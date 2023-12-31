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Киркоров погасил все долги на фоне скандала с «голой вечеринкой»

31 декабря 2023, 10:19
Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

Певец Филипп Киркоров выплатил около 12,3 млн рублей долгов.
SHOT пишет, что Киркоров заплатил земельный, имущественный, транспортный налоги, а также начисления по УСН.

Задолженность по налогу на имущество у Филиппа Киркорова оценивался в 7,3 млн рублей, по транспортному налогу артист задолжал 253 тысячи рублей, а по земельному налогу — 371 тысяч рублей, по УНС долг оценивался в более 4 млн, пишет Shot.


Ранее Филипп Киркоров принёс извинения за своё появление на «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой.
По словам певца, он туда пришёл по приглашению, не зная о формате мероприятия. Киркоров назвал себя патриотом и сказал, что не собирается покидать Россию.

Скандальная вечеринка в московском клубе «Мутабор» состоялась 21 декабря. Её гостями стали Киркоров, Джиган, Оксана Самойлова, Лолита, Анна Асти.

Ранее сообщалось, что певица Анна Асти может лишиться российского гражданства, которое она получила несколько месяцев назад. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

По информации портала, с просьбой лишить исполнительницу обратились активисты из движения «Сорок Сороков». Общественники уверены, что своим участием в «голой вечеринке» Ивлеевой, артистка пренебрегла присягой, которую давала, когда получала российский паспорт.

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#налоги
#новости
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Киркорова и Лолиту вырежут из новогодних эфиров ВГТРК и «Первого канала»
31 декабря 2023, 10:48

Фото: istockphoto/carloscastilla

Артистов Филиппа Киркорова и Лолиту уберут из новогодних эфиров холдинга ВГТРК и «Первого канала».
Такое решение принято из-за их участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Также их экранное время решено сократить на телеканалах ТНТ и НТВ.

«Государственный холдинг ВГТРК и окологосударственный «Первый канал» решили убрать из эфиров особо отличившихся на вечеринке Киркорова и Лолиту», —сообщает «Комсомольская правда».
В эфире телеканала НТВ Киркоров и Лолита останутся, но только в программах, где их не получится заменить, а именно в «Маске» и «Суперстар». При этом их экранное время сократят. На такие меры пойдёт и ТНТ.

Ранее сообщалось, что Киркоров погасил все долги на фоне скандала с «голой вечеринкой». Певец Филипп Киркоров выплатил около 12,3 млн рублей долгов. SHOT пишет, что Киркоров заплатил земельный, имущественный, транспортный налоги, а также начисления по УСН.

Задолженность по налогу на имущество у Филиппа Киркорова оценивался в 7,3 млн рублей, по транспортному налогу артист задолжал 253 тысячи рублей, а по земельному налогу — 371 тысяч рублей, по УНС долг оценивался в более 4 млн.

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#шоу-бизнес
#налоги
#новости
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Признанная умершей звезда «Пацанок» Янголенко оказалась жива
«StarHit»: звезда «Пацанок» Янголенко инсценировала свою смерть
30 декабря 2023, 19:55

Фото: iStock/dragana991

Участница шоу «Пацанки» Диана Янголенко инсценировала свою смерть ради денег. Об этом сообщает издание «StarHit».
В течение нескольких дней в сети активно обсуждалась новость о смерти Янголенко. Были даже опубликованы фотографии якобы с её похорон. Однако позднее девушка в своём личном блоге написала, что жива, а ненастоящая смерть была частью социального проекта, в котором она приняла участие.

Она разместила видео, в котором возложила цветы на свою могилу, зачитала стихотворение о смерти и призвала ценить то, что имеешь.

По словам Янголенко, это была история о том, до чего может дойти, если употреблять запрещённые вещества.

