Сестра Меладзе стала гражданкой Великобритании и открыла бизнес в Лондоне
Сестра Валерия и Константина Меладзе, Лиана, в 2025 году стала гражданкой Великобритании и зарегистрировала компанию в Лондоне. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно британской корпоративной отчетности, в ноябре 2024 года в стране учредили фирму Musilian Limited, 75% которой принадлежат Лиане Меладзе. Организация занимается звукозаписью и созданием видеоматериалов.
В учредительных документах родственница певца и композитора изначально указывалась как гражданка Грузии. Однако в сентябре 2025 года при назначении на должность директора она фигурировала уже как гражданка Великобритании.
Отмечается, что в России Лиана Меладзе является продюсером музыкального лейбла Velvet Music, сотрудничавшего со многими звездами, в том числе с Полиной Гагариной, Верой Брежневой и Анитой Цой.
