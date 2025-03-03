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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Променял жену на молодую модель, похоронил дочь и судился за алименты: как живет автор «Я люблю вас, девочки» Рома Жуков

Променял жену на молодую модель, похоронил дочь и судился за алименты: как живет автор «Я люблю вас, девочки» Рома Жуков

Роман Жуков (фото: кадр из программы «Суперстар!» на НТВ)

Роман Жуков (фото: кадр из программы «Суперстар!» на НТВ)

Рома Жуков — знаковая фигура отечественной поп-музыки 1980-х. Его хиты до сих пор звучат в сердцах поклонников, но за кулисами сцены его жизнь была полна драм. В его судьбе были и измены, и страшная трагедия, и затяжные конфликты с бывшей женой. Как из образцового семьянина певец превратился в человека, требующего от экс-супруги отчётов о тратах на детей, расскажет «Радио 1».

Музыкальная карьера Романа Жукова


Роман Жуков родился в Орле, но детство провёл в Махачкале. Музыка привлекала его с ранних лет, поэтому родители отдали сына в музыкальную школу. После её окончания он играл в оркестре при Дворце пионеров, выступал на городских мероприятиях и участвовал в конкурсах.

В 1980-х Жуков переехал в Москву, где поступил в авиационный техникум. Позже он начал играть на электрооргане в ансамбле «Юность», а затем решил продолжить музыкальное образование в Российской академии музыки имени Гнесиных.

В 1987 году его пригласили клавишником в «Мираж». Параллельно он сотрудничал с Сергеем Кузнецовым — создателем «Ласкового мая».

После ухода Светланы Разиной из «Миража» Жуков помогал ей записывать альбом, а вскоре начал сольную карьеру.

В 1989 году он основал группу «Маршал» и представил альбом «Максимальная версия дискотек», в который вошла легендарная композиция «Я люблю вас, девочки». Следующий релиз стал сенсацией: его тираж составил миллион копий.

Роман Жуков (фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Переехал в США


Казалось, карьера идёт в гору, но в 1993 году коллектив распался, а сам Жуков эмигрировал в США, надеясь построить новую жизнь после распада СССР. Однако пробиться в американскую музыкальную индустрию он не смог и вынужден был работать в ресторане — сначала посудомойщиком, затем менеджером.

Спустя восемь месяцев Жуков вернулся в Россию, затем переехал в Милан, где записал англо- и италоязычную версию «Я люблю вас, девочки». В 1997 году он снова оказался в Москве, открыл студию и выпустил альбом «Назад в будущее» под псевдонимом Немо. Позже, уже под своим именем, представил пластинку «Возвращение».

Хотя в 2000-е Жуков оставался на сцене, он воспринимался скорее как артист прошлых лет. Со временем он попробовал себя в роли продюсера, занявшись карьерой певицы Paola.

Возвращение в карьеру


Несколько лет Роман не выпускал собственные альбомы, поэтому релиз сборника «D.I.S.C.O.» в 2013 году стал приятным сюрпризом для его поклонников. В 2017-м он снял клип на песню «Игра», а в 2022-м напомнил о себе участием в шоу «Суперстар!» на НТВ.

«Для меня это прежде всего великолепная возможность показаться перед своими поклонниками. Кроме того, приятно стать частью шоу настолько высокого уровня, мне кажется, даже в Голливуде такого нет: от какой-то космической хореографии до электронной начинки студии, где снимается «Суперстар», — рассказал «СтарХиту» певец.

Роман Жуков (фото: кадр из программы «Суперстар!» на НТВ)

Женился из-за беременности


Долгое время Жуков не стремился к серьёзным отношениям. Он много общался с девушками, но женился только в 37 лет. Его избранницей стала Елена, с которой он связал судьбу после её беременности — вскоре родилась их дочь Полина.

Романтики в этих отношениях было немало: в 2009 году пара устроила повторную свадьбу в Лас-Вегасе, последовав примеру Элвиса и Присциллы Пресли. Чтобы получить разрешение на брак, супругам пришлось прикинуться однофамильцами.

После первенца у них появилось ещё шестеро детей, причём Елена настояла, чтобы они рождались в разных городах и странах.


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Большая трагедия в семье


В 2012 году семью постигло горе: пока супруги находились в Австралии в ожидании рождения Вики, в Москве пятилетняя Лиза погибла от удара качелями.

«В тот период я пережила и горе, и радость в один день, так как рожала Викторию. Я рыдала, мои слезы были от радости, что Виктория родилась, от горя, ведь не могла поверить, что Лизы больше нет. Это был самый сложный период моей жизни. Кто был в моей ситуации — знает, что такое трагедия, и она на всю жизнь», — признавалась впоследствии Елена.

