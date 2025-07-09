Раскрыты многомиллионные доходы Светланы Бондарчук
Светлана Бондарчук, бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука, заработала 93 миллиона рублей на своих бизнесах, сообщает издание «Страсти». Она является владельцем девяти компаний, большинство из которых стабильно показывают хорошую прибыль. В частности, Бондарчук управляет сетью салонов красоты.
По данным открытых источников, компании ООО «БЮРО СПБ», ООО «БЮРО СКОЛКОВО» и ООО «БЮРО ДРИМ» в 2024 году заработали 512 миллионов рублей, а чистая прибыль составила 52,5 миллиона рублей. Кроме того, Светлана является учредителем фитнес-центра ООО «ФАННИ СТУДИЯ», который за прошлый год получил доход в 15,1 миллиона рублей и чистую прибыль в 1,1 миллиона рублей.
Также она имеет долю в компании ООО «ЛАПСАНИЯ», занимающейся арендой и управлением недвижимостью. В 2024 году эта организация заработала 50,7 миллиона рублей, а чистая прибыль составила 39,4 миллиона рублей. Таким образом, общий доход Светланы Бондарчук от её бизнесов за прошлый год составил 93 миллиона рублей.
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