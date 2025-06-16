Рэпер Моргенштерн* спрятался в израильском бункере из-за ударов Ирана

16 июня 2025, 10:10

Алишер Моргенштерн* (Фото: Telegram-канал @alisherhateu)

Рэпер Алишер Моргенштерн*, признанный в России иностранным агентом, оказался в центре внимания после того, как опубликовал видео из израильского бункера. На записи, размещенной в его Telegram-канале, слышны громкие взрывы, что свидетельствует о напряженной обстановке в стране.







«Нормально», — лаконично прокомментировал исполнитель происходящее.