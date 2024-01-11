Рэпер Vacio отверг обвинения в пропаганде ЛГБТ*

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Рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) ответил на обвинения в свой адрес в пропаганде ЛГБТ* в своём Телеграм-канале.
Исполнитель заявил, что никогда не являлся сторонником ЛГБТ*. Он объяснил своё появление на «голой вечеринке» в «Мутоборе» в одном носке желанием привлечь внимание.
Vacio добавил, что во время пребывания в СИЗО обдумал своё поступок.
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«Признаюсь, в тот момент в погоне за хайпом и драйвом я переоценил свои возможности и не подумал о том, как это может быть интерпретировано публикой», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян