Задолжавшая алименты россиянка спряталась от судебных приставов в шкафу

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В Башкирии женщина, задолжавшая выплаты по алиментам в пользу несовершеннолетнего ребенка, попыталась спрятаться от судебных приставов в шкафу. Об этом сообщили в региональном главке Федеральной службы судебных приставов России.
Инцидент произошел в городе Давлеканово. Исполнительный документ о взыскании алиментов в пользу сына женщины поступил сотрудникам в январе.
Когда приставы нагрянули к ней домой, то злоумышленница решила не открывать им дверь, а сразу спряталась в шкафу. Там ее и обнаружили сотрудники ФССП. Иные подробности в настоящее время не уточняются.
Ранее сообщалось, что жительница Иркутской области лишилась квартиры из-за миллионного долга по алиментам. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Когда приставы нагрянули к ней домой, то злоумышленница решила не открывать им дверь, а сразу спряталась в шкафу. Там ее и обнаружили сотрудники ФССП. Иные подробности в настоящее время не уточняются.
Ранее сообщалось, что жительница Иркутской области лишилась квартиры из-за миллионного долга по алиментам. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова