«Загулял и потерял контроль»: Агутин признался в измене Варум? Интрижка в Юрмале и связь с участницей шоу «Голос»

На протяжении 25 лет брак Леонида Агутина и Анжелики Варум считался образцовым, однако находились и те, кто был уверен в формальности союза. Подозрения злопыхателей подогревали неоднократные слухи о возможном разводе пары и изменах. О том, что происходит в семейной жизни знаменитой четы расскажет «Радио 1».