Развитие редкой болезни у Льва Лещенко удалось остановить

Лев Лещенко (Фото: ВКонтакте @lev_leshchenko)
Состояние здоровья певца Льва Лещенко, который прошел обследование перед Новым годом, стабилизировалось. Об этом пишет Telegram-канал «Mash».
Ранее его мучили слабость, одышка и боли в теле, однако благодаря новому курсу лечения, финансируемому из государственного бюджета, его здоровье улучшилось.
На лечение Льва Лещенко было выделено ещё 5,5 миллиона рублей. Этот курс позволит ему продолжить борьбу с редкой болезнью, которая ранее вызывала значительные проблемы со здоровьем. Певец также получает препарат «Виндамэкс», стоимость которого составляет 1,8 миллиона рублей за упаковку.
Из-за ухудшения состояния здоровья Лев Лещенко был вынужден отказаться от запланированных концертов на Дальнем Востоке.
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На лечение Льва Лещенко было выделено ещё 5,5 миллиона рублей. Этот курс позволит ему продолжить борьбу с редкой болезнью, которая ранее вызывала значительные проблемы со здоровьем. Певец также получает препарат «Виндамэкс», стоимость которого составляет 1,8 миллиона рублей за упаковку.
Из-за ухудшения состояния здоровья Лев Лещенко был вынужден отказаться от запланированных концертов на Дальнем Востоке.
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Дарья Осипова