Рита Дакота раскрыла, сможет ли простить супружескую измену

Рита Дакота (Фото: Telegram @ritadakotatelega)
Певица Рита Дакота призналась, что никогда не сможет простить измену.
Дакота ответила на вопросы подписчиков в соцсети о неверности в браке. Она заявила, что считает измены неприемлемыми в браке и никогда не сможет простить подобного поведения. При этом отметила, что не осуждает женщин, которые могут смириться с изменами мужа.
По ее словам, все вышеперечисленное совершенно противоположно слову «любовь», и добавила, что не стоит осознанно выбирать «нелюбовь», ведь жизнь одна.
Ранее Дакота ушла от мужа именно из-за его измен, в которых мужчина ей признался сам. Сейчас певица встречается с другим мужчиной.
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«Я не понимаю, зачем оставаться в отношениях, где тебя не ценят, не боятся потерять, не берегут, не дорожат, не уважают, где с тобой нечестны, где не боятся тебя ранить, сделать тебе больно, разбить тебе сердце», — ответила Дакота.
По ее словам, все вышеперечисленное совершенно противоположно слову «любовь», и добавила, что не стоит осознанно выбирать «нелюбовь», ведь жизнь одна.
Ранее Дакота ушла от мужа именно из-за его измен, в которых мужчина ей признался сам. Сейчас певица встречается с другим мужчиной.
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Элина Позднякова