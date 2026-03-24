Умерла звезда «Супермена» Валери Перрайн
Американская актриса и модель Валери Перрайн, известная по роли в фильме «Супермен», скончалась 23 марта в возрасте 82 лет. О её смерти сообщила в личном блоге подруга звезды Стейси Саутер.
По словам Саутер, Перрайн на протяжении долгого времени боролась с болезнью Паркинсона. При этом точная причина смерти пока не раскрывается.
Также подруга знаменитости объявила сбор 35 тысяч долларов, чтобы организовать для усопшей достойную церемонию прощания. Где и когда она состоится, пока не уточняется.
Валери Перрайн родилась 3 сентября 1943 года в Техасе. В 1968 году она начала карьеру как танцовщица в одном из курортных комплексов Лас-Вегаса, а в кино дебютировала в 1972 году. Одной из её первых заметных ролей стала Монтана Уайлдхак в экранизации романа Курта Воннегута «Бойня номер пять».
За свою карьеру артистка снялась в ряде известных картин, среди которых «Последний американский герой», «Ленни» и «Супермен».
