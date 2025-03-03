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«Его триумф — это большая победа!»: Рудковская о судьбе не получившего «Оскара» Борисова

Рудковская считает, что Борисов победил, даже без получения «Оскара»
Юрий Борисов (Фото: Instagram*/ yuri_borisov_)

Юрий Борисов (Фото: Instagram*/ yuri_borisov_)

Актер Юрий Борисов является победителем, даже не получив кинопремии «Оскар», считает продюсер Яна Рудковская.
«Хоть Юра и остался без «Оскара», но для нас всех его триумф — это большая победа! Все россияне несколько месяцев ждали этого события и болели за нашего дорогого парня!!!...» — написала Рудковская.
Кроме того, голливудский актер Роберт Дауни-младший считает, что Борисов «на своем месте».

«У тебя большое будущее…» — сказал ему Роберт при объявлении номинаций.

Юрий Борисов был номинирован на «Лучшую мужскую роль второго плана» в киноленте Шона Бейкера «Анора». Церемония прошла в минувшее воскресенье, 2 марта.

Ранее стало известно, почему Борисов оказался на «Оскаре».

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«Хочу сказать лично ей»: отец Яниса Тиммы пригласил в гости Седокову
Отец Яниса Тиммы пригласил в гости Седокову
03 марта 2025, 17:07

Анна Седокова (Фото: Instagram*/annasedokova)

Отец ушедшего из жизни баскетболиста Яниса Тиммы Райтис пригласил в гости певицу Анну Седокову. Как пишет KP.RU, мужчина хочет обсудить с ней некие вещи, но только в личной беседе.
«Приглашаю невестку к себе в гости. Я заблокирован уже 3 года, но есть добрые люди. Дайте ей знать. За все это время она сама ни разу не вышла на связь. Но то, что я хочу ей сказать, я могу сказать только лично ей. Расследование до сих пор идет. И мы ждем правду», — сказал Райтис Тимма.
Некоторое время назад Седокова говорила о боязни людей и о том, что лишь недавно появилась на публике после затворничества.

Янис Тимма ушел из жизни в середине декабря прошлого года на 33-м году.

Ранее сообщалось, что отец Тиммы угрожал Седоковой.

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Сумки «Биркин», особняк «Париж» и 5 лет колонии: что потеряла и с чем осталась создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская

Вымоленные дочки, единственная любовь и карьера: как живет исполнитель хита «На белом покрывале января» Сергей Васюта

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#звёзды
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Сумки «Биркин», особняк «Париж» и 5 лет колонии: что потеряла и с чем осталась создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская
03 марта 2025, 16:34

Елена Блиновская (фото: РИА Новости / Алексей Никольский)

3 марта суд огласил приговор блогеру и создательнице «Марафона желаний» Елене Блиновской. Матери четверых детей предстоит не только отбыть серьезный срок, но и выплатить многомиллионные штрафы. Подробности этого дела расскажет «Радио 1».

Попытка побега и обвинения


Весной 2023 года жизнь Елены Блиновской изменилась кардинально. Популярная блогерша и успешная предпринимательница, которая ранее вела роскошный образ жизни, попыталась скрыться от правосудия, уехав в Беларусь на элитном автомобиле. Однако попытка оказалась неудачной — ее задержали по обвинениям в уклонении от налогов, отмывании денег и их незаконном обороте.

Оказавшись в СИЗО, Блиновская столкнулась с реальностью, далекой от её привычной жизни в элитных апартаментах.

Роскошная жизнь: гардероб, аксессуары и автомобили


До ареста блогер с удовольствием демонстрировала подписчикам свои дорогостоящие приобретения. Коллекция сумок включала культовые модели Hermes Birkin, цена которых стартует от 19 тыс. евро (примерно 1,7 млн рублей), и Hermes Kelly, стоимостью от 1,6 до 2,8 млн рублей. Среди её аксессуаров также были часы Rolex (от 900 тыс. до 2 млн рублей) и ювелирные украшения Cartier.

Елена Блиновская (Фото: Instagram* / @elena_blinovskaya)

Гардероб предпринимательницы напоминал бутик премиум-класса: вещи от Chanel, Gucci, Prada, Fendi, Celine, Tom Ford и других брендов.

Не меньшую страсть Блиновская испытывала к автомобилям. В её гараже стояли Lamborghini Urus (от 25 млн рублей), Range Rover (от 23 млн рублей), Maybach и Bentley (каждый от 30 млн рублей), а также несколько элитных мотоциклов.

