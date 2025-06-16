Рэпер Моргенштерн* спрятался в израильском бункере из-за ударов Ирана
Рэпер Алишер Моргенштерн*, признанный в России иностранным агентом, оказался в центре внимания после того, как опубликовал видео из израильского бункера. На записи, размещенной в его Telegram-канале, слышны громкие взрывы, что свидетельствует о напряженной обстановке в стране.
«Нормально», — лаконично прокомментировал исполнитель происходящее.
Местоположение записи не уточняется, однако сам факт нахождения знаменитости в бункере подчеркивает серьезность ситуации.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную операцию под названием «Восходящий лев». В рамках этой операции израильские ВВС нанесли удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. В результате нескольких волн атак, проведенных в различных регионах Ирана, включая Тегеран, были уничтожены высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба Вооруженных сил Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых, занимающихся ядерными исследованиями. Удары также были направлены на несколько ядерных объектов, включая Натанз и Фордо, а также на позиции иранских военных в различных частях страны.
* Лицо, признанное иноагентом в России.