Судебные приставы начали масштабные проверки коллекторов из-за жалоб на угрозы

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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала проведение внеплановых проверок коллекторов и микрофинансовых организаций (МФО). Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что такие проверки стали самыми серьёзными за последние несколько лет.
Отмечается, что 10 октября вице-премьер Дмитрий Григоренко дал поручение, согласно которому ФССП должна до 10 декабря провести внеплановые выездные проверки коллекторских агентств, МФО и банков.
Целью таких проверок стал контроль за соблюдением законов, регулирующих взыскание долгов.
При этом подчёркивается, что судебные приставы особенно внимательно проверяют компании, занесённые в «красный список» из-за жалоб. Проверки ориентированы на компании, использующие в отношении должников насилие, обман и угрозы.
По данным ФССП, в группе высокого риска для должников находятся 18 коллекторских компаний. Ещё 11 числятся в категории значительного риска.
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Отмечается, что 10 октября вице-премьер Дмитрий Григоренко дал поручение, согласно которому ФССП должна до 10 декабря провести внеплановые выездные проверки коллекторских агентств, МФО и банков.
Целью таких проверок стал контроль за соблюдением законов, регулирующих взыскание долгов.
При этом подчёркивается, что судебные приставы особенно внимательно проверяют компании, занесённые в «красный список» из-за жалоб. Проверки ориентированы на компании, использующие в отношении должников насилие, обман и угрозы.
По данным ФССП, в группе высокого риска для должников находятся 18 коллекторских компаний. Ещё 11 числятся в категории значительного риска.
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Анастасия Чинкова