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Недвижимость: от «Парижа» до московских квартир


Самым известным имением Блиновской был особняк «Париж» под Истрой площадью 1700 кв. м. Дом включал шесть спален, 11 ванных комнат, библиотеку, хамам, сауну и крытый бассейн 15×4 м. Осенью 2024 года этот особняк был выставлен на продажу за 750 млн рублей, чтобы погасить налоговую задолженность.

Кроме того, у Блиновской были:

  • коттедж в «Миллениум Парке» (1200 кв. м);
  • квартира на Павелецкой набережной (86 кв. м, от 38 млн рублей);
  • трёхкомнатные апартаменты на улице Шверника (89 кв. м, от 15 млн рублей);
  • жильё на Серпуховском Валу (60 млн рублей);
  • земельный участок в Симферополе (50 га, 900 тыс. рублей).
Всего в собственности блогера и её супруга находился 21 объект недвижимости в Москве, Подмосковье, Ярославле и других регионах.

Елена Блиновская (Фото: Instagram* / @elena_blinovskaya)

Приговор суда: тюремный срок и финансовые санкции


Во время следствия на счета Блиновской были наложены обеспечительные меры. В общей сложности заморозили 50 банковских счетов, а также коллекционные монеты на сумму около 100 млн рублей.

Суд признал Елену Блиновскую виновной и приговорил её к пяти годам лишения свободы. Кроме этого, она обязана выплатить штраф в размере 1 млн рублей, а также 587 млн рублей в качестве взыскания.

Также суд запретил ей заниматься коммерческой деятельностью в течение четырёх лет. Всё арестованное имущество будет обращено в доход государства.

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Стало известно о конфузе жены Евгения Плющенко Рудковской на премии «Виктория»
У Яны Рудковской увидели накладные волосы на премии «Виктория»
03 марта 2025, 16:27

Яна Рудковская (Фото: Instagram*/rudkovskayaofficial)

Продюсер Яна Рудковская попала в неловкую ситуацию на премии «Виктория». Бьюти-обозреватели отмечают, что у жены фигуриста Евгения Плющенко обнаружили накладные волосы.
Рудковская всегда тщательно следит за внешним видом, поэтому случившееся стало очередным поводом для пересуд.

Женщина позировала перед журналистами, когда случайно повернулась спиной, невольно продемонстрировав публике накладные пряди. Они предательски поблескивали под вспышками, поскольку были не очень удачно скрыты. Произошедшее, конечно же, вызвало шутки и колкости в адрес Яны Рудковской. Однако ей не привыкать к тому, что люди регулярно обсуждают ее внешний вид.

Ранее стало известно, кого из звезд отечественного шоубиза «отдали под опеку».

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Вымоленные дочки, единственная любовь и карьера: как живет исполнитель хита «На белом покрывале января» Сергей Васюта
03 марта 2025, 16:00

Сергей Васюта (Фото: Инстаграм* @vasutasergey)

В 1990 году группа «Сладкий сон» выпустила суперхит «На белом покрывале января». После выхода песни лидер коллектива, Сергей Васюта, стал настоящей звездой.
О том, как сложилась жизнь певца — в материале «Радио 1».

Биография


Сергей Васюта родился 10 октября 1965 года в Ромнах, на северо-востоке Украины, в семье механика и товароведа. В детстве Сергей увлекался музыкой и единоборствами, и даже думал о карьере профессионального спортсмена. Интересно, что некоторое время мальчик страдал от заикания. Артист уверяет, что обязан своим голосом бабушке-ведунье, к которой отвела его мать, чтобы избавить его от заикания. После того сеанса Сергей не только перестал заикаться, но и начал петь.

Когда Васюта оказался в армии, то окончательно выбрал музыку в качестве своей будущей профессиональной сферы. Там молодой человек выступал вместе с военным оркестром.

После возвращения со службы Васюта отучился в музыкальном училище, после чего стал участником группы «Светлый путь». Группа не стала успешной и вскоре распалась. Продюсер «Светлого пути» Владимир Маслов решил создать новый проект, который вскоре обрел популярность.

