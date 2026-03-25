Звезда «Интернов» стал многодетным отцом

25 марта 2026, 15:09

Актер Александр Ильин-младший стал многодетным отцом

Александр Ильин-младший (слева) (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Российский актер и певец Александр Ильин-младший, известный по сериалам «Интерны» и «Трасса», стал многодетным отцом. Об этом сообщила его жена Юлия Мартынова на своей странице в социальной сети Instagram*.





По ее словам, их третьим ребенком стала девочка. Имени новорожденной женщина не назвала.

«Добро пожаловать, малышка-богатырша», — написала многодетная мать.