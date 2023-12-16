Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
12 млн рублей за полтора часа, две подушки из гусиного пуха, а также «Майбах» и скромная гримерка требуются артисту SHAMAN для выступления.
Baza опубликовала райдер певца SHAMAN. К примеру, для коротких поездок артист предпочитает тонированный «Майбах». Его должны предоставить организаторы выступления. Если поездка длинная, то артист предпочитает минивен V-class с матрасом по размеру заднего дивана.
Водители должны быть опытные, выспавшиеся и отдохнувшие. Пристальное внимание SHAMAN уделяет безопасности. По условиям райдера, два человека должны охранять певца с момента прилета, до вылета, передвигаясь на автомобиле не ниже класса бизнес. В зале на каждые 1000 человек должно быть как минимум 8 охранников.
Жить SHAMAN предпочитает в люксе пятизвездочного отеля с кроватью King Size. На ней должны быть две подушки из гусиного пуха.
В гримёрке должны стоять вода, чай, лимон, фрукты и десяток брускетт.
Источники сообщают, что стоимость выступления артиста разнится, но в среднем за концерт SHAMAN просит 12 млн рублей.
Читайте также:
Охлобыстин: Пугачёва выгнала SHAMAN из шоу в начале его карьеры
Mash: Стал известен райдер певицы Веры Брежневой
Кристина Орбакайте после новогодних корпоративов вернётся в США
Водители должны быть опытные, выспавшиеся и отдохнувшие. Пристальное внимание SHAMAN уделяет безопасности. По условиям райдера, два человека должны охранять певца с момента прилета, до вылета, передвигаясь на автомобиле не ниже класса бизнес. В зале на каждые 1000 человек должно быть как минимум 8 охранников.
В гримёрке должны стоять вода, чай, лимон, фрукты и десяток брускетт.
Источники сообщают, что стоимость выступления артиста разнится, но в среднем за концерт SHAMAN просит 12 млн рублей.
Читайте также:
Охлобыстин: Пугачёва выгнала SHAMAN из шоу в начале его карьеры
Mash: Стал известен райдер певицы Веры Брежневой
Кристина Орбакайте после новогодних корпоративов вернётся в США
Мария Фирсова