Сергей Васюта в группе «Сладкий сон»


Группа «Сладкий сон» была сформирована в 1990 году. По словам Васюты, в то время мало кто верил в ее успех. Певец решил для себя: не получится до 25 лет с музыкой — займется предпринимательством. Примечательно, что выход альбома «На белом покрывале января» предопределил всю дальнейшую судьбу музыканта. Одноименная песня мгновенно стала хитом, как и «Алые розы».

Через год Васюта стал солистом группы, после чего вышел альбом «Босоногая девчонка». Затем последовали многочисленные гастроли. Сергей также выступал на стадионе «Олимпийский».

Спустя время певец критично отзывался о себе того времени. По его мнению, он был заносчив и придирчив, от организаторов требовал идеальных условий для выступлений. Эти черты характера отражались на коллегах и близких. Впоследствии осознать поведение Васюте помогла литература по эзотерике.

Несмотря на успех, коллектив вскоре распался. Исполнитель тяжело переживал отсутствие концертов, поэтому решил переехать в Германию. Живя за границей, Сергей начал заниматься продюсированием. Спустя время вышел сборник «Русское диско», после чего музыкант решил основать компанию, которая занялась переизданием с кассет и бобин альбомов исполнителей начала 90-х. В результате этот путь привел Васюту к организации совместных с коллегами концертов под брендом «Дискотека СССР». Под ним выходят и записи «Сладкого сна».

Сергей Васюта (Фото: Инстаграм* @vasutasergey)

Вернувшись в РФ, певец возродил группу, оставшись в качестве солиста. Участники продолжили пополнять дискографию и активно выступать не только в России, но и за рубежом.

В 2015 году группа «Сладкий сон» появилась на концерте, организованном «Авторадио». В рамках проекта в 2021 году прошел летний тур коллектива по Крыму.


Личная жизнь


С супругой Ольгой Потаповой Сергей Васюта живет уже более 30 лет.

«Мы познакомились в Твери на съемках. Я забыла в автобусе перчатку, Сергей как-то мой телефон у кого-то узнал и передал мне эту перчатку. Предложил работать с ним в коллективе, я не сразу, но согласилась, а потом уже все закрутилось само собой», — вспомнила Ольга на программе «Песни от всей души».

Согласно признанию Сергея, им с Ольгой 12 лет не удавалось стать родителями. Свой отпечаток накладывала и специфика работы артиста: пара много гастролировала.

«Мы поженились в 1994 году, о детях тогда не думали, и время было непростое, и обстоятельства по здоровью так сложились. Жили какой-то своей птичьей жизнью, но любовь, она все лечит, все покрывает. Мы посещали святые места, исповедовались. Через 12 лет у нас родилась наша первая доченька», — рассказывал Васюта.

Сергей Васюта с супругой (Фото: Инстаграм* @vasutasergey)

В 2007 году родилась дочь Соня, младшая Кристина появилась на свет спустя девять лет. Вся семья живет в одном большом доме, а девочки стараются помогать родителям.

«Соня похожа на меня по характеру, а Кристина на маму — такая же упертая. Короче говоря, вокруг меня много женщин», — утверждает звезда.

Сергей Васюта сегодня


Сегодня прощаться с музыкой Сергей Васюта не планирует. Творческими планами артист делится в социальных сетях.

«В жизни сложностей было немало. Чувствую себя счастливым человеком, несмотря ни на что. У меня есть семья, дом, близкие и родные люди», — подчеркнул исполнитель.

В начале текущего года Васюта вместе с супругой посетил студию программы Андрея Малахова «Песни от всей души», где рассказал о семейных и творческих секретах.

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Симоньян опубликовала ролик, посвященный годовщине брака с Кеосаяном
03 марта 2025, 15:52

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram/margaritasimonyan)

Ролик по случаю годовщины свадьбы с актером Тиграном Кеосаяном опубликовала главред RT Маргарита Симоньян. Запись опубликована в Telegram-канале журналистки.
«Пожалуйста, не забывайте Тиграна, молитесь за него, просите Господа вернуть его нам. Я верю, что, когда молится много людей, Господь являет и не такие чудеса. Спасибо большое», — сказано в сообщении.
Симоньян добавила, что видео опубликовано именно для аудитории. Телеведущая, по ее признанию, не хочет смотреть кадры, чтобы у нее не разорвалось сердце.

На них можно увидеть церемонию бракосочетания, а также фоторяд со счастливыми лицами знаменитостей.

Ранее сообщалось, что Симоньян провела первый выпуск «Ч.Т.Д» вместо Кеосаяна.

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