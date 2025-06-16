Раскрыта стоимость роскошного наряда юной невесты Лепса

16 июня 2025, 18:24

Стоимость платья 19-летней невесты Лепса составила 41 тысячу рублей

Аврора Киба (Фото: Instagram* @avrorakiba)

Юная избранница 62-летнего Григория Лепса в своём блоге опубликовала сторис, на которых появилась в чёрно-белом дизайнерском платье.