Жуков признавался, что эта трагедия заставила его по-новому взглянуть на семью и ценить каждый момент, проведённый с детьми. Однако уже через год он и Елена расстались: Роман переехал в Сочи, где открыл караоке-бар, а жена осталась с детьми в Москве.

Роман Жуков (фото: кадр из программы «Суперстар!» на НТВ)

Скандалы на фоне развода


С 2018 года их развод сопровождался громкими разбирательствами. Жуков заявлял, что супруга изменила ему с певцом Юрием Титовым, требовал ДНК-тест. Анализы подтвердили: все шестеро детей — его.

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Вскоре он начал появляться на телевидении с новой возлюбленной — моделью Ольгой Илларионовой, которая моложе его на 25 лет. По слухам, она была подругой Елены и увела у неё мужа. Но Ольга утверждала, что они с Жуковым сначала просто дружили, а когда между ними вспыхнули чувства, он уже год как не жил с женой.

В 2020 году Жуков женился на Илларионовой, но конфликты с бывшей супругой продолжались. Елена жаловалась, что Роман уделяет детям мало внимания и не обеспечивает их финансово, а он обвинял её в аморальном поведении и злоупотреблении алкоголем.

«Приходила в 10 утра, в 11, нетрезвая, и все это ладно, там, раз в неделю — пускай. Но каждый день пошло. Она ведет разгульный и аморальный образ жизни, в которой нет должного места моим детям. Она вечно их сбагривает на нянь, мать, братьев — на кого угодно. Никакого эстетического и морального воспитания эта женщина им не дает», — рассказывал журналистам Жуков.

Также певец заявил, что никогда не любил Елену и вступил в брак лишь из-за её беременности, а также признался в изменах.

Роман Жуков (фото: кадр из программы «Суперстар!» на НТВ)

Считает каждую копейку


В 2022 году семья Жукова столкнулась с угрозой выселения из-за невыплаченной ипотеки. Роман ссылался на снижение доходов во время пандемии и уверял, что у детей достаточно недвижимости.

«Появление детей всегда было ее инициативой, я просто не настаивал на обратном. Но я своих детей люблю, и даже после расставания с женой продолжаю с ними общаться», — говорил артист.

Недавно Елена заявила, что на всех шестерых детей Жуков выделяет лишь 21 тысячу рублей в месяц, при этом требуя отчёта за каждый рубль. Артист возразил, что отправляет наследникам дополнительные суммы, а его бывшая жена жадничает и настраивает детей против него. Однако один из сыновей, Никита, переехал к отцу и подружился со сводной сестрой — дочерью Илларионовой Лилией.

В январе 2025 года Елена с облегчением сообщила, что благодаря соседу, купившему их жильё на аукционе, семья больше не имеет долгов по коммуналке.

«Обидно, что раздели детей, отняли жилье, но что поделать, будем надеяться, что справедливость в этом мире восторжествует. Год семьи должен стать годом силы и счастья», — сказала бывшая жена музыканта.

Несмотря на конфликты с бывшей женой, Жуков пытается двигаться дальше. Вместе с Ольгой он записал песню «Автор любви» и стал владельцем сети секс-шопов «Розовый кролик». Теперь он появляется на телевидении не ради семейных разборок, а чтобы говорить о творчестве.

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#певец
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#артист
#карьера
Новая избранница с безграничным терпением: тайная любовница Петра Чернышёва — реальность или выдумка?
03 марта 2025, 15:12

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

30 мая 2024 года скончалась актриса Анастасия Заворотнюк в возрасте 53 лет после долгой борьбы с глиобластомой — агрессивной формой рака мозга. Она была замужем трижды, у неё остались двое детей от второго брака и дочь Мила от третьего супруга, фигуриста Петра Чернышева.
Пётр до последнего дня поддерживал супругу, заботясь о ней и их дочери, несмотря на тяжёлую болезнь. Его преданность и любовь к Анастасии были безграничны, он продолжал надеяться на чудо, даже когда реальность была беспощадной.

В сети обсуждают тайную любовницу Петра Чернышева. Правда это или нет? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Тяжелая болезнь

Анастасия Заворотнюк боролась с тяжелой болезнью, получая лечение от лучших специалистов. После нескольких сложных операций, лучевой и химической терапии, ей провели трепанацию черепа в Германии.

Вернувшись в Москву, она продолжила лечение в институте Петрова, где была разработана индивидуальная терапия для борьбы с раковыми клетками. Несмотря на незначительное улучшение состояния, применение экспериментальной вакцины замедлило прогрессирование болезни и позволило ей наслаждаться временем с детьми.

В последние дни жизни её здоровье резко ухудшилось, она страдала от сильной слабости и боли, проводя время в загородном доме и посещая медицинские процедуры.

