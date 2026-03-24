Умерла звезда «Супермена» Валери Перрайн

24 марта 2026, 14:05

Актриса Валери Перрайн умерла после борьбы с болезнью Паркинсона в 82 года

Фото: istockphoto/Diy13

Американская актриса и модель Валери Перрайн, известная по роли в фильме «Супермен», скончалась 23 марта в возрасте 82 лет. О её смерти сообщила в личном блоге подруга звезды Стейси Саутер.