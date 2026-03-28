Светлана Лобода «подешевела» на четыре миллиона рублей
Уехавшая из России певица Светлана Лобода испытывает серьезные сложности в карьере. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Артистка снизила ценник за выступление до 120 тысяч евро (примерно 11 млн рублей), но оставила все прежние требования к райдеру. Ей нужен номер в элитном отеле с увлажнителем воздуха, морской солью для ванны и педикюрными принадлежностями. В гримерке должны быть четыре пары носков премиум-класса стоимостью более трех тысяч рублей каждая. Передвигаться певица готова только на люкс-транспорте с водителем-инкогнито — он должен быть в маске и перчатках. Для личных вещей она требует отдельный грузовик.
При этом билеты на концерты в Европе продаются с трудом. В Чехии не выкуплена даже половина зала. Гастрольный тур охватывает 21 город, полный солдаут ожидается лишь в одном населенном пункте Польши. Цены на билеты начинаются от 2500 рублей.
Сама Лобода призналась, что переживает «падение с большой высоты». Певица, которая теперь называет себя только украинской артисткой, подвергается критике даже со стороны соотечественников и продолжает исполнять песни на русском языке. Ее гонорары снизились на четыре миллиона рублей по сравнению с прошлыми.
