«Думал хайпану на темке»: Моргенштерн* стал выпускником рехаба

04 июня 2025, 18:47

Моргенштерн* вышел из рехаба спустя пять месяцев лечения

Алишер Моргенштерн* (Фото: Instagram** @morgen_shtern)

Известный музыкальный исполнитель Алишер Моргенштерн* долгое время проходил лечение от зависимостей и наконец покинул стены реабилитационного центра спустя пять месяцев. О прошедшем лечении и долгожданной свободе рэпер рассказал в своем личном блоге. Алишер* сообщил, что изначально реабилитация не была для него серьёзной затеей, и он планировал покинуть центр уже спустя месяц.





Репер вспоминает свой путь в самолёте до Израиля, где мешал запрещенные таблетки с алкоголем, чтобы напоследок «оторваться». Именно во время полёта Моргенштерн* решил начать лечение.

«Заеду на месяц, брошу таблы, сделаю детокс, приду в норму, хайпану на темке и двину дальше», — признался Алишер*.

«Я понял причины своей зависимости и выбрал не употреблять. А пять месяцев — вообще не срок, а всего лишь первый маленький шаг. Но самый важный», — написал рэпер.