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#история
#смерть
#видео
#шоу
#девушка
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Отечественный аналог «Евровидения» пройдёт в Петербурге в 2024 году
30 декабря 2023, 14:23

Фото: istockphoto/cookelma

В 2024 году в Санкт-Петербурге пройдёт международный конкурс популярной песни «Интервидение». Соответствующее распоряжение о его проведении подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. На проведение музыкального мероприятия правительство РФ выделило 600 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант». Эта сумма будет направлена Фонду сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры «Традиции искусства».

Этот конкурс должен стать аналогом и достойной альтернативой «Евровидения», в котором участвуют исполнители и музыкальные коллективы из Европы и Австралии. Точная дата проведения «Интервидения» в Санкт-Петербурге пока не называется.

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#конкурс
#интернет
#правительство
#традиции
#мероприятия
#рф
#санкт-петербург
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Василий Ливанов объяснил провал сбежавших за рубеж российских звёзд
30 декабря 2023, 12:36

Фото: istockphoto/ipopba

В последнее время появляется всё больше информации о том, что покинувшие Россию после начала СВО Артур Смольянинов*, Мария Машкова и им подобные не могут найти за границей работу в кино. Объяснение этому дал «самый знаменитый Шерлок Холмс», народный артист РСФСР Василий Ливанов.
Сам он, не в последнюю очередь благодаря исполнению роли знаменитого сыщика, имел широкий успех за границей. Например, Британская киноакадемия официально признала экранизацию Игоря Масленникова лучшим в истории кино воплощением образов Шерлока Холмса и доктора Ватсона. А королева Великобритании Елизавета II наградила Ливанова орденом Британской империи.

Знаменитый актёр опроверг расхожее мнение о том, что российский артист способен состояться только на Родине. Ливанов считает, что если человек по-настоящему талантлив, то он сможет добиться успеха в любой стране мира на избранном поприще. Возможно, причина провала сбежавших российских звёзд как раз в том, что дома их одарённость несколько переоценивали и им «элементарно» не хватает таланта, использовав знаменитое словечко своего экранного персонажа заключил Василий Ливанов.

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#кино
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#артист
#актёр
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Звезда «Игры Престолов» Эмилия Кларк получила орден Британской империи
DM: британская актриса Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи
30 декабря 2023, 05:25

Фото: iStock/Caiaimage/Tom Merton

Актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейнерис Таргариен в «Игре Престолов», была награждена званием кавалера ордена Британской империи за благотворительную деятельность, помогающую пациентам с повреждениями головного мозга, сообщает газета Daily Mail.
«37-летняя актриса вместе с матерью, Дженнифер, создала благотворительную организацию SameYou, которая помогает людям, проходящим реабилитацию после повреждений головного мозга... За свою преданность благотворительной работе обе получили звание кавалера ордена Британской империи», — сообщает издание.
Эмилия Кларк сама дважды перенесла внутримозговое кровоизлияние, однажды едва не впала в кому. Ее личный опыт стал толчком к созданию организации, помогающей людям восстановиться после повреждений мозга и инсультов.

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Киркорова и Лолиту исключили из списка артистов «Зимнего Show»

Диетолог Журавлева рекомендовала заменить холодец индейкой в Новый год
#новый год
#диетолог
#актриса
#депутат
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Киркорова и Лолиту исключили из списка артистов «Зимнего Show»
Киркорова и Лолиту исключили из списка артистов «Зимнего Show» 1 января
30 декабря 2023, 00:39

Выступления народного артиста РФ Филиппа Киркорова и певицы Лолиты отменили в рамках «Зимнего Show», запланированного на 1 января 2024 года. Их место займут Люся Чеботина, Хабиб и Burito, сообщили на сайте Live Арены, где организовано мероприятие.
«Объявляем о пересмотре состава артистов и формата „Зимнего SHOW“, запланированного на 01.01.2024 на Live Арене... Люся Чеботина, Хабиб и Burito выступят вместо Филиппа Киркорова и Лолиты. Участие Димы Билана, Лады Дэнс и Дмитрия Маликова остается без изменений. Благодарим за понимание!», — гласит официальное заявление.
Мероприятие сохраняет классический формат новогоднего концерта, хотя фотографии Киркорова и Милявской все еще присутствуют на афише мероприятия.

Киркоров не включен также в список артистов новогоднего музыкального спектакля «Ночь счастливых надежд», который также пройдет на Live Арене. Однако его изображение также остается на афише.

Ранее в «Мутаборе» состоялась вечеринка, на которую многие звезды российской эстрады пришли, следуя дресс-коду, в полуобнаженном виде. Организатором выступила актриса и блогер Анастасия Ивлеева.

Мероприятие вызвало негативную реакцию общества, и Ивлеева, а также некоторые участники, вынуждены были отвечать за это, включая Киркорова и Милявскую.

Лефортовский суд Москвы взыскал штраф в размере 100 тысяч рублей с Анастасии Ивлеевой за организацию скандальной вечеринки.

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#звёзды
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#киркоров
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На Сергея Шнурова подали в суд за пропаганду асоциального образа жизни
29 декабря 2023, 18:46

Фото: istockphoto/batuhan toker

В Замоскворецкий суд Москвы подан иск против лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и компании Google. Первого обвиняют в пропаганде асоциального образа жизни и неуважению к обществу, а Google, как владельца YouTube, — в распространении всего этого.
Автор заявления в судебные органы — основатель и глава монашеско-рыцарского ордена «Братство Морозов — Златоуст» Александр Морозов. Войну эпатажному лидеру «Ленинграда» бывший бандюган, а ныне общественник и радетель за христианские добродетели объявил ещё год назад, но суд почему-то принял иск только сейчас.

Google в иске указан в качестве соучастника Шнурова. По мнению Морозова, на YouTube, принадлежащем компании, юные и неокрепшие умы могут легко найти там клипы группы «Ленинград», послушать и посмотреть их и тут же страшным образом развратиться, опуститься и испортиться. Как результат — Морозов требует взыскать со Шнура 10 миллионов рублей.

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Стало известно об отъезде Игоря Николаева в Дубай

Киркорова могут лишить звания народного артиста, считает эксперт
#суд
#компании
#youtube
#google
#песня
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Стало известно об отъезде Игоря Николаева в Дубай
29 декабря 2023, 14:05

Фото: istockphoto.com/Jag_cz

Российский певец Игорь Николаев отправиться в Дубай, где выступит в рамках «Рождественских вечеров».
Как отмечает utro.ru, после артист уже оправился после проблем со здоровьем, и поездка в Дубай стане т первым заграничным выступлением Николаева после выздоровления. Поклонники артиста пожелали ему удачных полёта и выступления.

Ранее сообщалось, что другого российского артиста Филиппа Киркорова заменили в фильме «Иван Васильевич меняет всё», пересняв сцены с артистом. Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.

«Как мы можем подтвердить или опровергнуть? Мы откуда знаем? У нас нет такой информации», — отметила в беседе с RT Успенская.

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#артист
#концерт
#кино
#шоу-бизнес
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Киркорова могут лишить звания народного артиста, считает эксперт
Юрист Соловьев счел, что Киркорова могут лишить звания за нарушение норм морали
29 декабря 2023, 12:02

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

Заслуженный юрист Российской Федерации, учёный-правовед Иван Соловьев заявил, что основанием для лишения певца Филиппа Киркорова звания народного артиста может стать нарушение профессиональной этики и моральных норм. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Соловьева, непристойное поведение Киркорова также может быть основанием для лишения звания. Юрист подчеркнул, что звание «Народный артист России» присваивается не за хорошие вокальные данные, а за то, что его личность и творчество находят отклик в сердцах людей.

Соловьев добавил, что лишить почетного звания можно по приговору суда, если этот вопрос инициируется со стороны органа государственной власти, который ранее представил артиста к награждению.

Напомним, неприятности у популярных российских звёзд начались после 21 декабря, когда многие из них решили посетить «голую вечеринку», организованную популярной российской блогершей Настей Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор».

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#артист
#киркоров
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