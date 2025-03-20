Сиделки не позволили Бедросу Киркорову составить завещание: чем владел артист и кому достанется его имущество

Бедрос Киркоров (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)
18 марта скончался отец Филиппа Киркорова, народный артист России Бедрос Киркоров. Ему было 92 года. За последние несколько лет у него были серьезные проблемы со здоровьем, по предварительной информации, он скончался от острой сердечной недостаточности.
О том, почему Бедрос Киркоров не написал завещание, какое наследство он оставил и кто на него претендует, расскажет редакция «Радио 1».
За три недели до кончины Бедрос Киркоров разговаривал с сыном и сообщил ему, что предчувствует скорую смерть. Ранее Филипп Киркоров говорил о мистическом даре отца.
Вскоре после смерти артиста выяснилось, что он не оставил завещание. По данным СМИ, Бедроса Киркорова отговорили составить документ его сиделки. Артист чувствовал, что умирает и хотел отдать последние распоряжения, однако ему посоветовали дождаться приезда сына Филиппа, который был в отъезде в Марокко.
В результате завещания нет, теперь все имущество Киркорова-старшего распределят по закону.
Адвокат Александр Добровинский, который был хорошо знаком с Бедросом, рассказал в беседе с NEWS.ru, что Киркоров-старший не был богатым человеком.
По словам продюсера Сергея Дворцова, Бедрос смог оставить после себя достойное наследство, несмотря на то, что не получал таких больших гонораров, как его сын.
Уточняется, что у Бедроса Киркорова были две квартиры на Земляном валу и загородный дом в Болгарии. В Великом Новгороде он купил две квартиры, одна из них была оформлена на него, другая — на супругу Людмилу Смирнову.
Спустя время она переоформила на себя и вторую квартиру. Когда Бедрос об этом узнал, произошел скандал. Согласно данным окружения артиста, так как жена нарушила их договор, то певец решил оформить развод. Бедрос собирался судиться с ней, но сын уговорил его оставить все как есть. Людмила Смирнова умерла 15 декабря 2024 года.
У Бедроса Киркорова был старший брат Харри, который занимался бизнесом. Он умер. Сестра артиста Мари стала оперной певицей и переехала в Соединенные Штаты.
Первой женой Бедроса стала Виктория Лихачева. Они поженились в 1937 году, в этом браке родился сын Филипп. Виктория скончалась 30 апреля 1994 года, в день, когда поп-королю исполнилось 27 лет.
В Великом Новгороде во время гастролей Киркоров-старший встретил вторую жену Людмилу Смирнову. В 1997 году они не только расписались, но и обвенчались. Филипп возмущался, что с его матерью, которую отец обожал, церковный брак так и не был заключен. В 2002 году у пары родилась дочь Ксения. Она прожила всего несколько дней и умерла.
По данным адвоката, наследником первой очереди выступит сын покойного артиста Филипп Киркоров. Отмечается, что в таком случае наследство Бедроса Киркорова не вызовет споры и скандалы.
Домработница Людмила Дороднова, которая проработала в семье Киркоровых более 30 лет, сообщила, что последний раз видела Бедроса, когда приезжала на его день рождения в один из грузинских ресторанов столицы. По ее словам, тогда артист сказал, что уйдет из жизни через полгода.
Как пишет «МК», Бедрос заболел пневмонией месяц назад. Певец тяжело переносил болезнь, сильно уставал и мало ел. Последние дни Бедрос провел в коттеджном поселке Береста в Красногорском городском округе Подмосковья. С ним постоянно находились сиделки и медик. Сын Бедроса, Филипп Киркоров, написал в своем блоге, что смерть отца наступила 18 марта в 15:37 мск.
Похороны Бедроса Киркорова пройдут 21 марта в Москве на Троекуровском кладбище, а не в Болгарии, где похоронена мама Филиппа.
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Бедрос Киркоров предчувствовал свою смерть
За три недели до кончины Бедрос Киркоров разговаривал с сыном и сообщил ему, что предчувствует скорую смерть. Ранее Филипп Киркоров говорил о мистическом даре отца.
