Развод с красавицей-женой ради француженки с необычной внешностью и скандал с худруком театра: личная драма Игоря Костолевского

Игорь Костолевский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Роль декабриста Ивана Александровича Анненкова в фильме «Звезда пленительного счастья» принесла актёру Игорю Костолевскому всесоюзную славу. Каждый день он получал до 300 писем от поклонниц. Но даже после такого успеха артисту всё равно доставались в театре (Костолевский работал в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского – прим. ред.) лишь небольшие роли.
О конфликте с художественным руководителем театра Андреем Гончаровым, а также о личной жизни артиста, читайте в материале «Радио 1».
Игорь Костолевский учился в ГИТИСе, попал на курс к требовательному педагогу Андрею Александровичу Гончарову. Учёба давалась актёру нелегко: Гончаров мог резко высказаться в адрес Костолевского, из-за чего выходить на сцену артисту было трудно, а на первом курсе он и вовсе оказался под угрозой отчисления, так как имел низкие оценки по актёрскому мастерству.
Однако работа с педагогом по сценической речи помогла ему доказать свою состоятельность, и Гончаров позволил ему остаться. Ближе к выпуску Костолевский стал одним из лучших студентов курса.
Его старания не остались незамеченными — в 1973 году Гончаров, будучи главным режиссёром Московского академического театра имени Владимира Маяковского, предложил молодому актёру присоединиться к труппе. Но Игорю Костолевскому было сложно преодолеть неуверенность и стеснительность на сцене, из-за чего ему доверяли лишь незначительные эпизоды.
Игорь Костолевский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Когда артисту предложили роль в фильме «Звезда пленительного счастья», Андрей Гончаров пытался помешать этому и не отпускал его на съёмки. После выхода картины, когда Костолевский снискал славу, в театре ему по-прежнему давали лишь небольшие роли, что привело к открытому конфликту с Гончаровым. В итоге актёр подписал контракт с норвежской театральной студией. Вернувшись в Россию, он построил блистательную карьеру благодаря положительным отзывам критиков. Лишь когда театр имени Маяковского возглавил Сергей Арцибашев, Костолевский быстро занял позицию одного из ведущих актёров.
Стоит отметить и другие работы артиста в кино: он снимался в таких фильмах, как «Законный брак», «Тегеран-43», вместе с Аленом Делоном и Курдом Юргенсом. В 2014 году Игорь Матвеевич исполнил роль Степана Верховенского в экранизации романа «Бесы». Фильм был отмечен премией «Золотой орёл».
С первой женой актрисой Еленой Романовой Костолевский познакомился на съёмках фильма «Отпуск за свой счёт». Их брак длился почти 20 лет, у них родился сын Алексей.
Когда Алексею исполнилось 17 лет, актёр встретил другую женщину и ушёл из семьи. Предательство мужа стало для Елены тяжёлым испытанием.
Отношения Игоря с сыном долгое время оставались натянутыми, но со временем им удалось наладить общение. Алексей окончил МГИМО и переехал в США, мечтая о карьере режиссёра. Но вдруг он начал проповедовать христианские заповеди.
Сегодня его нередко можно увидеть возле станций метро, где он через мегафон обращается к прохожим, призывая последовать его примеру. Костолевский пытался обсудить с сыном его выбор, но понял, что тот серьёзно болен. В одном из интервью актёр признался, что Алексей страдает тяжёлым психическим заболеванием и состоит на учёте в медицинском учреждении.
В 2001 году Игорь Костолевский встретил новую любовь — французскую актрису Консуэло де Авиланд. Они познакомились на банкете после спектакля.
Костолевский в течение четырёх лет добивался расположения француженки. В итоге Консуэло сдалась: ради Костолевского она оставила свою прежнюю жизнь, приняла православие, взяв имя Евдокия, и переехала в Россию.
Игорь Костолевский и его жена Консуэло де Авиланд (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Поклонники актёра не приняли вторую супругу Костолевского: они называли её внешность нестандартной и не понимали, как актёр мог влюбиться в неё после красавицы Романовой. Но сам Игорь Матвеевич не раз утверждал, что для него его жена — самая красивая женщина, она стала для него не только любовью всей жизни, но и опорой и сделала его тем, кем он является сегодня.
