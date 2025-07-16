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Рэпер Моргенштерн* выступит на дне рождения собаки

Моргенштерн* (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Рэпер Моргенштерн* выступит на дне рождения собаки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



Музыкант получит за выступление гонорар в 150 тысяч евро. В программу войдут 10 самых популярных треков артиста, подача торта с задуванием свечей, фотосессия с хвостатыми гостями и поздравление для именинника. На праздник приглашены 20 собак и их хозяева. А день рождения празднует чихуахуа из Израиля.

Помимо гонорара рэпер запросил 10 тысяч евро на расходы: перелёт, трансфер и проживание в отеле.

По данным канала, после отмены крупного концерта в Азии Моргенштерн* принимает заказы даже на такие выступления.

Также отмечается, что в аэропорту неназванной европейской страны, где состоится праздник, установили вип-входы и выходы для артиста и его команды.

Анастасия Чинкова

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