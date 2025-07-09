Раскрыты многомиллионные доходы Светланы Бондарчук

09 июля 2025, 15:51

Светлана Бондарчук заработала на своих бизнесах 93 миллиона рублей

Светлана Бондарчук (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Светлана Бондарчук, бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука, заработала 93 миллиона рублей на своих бизнесах, сообщает издание «Страсти». Она является владельцем девяти компаний, большинство из которых стабильно показывают хорошую прибыль. В частности, Бондарчук управляет сетью салонов красоты.