После замужества Консуэло сменила сферу деятельности: она оставила актёрскую карьеру и стала официальным представителем компании «РЖД» в Париже. Её вклад в развитие отношений между Россией и Францией был высоко оценен — за свою работу Консуэло де Авиланд была награждена орденом Дружбы. Награду лично вручил президент России Владимир Путин.
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Предвзятое отношение учителя-худрука
Игорь Костолевский учился в ГИТИСе, попал на курс к требовательному педагогу Андрею Александровичу Гончарову. Учёба давалась актёру нелегко: Гончаров мог резко высказаться в адрес Костолевского, из-за чего выходить на сцену артисту было трудно, а на первом курсе он и вовсе оказался под угрозой отчисления, так как имел низкие оценки по актёрскому мастерству.
Однако работа с педагогом по сценической речи помогла ему доказать свою состоятельность, и Гончаров позволил ему остаться. Ближе к выпуску Костолевский стал одним из лучших студентов курса.
Его старания не остались незамеченными — в 1973 году Гончаров, будучи главным режиссёром Московского академического театра имени Владимира Маяковского, предложил молодому актёру присоединиться к труппе. Но Игорю Костолевскому было сложно преодолеть неуверенность и стеснительность на сцене, из-за чего ему доверяли лишь незначительные эпизоды.
Игорь Костолевский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Когда артисту предложили роль в фильме «Звезда пленительного счастья», Андрей Гончаров пытался помешать этому и не отпускал его на съёмки. После выхода картины, когда Костолевский снискал славу, в театре ему по-прежнему давали лишь небольшие роли, что привело к открытому конфликту с Гончаровым. В итоге актёр подписал контракт с норвежской театральной студией. Вернувшись в Россию, он построил блистательную карьеру благодаря положительным отзывам критиков. Лишь когда театр имени Маяковского возглавил Сергей Арцибашев, Костолевский быстро занял позицию одного из ведущих актёров.
Стоит отметить и другие работы артиста в кино: он снимался в таких фильмах, как «Законный брак», «Тегеран-43», вместе с Аленом Делоном и Курдом Юргенсом. В 2014 году Игорь Матвеевич исполнил роль Степана Верховенского в экранизации романа «Бесы». Фильм был отмечен премией «Золотой орёл».
Первый брак и психически нездоровый сын
С первой женой актрисой Еленой Романовой Костолевский познакомился на съёмках фильма «Отпуск за свой счёт». Их брак длился почти 20 лет, у них родился сын Алексей.
Когда Алексею исполнилось 17 лет, актёр встретил другую женщину и ушёл из семьи. Предательство мужа стало для Елены тяжёлым испытанием.
Отношения Игоря с сыном долгое время оставались натянутыми, но со временем им удалось наладить общение. Алексей окончил МГИМО и переехал в США, мечтая о карьере режиссёра. Но вдруг он начал проповедовать христианские заповеди.
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Сегодня его нередко можно увидеть возле станций метро, где он через мегафон обращается к прохожим, призывая последовать его примеру. Костолевский пытался обсудить с сыном его выбор, но понял, что тот серьёзно болен. В одном из интервью актёр признался, что Алексей страдает тяжёлым психическим заболеванием и состоит на учёте в медицинском учреждении.
«Женился на французской актрисе, а живу с „русской железнодорожницей“»
В 2001 году Игорь Костолевский встретил новую любовь — французскую актрису Консуэло де Авиланд. Они познакомились на банкете после спектакля.
Костолевский в течение четырёх лет добивался расположения француженки. В итоге Консуэло сдалась: ради Костолевского она оставила свою прежнюю жизнь, приняла православие, взяв имя Евдокия, и переехала в Россию.
Игорь Костолевский и его жена Консуэло де Авиланд (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Поклонники актёра не приняли вторую супругу Костолевского: они называли её внешность нестандартной и не понимали, как актёр мог влюбиться в неё после красавицы Романовой. Но сам Игорь Матвеевич не раз утверждал, что для него его жена — самая красивая женщина, она стала для него не только любовью всей жизни, но и опорой и сделала его тем, кем он является сегодня.
После замужества Консуэло сменила сферу деятельности: она оставила актёрскую карьеру и стала официальным представителем компании «РЖД» в Париже. Её вклад в развитие отношений между Россией и Францией был высоко оценен — за свою работу Консуэло де Авиланд была награждена орденом Дружбы. Награду лично вручил президент России Владимир Путин.
«Да, женился на французской актрисе, а живу с „русской железнодорожницей“», — шутил актёр.
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Анастасия Чубина