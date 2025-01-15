«Загулял и потерял контроль»: Агутин признался в измене Варум? Интрижка в Юрмале и связь с участницей шоу «Голос»

Анжелика Варум и Леонид Агутин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Брак Варум и Агутина
Известно, что пара заключила брак уже после рождения дочери Елизаветы-Марии в июле 2000 года. Тем не менее, годовщину своих отношений Леонид и Анжелика традиционно отмечают 15 января. В этом году они празднуют 27 лет совместной жизни.
Сначала отец Анжелики был насторожен по поводу её романа с музыкантом. В 1997 году Леонид продемонстрировал песню «Королева» отцу Варум, и композитор предложил двум исполнителям объединиться в дуэт. Слухи об их романе быстро распространились, хотя на самом деле Агутин не сразу решился на завоевание сердца своей эффектной коллеги.
«Около года я за ней ухаживал. У нее тогда парень был — очень хороший человек. Во всем ей помогал, везде ездил. А я вот даже не понимал, как к Анжелике подойти. У меня к тому моменту был большой опыт по укладыванию девушек в постель, а к Анжелике почему-то не мог найти подход», — делился музыкант в интервью.
Все решилось, когда артист написал песню «Февраль» и пригласил Анжелику в студию в Твери. Она приехала и остановилась в местной гостинице, где у них и начался роман.
Первые слухи о разладе в семье
Поклонникам показалось странным, что супруги ночуют на гастролях в разных номерах. В 2005 году пресса начала говорить о возможном разрыве артистов, а спустя два года окружающие всерьез поверили в звездное расставание. Действительно, на гастролях влюбленные предпочитали останавливаться в разных номерах, а дома нередко спали в отдельных кроватях. Леонид объяснял это так:
«Когда мне нужно выспаться, я иду в специально подготовленную комнату с кроватью, открываю окна настежь и закрываю дверь. Мне важно, чтобы было темно и холодно, как в гробу. Только так я могу нормально отдохнуть. Анжелика, мой цветочек, в таких условиях выдерживает максимум 15 минут. Зачем же портить свидание такими лишними неудобствами? Чтобы она чувствовала себя прекрасно и не завяла, нужно создать для нее комфортную атмосферу».Позже Леонид признался, что в тот период их отношений действительно могло произойти расставание.
«После семи лет совместной жизни я помню, как однажды снова загулял и потерял контроль. У жены накопилось недовольство, и она поставила вопрос ребром, разобралась со мной. Бывали моменты, когда я накосячил, и мы не разговаривали по два-три дня, но всегда находили способ решить проблемы. В основном я порчу отношения из-за своей громкости», — откровенничал музыкант несколько лет назад.
Поцелуи в Юрмале
Несмотря на скандальную ситуацию, супруги остались вместе. В 2007 году объяснения о раздельных спальнях удовлетворили поклонников, но в 2011-м возник действительно серьезный повод для слухов о возможном разводе. На закрытии «Новой волны» в Юрмале Леонид, проведя время с друзьями, выпил и, пока Анжелика спала в отеле, поцеловал брюнетку.
«На несколько минут я потерял контроль. Это был неприятный эпизод. Мы с супругой очень расстроились, даже можно сказать, что находились на грани развода в течение трех дней, но в итоге не смогли расстаться», — поделился музыкант спустя годы.
Слухи о романе с участницей шоу «Голос»
Агутин был наставником Элины Чаги на проекте «Голос». Однажды в сети появился снимок, на котором певец находится практически в объятиях брюнетки. В это же время Варум опубликовала в своем блоге грустное стихотворение со словами «Ухожу навсегда, собираю пожитки». Однако через некоторое время супруги вновь появились на публике вместе.
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