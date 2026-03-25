Равшана Куркова показала редкий снимок с дочерью в день ее рождения — фото
Актриса Равшана Куркова опубликовала редкие фото с дочерью Самирой, которой исполнилось три года. В честь дня рождения девочки звезда посвятила ей трогательный пост в Instagram*.
В поздравлении артистка с нежностью рассказала о характере дочери, назвав ее настоящим чудом и большим подарком судьбы. По словам Курковой, Самира растет умной, доброй и очень обаятельной девочкой, обладает отличным чувством юмора, любит театр, аудиосказки, наклейки, голубику, пастилу и всегда поддерживает старшего брата.
Ранее звезда рассказывала, что у Самиры уже есть первый актерский опыт. Девочка снялась вместе с мамой в сериале «Предпоследняя инстанция». По словам знаменитости, у дочери заметны творческие способности, и не исключается, что в будущем она продолжит актерскую династию.
О рождении второго ребенка Равшана сообщила 31 мая 2023 года, чем удивила поклонников. До этого она скрывала беременность, а позже опубликовала архивные снимки, сделанные в тот период. Имя отца девочки Куркова по-прежнему не раскрывает и слухи о личной жизни предпочитает не комментировать.
Сын Гаспар появился у нее в отношениях с бизнесменом Сергеем Амаряном. Впервые артистка показала мальчика публике только после его первого дня рождения, объяснив это желанием сохранить личное в тайне. Несмотря на расставание с отцом ребенка, актриса сумела сохранить с ним добрые отношения и не мешает его общению с сыном.
*Запрещен в РФ