Раскручивал, заводил романы и со скандалом расставался: какие тайны Гагариной, Наргиз, Темниковой и других раскрыл Макс Фадеев

Максим Фадеев считается одной из знаковых фигур отечественного шоу-бизнеса. Благодаря ему страна узнала таких артистов, как Глюк’oZa, Линда, группа Serebro, Пьер Нарцисс, Катя Лель, Юлия Савичева и многих других. Но со временем отношения продюсера с большинством его воспитанников превратились в источник скандалов. Подробнее в материале «Радио 1».