Звезда «Интернов» стал многодетным отцом

Актер Александр Ильин-младший стал многодетным отцом
Александр Ильин-младший (слева) (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Российский актер и певец Александр Ильин-младший, известный по сериалам «Интерны» и «Трасса», стал многодетным отцом. Об этом сообщила его жена Юлия Мартынова на своей странице в социальной сети Instagram*.



По ее словам, их третьим ребенком стала девочка. Имени новорожденной женщина не назвала.

«Добро пожаловать, малышка-богатырша», — написала многодетная мать.
Первенец пары родился в марте 2018 года, а второй сын появился на свет спустя три года. Теперь в семье трое детей.

До этого стало известно, что артист балета Сергей Полунин стал отцом в четвертый раз. Танцовщик опубликовал фотографию с новорожденной дочерью на руках. Ей дали имя Руна.
Лидия Пономарева

