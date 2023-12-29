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Суд в Москве оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за «голую вечеринку»

29 декабря 2023, 19:03
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Блогершу Анастасию Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию «голой вечеринки», об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, самая обсуждаемая вечеринка последних дней состоялась 20 декабря в столичном клубе MUTABOR. Главные звёзды российского шоу-бизнеса собрались на праздник со строгим дресс-кодом — «чем меньше одежды — тем лучше».

В результате, большинство артистов, принявших участие в вечеринке, уже ощутили на себе последствия. Филиппу Киркорову заблокировали официальный сайт, а Анны Асти и Лолиты отменили новогодние выступления, а депутат Государственной думы Дмитрий Гусев и вовсе попросил вырезать всех засветившихся на празднике из эфиров главных телеканалов.


29 декабря Лефортовский суд Москвы признал Ивлееву виновной по статье «Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

Штраф размером в сто тысяч рублей она заплатит за пропаганду нетрадиционных ценностей и нецензурную брань, сообщает SHOT.

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Боец ММА Абдурапов арестован за нападение на семью с младенцем в Ленобласти
29 декабря 2023, 19:56

Фото: istockphoto/RuslanShevchenko

Боец ММА Рустам Абдурапов заключен под стражу предварительно до 26 января. Такая мера пресечения избрана 35-летнему спортсмену за то, что на парковке в посёлке Бугры Ленинградской области он после сделанного замечания напал на мужчину и женщину с грудным младенцем на руках.
После корректного замечания о неудачно поставленной машине, спортсмен-единоборец взмутился и атаковал молодую семейную пару с ребёнком. Затем он сломал шлагбаум на выезде с парковки, а правоохранителям завил, что не знал о том, что порча имущества и оборудования является незаконной, передает телеграм-канал Readovka.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил региональному управлению ведомства возбудить уголовное дело по факту нападения и причинения материального ущерба. Абдурапов ранее уже попадал в поле зрения полицейских после эпизода с перестрелкой на Думской улице в Санкт-Петербурге, куда он приехал на разборки, после того, как его друзей не пустили в бар. Новый год боец из Дагестана встретит в СИЗО.

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Mash: В Нижнем Новгороде умер единственный в России корги-полицейский Рыжий
29 декабря 2023, 19:52

Фото: iStock/Ирина Мещерякова

В России умер единственный в России корги-полицейский, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Четырёхлапый правоохранитель по кличке Рыжий работал в полиции Нижнего Новгорода.

Хвостатому сотруднику было 12 лет, восемь из которых он отработал в нижегородской полиции. Рыжий помогал полицейским с поисками наркотиков и взрывчатки.

К тому же, у пса была своя собственная страница в социальной сети, которую ему завели двуногие коллеги. На ней он регулярно собирал сотни лайков и стал настоящим любимцем подписчиков.

«Тебя больше нет. Мой любимый Рыжий, мой солнечный пес. Самый крутой корги в России. Ты единственный корги-полицейский, единственный корги, который выиграл чемпионат России по мини-ОКД», — написала в социальной сети его хозяйка Ольга Чумарова.

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#полиция
#нижний новгород
#собака
#смерть
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Потерянный 65 лет назад кошелёк вернули семье его владелицы
29 декабря 2023, 19:37

Фото: istockphoto/EllenaZ

В США владелец кинотеатра в городе Атланта нашёл кошелёк, который одна из зрительниц потеряла в 1958 году. После этого он вернул находку семье владелицы, которая давно умерла.
Крис Эскобар, хозяин кинотеатра Plaza Theater, который был построен ещё в 1939 году и является старейшим в городе, нашёл кошелёк между двумя стенками туалета, но раньше на этом месте была кладовка, передает The New York Times. По его словам, на него словно пахнуло прошлым, когда он рассматривал найденные в кошельке чёрно-белые фотографии, старые чеки на бензин, дисконтные карты двух супермаркетов, которые закрылись.

Но самое главное — Крис нашёл в кошельке водительские права на имя Флой Калбрет. С помощью интернета хозяин кинотеатра нашли дочь Флой — 71-летнюю Тею Чемберлен. Они приехали к ней и привезли свою находку. Посмотреть на старый кошелёк собрались дети, внуки и даже правнуки Флой Калбрет, которая давно умерла. Было очень трогательно смотреть, как дети рассматривали фотографии своей прабабушки, которую никогда не видели.

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#водительские права
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В Красноярске школьник порвал глазное яблоко четверокласснику
29 декабря 2023, 19:17

Фото: iStock/Motortion

В Красноярске мальчик повредил четверокласснику глазное яблоко, об этом пишет NGS24.RU.
По информации СМИ, школьник ткнул мальчику в глаз неким неустановленным предметом, после чего ему понадобилась помощь врачей.

