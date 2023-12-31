Киркоров погасил все долги на фоне скандала с «голой вечеринкой»

Фото: istockphoto/blinow61
Певец Филипп Киркоров выплатил около 12,3 млн рублей долгов.
SHOT пишет, что Киркоров заплатил земельный, имущественный, транспортный налоги, а также начисления по УСН.
Задолженность по налогу на имущество у Филиппа Киркорова оценивался в 7,3 млн рублей, по транспортному налогу артист задолжал 253 тысячи рублей, а по земельному налогу — 371 тысяч рублей, по УНС долг оценивался в более 4 млн, пишет Shot.
Ранее Филипп Киркоров принёс извинения за своё появление на «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой.
По словам певца, он туда пришёл по приглашению, не зная о формате мероприятия. Киркоров назвал себя патриотом и сказал, что не собирается покидать Россию.
Скандальная вечеринка в московском клубе «Мутабор» состоялась 21 декабря. Её гостями стали Киркоров, Джиган, Оксана Самойлова, Лолита, Анна Асти.
Ранее сообщалось, что певица Анна Асти может лишиться российского гражданства, которое она получила несколько месяцев назад. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По информации портала, с просьбой лишить исполнительницу обратились активисты из движения «Сорок Сороков». Общественники уверены, что своим участием в «голой вечеринке» Ивлеевой, артистка пренебрегла присягой, которую давала, когда получала российский паспорт.
Читайте также:
Лолита рассказала, чем займётся после отмены концертов
Сервис Kion перенёс премьеру фильма-концерта Анны Асти
Стало известно, кто из приглашённых не пришёл на вечеринку Ивлеевой в Mutabor
Задолженность по налогу на имущество у Филиппа Киркорова оценивался в 7,3 млн рублей, по транспортному налогу артист задолжал 253 тысячи рублей, а по земельному налогу — 371 тысяч рублей, по УНС долг оценивался в более 4 млн, пишет Shot.
По словам певца, он туда пришёл по приглашению, не зная о формате мероприятия. Киркоров назвал себя патриотом и сказал, что не собирается покидать Россию.
Скандальная вечеринка в московском клубе «Мутабор» состоялась 21 декабря. Её гостями стали Киркоров, Джиган, Оксана Самойлова, Лолита, Анна Асти.
Ранее сообщалось, что певица Анна Асти может лишиться российского гражданства, которое она получила несколько месяцев назад. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По информации портала, с просьбой лишить исполнительницу обратились активисты из движения «Сорок Сороков». Общественники уверены, что своим участием в «голой вечеринке» Ивлеевой, артистка пренебрегла присягой, которую давала, когда получала российский паспорт.
Читайте также:
Лолита рассказала, чем займётся после отмены концертов
Сервис Kion перенёс премьеру фильма-концерта Анны Асти
Стало известно, кто из приглашённых не пришёл на вечеринку Ивлеевой в Mutabor
Мария Фирсова