Раскрыта стоимость роскошного наряда юной невесты Лепса
Юная избранница 62-летнего Григория Лепса в своём блоге опубликовала сторис, на которых появилась в чёрно-белом дизайнерском платье.
19-летняя невеста известного певца в последнее время так и оказывается в центре внимания. Аврора Киба решила не упускать нахлынувшую на неё популярность и поделилась с поклонниками необычным выбором одежды.
Девушка выложила фото, где она с ярким макияжем и укладкой в виде высокого пучка вызывающе позирует в вечернем платье на тонких бретелях. Чёрно-белый наряд дерзко выделяется двумя разрезами до бедер и декорирован кружевом.
Платье Кибы от бренда Self Portrait, который известен смешиванием креативности с коммерческой смекалкой и деловой строгостью. А стоимость данного дизайнерского образца составила 41 тысячу рублей.
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