Пострадавшего ребёнка госпитализировали. В больнице мальчику провели срочную операцию, после чего, по словам матери, у него вылезла катаракта. Врачи сообщили ей, что осложнения на глазу у мальчика появились после полученной травмы.

Женщина также сообщила, что после инцидента ей стали поступать угрозы от отца ребенка, который травмировал её сына, а его мать сделала вид, что её совершенно не волнует эта ситуация.

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#врачи
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#травма
#красноярский край
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DM: Девушку-волонтёра из Великобритании нашли мёртвой в Киеве
29 декабря 2023, 18:54

Фото: iStock/Artem_Furman

Британку, которая работала на Украине волонтёром, обнаружили мёртвой в её постели, об этом сообщает Daily Mail.
По информации СМИ, 25-летняя Кэтрин Мельничук работала волонтёром на Украине на протяжении последних 1,5 лет.

«Девушка — военный медик, 25 лет, из Великобритании, работавшая волонтером на Украине, найдена мертвой в своей постели после 18 месяцев службы в зоне боевых действий», — прокомментировали ситуацию в издании.

Мельничук обнаружили 24 декабря её сослуживцы. При этом, обстоятельства смерти девушки описываются как «подозрительные», однако, не раскрываются.

Сообщается, что точные причины смерти будут обнародованы официальными лицами.

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#великобритания
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#волонтёр
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На горно-обогатительном комбинате «Ураласбест» погиб 38-летний сотрудник
29 декабря 2023, 17:47

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

На горно-обогатительном предприятии «Ураласбест», расположенном в Свердловской области, произошёл несчастный случай. В результате погиб 38-летний слесарь по ремонту оборудования.
По предварительной информации, трагедия произошла когда мужчина чистил бункер для отходов. Прокурор Асбеста Владимир Худолеев в составе специальной комиссии выехал на место происшествия. Сотрудники надзорного ведомства дадут оценку ситуации в части соблюдения на предприятии требований федерального законодательства при выполнении работ.

Руководство ПАО «Ураласбест» выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего работника. На предприятии в свою очередь также будет создана экспертная комиссия для установления всех причин и обстоятельств происшедшего.

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#комиссия
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Женщина нашла тела мужа и ребенка со следами инъекций в Севастополе
В Севастополе нашли тела мужчины и его 12-летней дочери со следами от инъекций
29 декабря 2023, 17:43

Фото: iStock/Goami

Женщина обнаружила тела мужа и 12-летней дочери в доме в ТСН «Горный» в Севастополе. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Сообщается, что по результатам медицинской экспертизы, были зафиксированы следы от инъекций в локтевых областях обеих рук погибших. По информации источника, тела нашли вечером в среду, 27 декабря.

Отмечается, что трупы направили в морг для установления истинной причины смерти. В моменте первичной проверки медики не обнаружили иных следов насильственной смерти.

Ранее сообщалось, что в Псковской области изъяли полтонны гашиша стоимостью в 800 миллионов рублей.

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#проверки
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#медики
#тела
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В Москве школьники решили попробовать наркотики и попали в больницу
29 декабря 2023, 17:40

Фото: iStock/DedMityay

В Москве двое 16-летних школьников решили попробовать наркотики вместо уроков и угодили в больницу, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, инцидент произошёл с подростками, которые учатся в школе на Средней Калитниковской улице.

На перемене 16-летний парень подошёл к своей однокласснице и предложил ей попробовать барбитурат. Школьница согласилась, после чего оба подростка были госпитализированы в больницу.

В медицинской учреждении у подростков диагностировали «употребление психоактивных веществ».

В настоящий момент в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы, а парня поставили на учёт в министерство внутренних дел.

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#школьница
#наркотики
#москва
#госпитализация
#мвд
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ФТС: В Псковской области изъяли полтонны гашиша на 800 миллионов рублей
29 декабря 2023, 17:27

Фото: iStock/akiyoko

В Псковской области изъяли полтонны гашиша стоимостью в 800 миллионов рублей, об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).
«Две крупные партии гашиша не позволили ввезти в Россию сотрудники Северо-Западной оперативной и Псковской таможен совместно с УФСБ России по Псковской области. Из незаконного оборота изъято 478 килограмм наркотика стоимостью свыше 800 миллионов рублей», — прокомментировали ситуацию в ФТС.

Отмечается, что наркотики на территорию России пытались ввезти граждане Сербии. С собой они везли два прибывших из Латвии тягача, в которых и находились наркотические вещества.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере, совершенное группой лиц.

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#уголовное сербия
#латвия
#таможня
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