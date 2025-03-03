«Его триумф — это большая победа!»: Рудковская о судьбе не получившего «Оскара» Борисова

Юрий Борисов (Фото: Instagram*/ yuri_borisov_)
Актер Юрий Борисов является победителем, даже не получив кинопремии «Оскар», считает продюсер Яна Рудковская.
«Хоть Юра и остался без «Оскара», но для нас всех его триумф — это большая победа! Все россияне несколько месяцев ждали этого события и болели за нашего дорогого парня!!!...» — написала Рудковская.Кроме того, голливудский актер Роберт Дауни-младший считает, что Борисов «на своем месте».
«У тебя большое будущее…» — сказал ему Роберт при объявлении номинаций.
Юрий Борисов был номинирован на «Лучшую мужскую роль второго плана» в киноленте Шона Бейкера «Анора». Церемония прошла в минувшее воскресенье, 2 марта.
Ранее стало известно, почему Борисов оказался на «Оскаре».
Читайте также:
Юра Борисов ответил на провокационный вопрос американских журналистов
Юра Борисов не получил «Оскар», но зато его фильм «Анора» выиграл другую номинацию
«С огромным удовольствием не ходил бы никуда»: Юра Борисов признался, что ему не интересна светская жизнь
*Запрещен в РФ
Никита Кротов