«Он знает очень много секретиков. Папа у меня уникальный. Жалко, маму не вылечил. Мамы мне не хватает. Говорят, с годами боль утихает — ни хрена она не утихает. Так хотелось, чтобы она и мир посмотрела, порадовалась за все это», — рассказал в одном из интервью поп-король.
Почему Бедрос Киркоров не написал завещание
Вскоре после смерти артиста выяснилось, что он не оставил завещание. По данным СМИ, Бедроса Киркорова отговорили составить документ его сиделки. Артист чувствовал, что умирает и хотел отдать последние распоряжения, однако ему посоветовали дождаться приезда сына Филиппа, который был в отъезде в Марокко.
В результате завещания нет, теперь все имущество Киркорова-старшего распределят по закону.
Какое наследство оставил Бедрос Киркоров
Адвокат Александр Добровинский, который был хорошо знаком с Бедросом, рассказал в беседе с NEWS.ru, что Киркоров-старший не был богатым человеком.
«У него была какая-то квартира, которая, по-моему, не в Москве. Где-то в провинции. Не очень дорогая, по московским меркам. А все остальное — нечего было оставлять», — отметил эксперт.
По словам продюсера Сергея Дворцова, Бедрос смог оставить после себя достойное наследство, несмотря на то, что не получал таких больших гонораров, как его сын.
Уточняется, что у Бедроса Киркорова были две квартиры на Земляном валу и загородный дом в Болгарии. В Великом Новгороде он купил две квартиры, одна из них была оформлена на него, другая — на супругу Людмилу Смирнову.
Спустя время она переоформила на себя и вторую квартиру. Когда Бедрос об этом узнал, произошел скандал. Согласно данным окружения артиста, так как жена нарушила их договор, то певец решил оформить развод. Бедрос собирался судиться с ней, но сын уговорил его оставить все как есть. Людмила Смирнова умерла 15 декабря 2024 года.
Какие родственники остались у Бедроса Киркорова
У Бедроса Киркорова был старший брат Харри, который занимался бизнесом. Он умер. Сестра артиста Мари стала оперной певицей и переехала в Соединенные Штаты.
Первой женой Бедроса стала Виктория Лихачева. Они поженились в 1937 году, в этом браке родился сын Филипп. Виктория скончалась 30 апреля 1994 года, в день, когда поп-королю исполнилось 27 лет.
В Великом Новгороде во время гастролей Киркоров-старший встретил вторую жену Людмилу Смирнову. В 1997 году они не только расписались, но и обвенчались. Филипп возмущался, что с его матерью, которую отец обожал, церковный брак так и не был заключен. В 2002 году у пары родилась дочь Ксения. Она прожила всего несколько дней и умерла.
Кто получит наследство
По данным адвоката, наследником первой очереди выступит сын покойного артиста Филипп Киркоров. Отмечается, что в таком случае наследство Бедроса Киркорова не вызовет споры и скандалы.
Что известно о последних днях Бедроса Киркорова
Домработница Людмила Дороднова, которая проработала в семье Киркоровых более 30 лет, сообщила, что последний раз видела Бедроса, когда приезжала на его день рождения в один из грузинских ресторанов столицы. По ее словам, тогда артист сказал, что уйдет из жизни через полгода.
Как пишет «МК», Бедрос заболел пневмонией месяц назад. Певец тяжело переносил болезнь, сильно уставал и мало ел. Последние дни Бедрос провел в коттеджном поселке Береста в Красногорском городском округе Подмосковья. С ним постоянно находились сиделки и медик. Сын Бедроса, Филипп Киркоров, написал в своем блоге, что смерть отца наступила 18 марта в 15:37 мск.
Похороны Бедроса Киркорова пройдут 21 марта в Москве на Троекуровском кладбище, а не в Болгарии, где похоронена мама Филиппа.
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Екатерина Коршунова