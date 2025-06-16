«Пропал секс»: Телеведущая Регина Тодоренко раскрыла интимные проблемы с мужем
Телеведущая Регина Тодоренко раскрыла интимные проблемы с мужем
Накануне третьих родов телеведущая Регина Тодоренко рассказала о долгом отсутствии секса с Владом Топаловым. Теледива отметила, что им помогла семейная терапия.
«У нас пропал секс. Ужас! Были моменты, особенно после рождения первого ребенка, когда мне хотелось надеть такую вязаную старую кофту, очки, сесть и крутиться в кресле-качалке. Какой там муж в таком состоянии! У меня «голова болела» полгода, так мне было плохо», — поделилась Регина в шоу «Орел и решка» Ляйсан Утяшевой.Тодоренко добавила, что семейный психолог помогла им, посоветовав поставить плотские утехи в календарь. Знаменитость, по ее признанию, не планировала съемки на такие дни. Звезда экрана заключила, что семейный психолог помогает им и сегодня.