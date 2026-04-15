Рэпера Канье Уэста обвинили в нападении на человека
Музыкальный исполнитель Канье Уэст стал фигурантом судебного разбирательства. Неизвестный мужчина подал на артиста иск, обвинив его в нападении, передает TMZ.
Инцидент, по данным издания, произошел в апреле 2024 года в престижном отеле Chateau Marmont в Лос‑Анджелесе. Истец выступил анонимно и выдвинул против Уэста обвинения в нанесении телесных повреждений и в причинении эмоционального стресса.
В материалах иска подробно описывается версия событий со стороны заявителя. Согласно его показаниям, рэпер подошел к столу, за которым сидел мужчина, и без предупреждения нанес ему удар в лицо. Пострадавший упал на пол, ударился головой и потерял сознание. После этого Уэст продолжил избивать лежачего, пока тот находился без сознания.
Кроме того, анонимный заявитель утверждает, что артист ложно обвинил его в неподобающем поведении по отношению к одной из женщин из своего окружения. Ситуация усугубилась, когда, как утверждает истец, Канье Уэст публично повторил и приукрасил эти обвинения в ходе популярного подкаста. В результате, по словам пострадавшего, он столкнулся с общественным осуждением, насмешками и необоснованными подозрениями.
