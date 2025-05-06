Раскручивал, заводил романы и со скандалом расставался: какие тайны Гагариной, Наргиз, Темниковой и других раскрыл Макс Фадеев

Максим Фадеев (Фото: Инстаграм* fadeevmaxim)
Максим Фадеев считается одной из знаковых фигур отечественного шоу-бизнеса. Благодаря ему страна узнала таких артистов, как Глюк’oZa, Линда, группа Serebro, Пьер Нарцисс, Катя Лель, Юлия Савичева и многих других. Но со временем отношения продюсера с большинством его воспитанников превратились в источник скандалов. Подробнее в материале «Радио 1».
Лейбл MALFAВ 2019 году Фадеев неожиданно объявил о разрыве контрактов со всеми артистами лейбла MALFA. Позже он признался, что устал быть «трамплином» для тех, кто лишь требовал от него новых песен, эфиров и гастролей, не воспринимая его ни как наставника, ни как друга. Ощущая себя использованным, Фадеев решил закрыть эту главу своей жизни и вернуться к своему главному увлечению — музыке. Однако обиды прошлого иногда дают о себе знать, и продюсер периодически в интервью или соцсетях рассказывает нелицеприятные детали о своих бывших подопечных, которые, впрочем, отвечают ему взаимностью.
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НаргизИстория с Наргиз завершилась в 2019 году, но взаимные упрёки продолжаются до сих пор. Певица утверждала, что ушла от Фадеева сама, обвинив его в том, что он использовал её лишь как источник дохода, контролируя каждую мелочь, включая её имидж. Она также заявила, что продюсер отдавал предпочтение продвижению Ольги Серябкиной. В ответ Фадеев обвинил Наргиз в склонности к скандалам и злоупотреблении алкоголем, а позже — в предательстве, когда та стала публично очернять Россию. После расторжения контракта Наргиз продолжает исполнять песни, на которые уже не имеет прав. Фадеев намерен бороться с этим в суде, что может серьёзно осложнить её и без того непростую карьеру за границей.
Наргиз Закирова (Фото: ВКонтакте/nargizzakirovaofficialgroup)
ЛиндаИстория успеха Линды тоже началась с Фадеева в 1993 году. Её раскрутку тогда оплачивал отец. Песня «Ворона» сделала Линду знаменитой, но после прекращения финансирования их пути разошлись. Певица утверждала, что продюсер бросил её, однако по другой версии — она сама подписала контракт с Universal Music. Долгое время Фадеев никак не комментировал её слова, но затем заявил, что утратил уважение к Линде за её ложные публичные обвинения и считал её лишь посредственной певицей, из которой сделал звезду.
Певица Линда (Фото: Телеграм/lindamusic)
Полина ГагаринаПобедительница второго сезона «Фабрики звёзд» сразу после проекта отказалась продолжать сотрудничество с Фадеевым, назвав его «тяжёлым и опасным человеком». Продюсер, в свою очередь, позже утверждал, что победа должна была достаться не Гагариной, а Лене Терлеевой, но телеканал настоял на другом выборе. По словам певицы, Фадеев когда-то сделал ей недвусмысленное предложение, но после её отказа отношения остались нейтральными, без давления.
Полина Гагарина (Фото: Инстаграм* @gagara1987)
Глюк’oZaВ конце 2023 года Фадеев объявил о перезапуске проекта «Глюк’oZa», запретив Наталье Ионовой-Чистяковой использовать бренд, сделавший её знаменитой. По мнению продюсера, участие Ионовой в скандальной «голой вечеринке» окончательно разрушило ту детскую концепцию, на которой изначально строился проект. Фадеев также вспоминал, как первая встреча с Натальей была омрачена её тяжёлым алкогольным опьянением, и как ему пришлось помогать молодой артистке преодолевать вредные зависимости.
Глюкоза (фото: Instagram* @glukozamusic)
Лена ТемниковаБывшая участница Serebro, Лена Темникова, ушла из группы в 2014 году, уведомив об этом Фадеева письмом. Позднее она рассказывала о жёстком контроле со стороны продюсера и обвиняла его в диктатуре. Также звучали заявления о предполагаемом романе между Фадеевым и её коллегой Ольгой Серябкиной, что якобы стало причиной напряжённости. Однако сама Серябкина утверждала, что роман был у неё с Темниковой**. После ухода певицы Фадеев рассказал, что Темникова оправдывала свой уход болезнью, хотя вскоре активно участвовала в других проектах. Продюсер публично усомнился в её композиторских талантах, заявив, что она не владеет ни одним музыкальным инструментом.
Елена Темникова (Фото: ВКонтакте @temnikovalena)
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