают по полу и разыгрывают оргазм», — отмечается в посте.