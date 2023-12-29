Суд в Москве оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за «голую вечеринку»

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Блогершу Анастасию Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию «голой вечеринки», об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, самая обсуждаемая вечеринка последних дней состоялась 20 декабря в столичном клубе MUTABOR. Главные звёзды российского шоу-бизнеса собрались на праздник со строгим дресс-кодом — «чем меньше одежды — тем лучше».
В результате, большинство артистов, принявших участие в вечеринке, уже ощутили на себе последствия. Филиппу Киркорову заблокировали официальный сайт, а Анны Асти и Лолиты отменили новогодние выступления, а депутат Государственной думы Дмитрий Гусев и вовсе попросил вырезать всех засветившихся на празднике из эфиров главных телеканалов.
29 декабря Лефортовский суд Москвы признал Ивлееву виновной по статье «Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».
Штраф размером в сто тысяч рублей она заплатит за пропаганду нетрадиционных ценностей и нецензурную брань, сообщает SHOT.
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В результате, большинство артистов, принявших участие в вечеринке, уже ощутили на себе последствия. Филиппу Киркорову заблокировали официальный сайт, а Анны Асти и Лолиты отменили новогодние выступления, а депутат Государственной думы Дмитрий Гусев и вовсе попросил вырезать всех засветившихся на празднике из эфиров главных телеканалов.
Штраф размером в сто тысяч рублей она заплатит за пропаганду нетрадиционных ценностей и нецензурную брань, сообщает SHOT.
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Евгения Парфентьева