Фото: iStock/Nastco

Церемония прощания

На церемонии прощания с Анастасией Заворотнюк её супруг Пётр выглядел измождённым горем, стараясь сохранить мужество ради младшей дочери Милы.

Пятилетняя девочка не смогла выдержать службу и позже посетила могилу матери с родными. В этот момент она выглядела как ангел, внимательно слушая старшую сестру и бабушку. Прошло несколько месяцев, но Пётр продолжает регулярно посещать могилу жены, принося цветы и целуя крест, не в силах отпустить свою любимую.

Неверность супруга

Трагическая борьба Анастасии Заворотнюк с болезнью привела к слухам о возможной неверности её супруга Петра. Несмотря на его горе и регулярные посещения могилы жены, в шоу-бизнесе активно обсуждаются предположения о тайной связи фигуриста.

Эти домыслы усиливались на фоне изменений в поведении Петра, что вызывало недовольство и осуждение у поклонников, ранее восхищавшихся их идиллией.

«Он разительно отличался от того любящего мужа, которым предстал в первые годы брака с обожаемой Настей», – писали обеспокоенные поклонники во время её болезни, когда Пётр полностью исчез из поля зрения общественности.
Фото: iStock/Irina Gutyryak

Предсказания Саоны

Скандальная ясновидящая Саона утверждала, что супруг Анастасии Заворотнюк изменяет ей, утешаясь в объятиях другой женщины. Она заявила, что его связь на стороне продиктована лишь физическими потребностями, однако никаких доказательств этому не представлено.

Также в числе подозреваемых оказалась Татьяна Навка, коллега и начальница фигуриста, что породило слухи о возможном служебном романе. Несмотря на домыслы и спекуляции желтой прессы, многие считают легкомысленным делать выводы только на основе фотографий и слухов, не принимая во внимание, что мужчина мог оставаться верным даже в трудной ситуации.

Новая избранница

Эксперт по межличностным отношениям и сваха Анна Осипова предполагает, что в будущем рядом с Петром может появиться женщина, способная помочь ему вернуться к полноценной жизни.

Она отмечает, что новая избранница должна обладать безграничным терпением, большим сердцем и высокой эмпатией. Потребуется значительное время и усилия, чтобы растопить лед в душе вдовца, пережившего тяжёлую утрату.

Несмотря на все слухи, не было обнаружено ни одного доказательства того, что у фигуриста есть какая-либо тайная связь. Следует проявлять осторожность в отношении заявлений различных предсказателей и экстрасенсов, которые стремятся извлечь выгоду из чужих страданий.

Оставшись в одиночестве, он своими действиями показал, насколько глубоки его чувства к Насте и как важен для него их союз. Их семья служила примером истинных ценностей, внушая надежду на то, что в мире еще есть место добру.

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#семья
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#болезни
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«Крыса, ты куда уехал?»: Николай Сердюков пожаловался на поведение Ксении Бородиной после выбывания из «Маски»
Николай Сердюков пожаловался на поведение Ксении Бородиной
03 марта 2025, 14:34

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)

Николай Сердюков пожаловался подписчикам на поведение своей будущей супруги Ксении Бородиной и назвал ее «кидаловом».
Сердюков опубликовал видео из аэропорта. Он уточнил, что вместе с невестой улетает на один день в Казань, и высказал недовольство ее поведением.

«Кидалово. Всегда на границе меня бросает, когда проходим таможенный контроль, личный досмотр. Вот я ее жду всегда и везде. Только один раз остановил ее ДПСник, я не мог создавать аварийную ситуацию — проехал метров 800. И мне сразу сказали: «Крыса, ты куда уехал?"» — рассказал Николай.

Однако Бородина отметила, что не обзывала его, а просто спросила: «Как ты мог уехать?» Она также обиженно предъявила жениху претензии за то, что он все время на нее жалуется.

Напомним, в четвертом выпуске шестого сезона шоу «Маска» члены жюри разоблачили Ксению Бородину, которая скрывалась в костюме Овечки.

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#видео
#контроль
#шоу
#заявление
#маска
#казань
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Объявившая о разводе с Чобаняном Пинчук рассказала, с кем улетела на Мальдивы
Пинчук улетела на Мальдивы с близкими друзьями
03 марта 2025, 14:25

Ирина Пинчук (Фото: Instagram*/pinchuk_official)

Звезда телестройки «Дом-2» Ирина Пинчук, объявившая о разводе с Араем Чобаняном, улетела на Мальдивы с близкими друзьями. Об этом она сообщила в социальных сетях.
Уточняется, что на острова с Пинчук полетели блогер Владислав Миров, одним из первых поддержавший девушку, а также экс-участница все той же телестройки Татьяна Мусульбес.

«Это был самый быстрый и веселый перелет», — рассказала Пинчук в сторис.
Также девушка опубликовала кадры с отдыха и из аэропорта.

Перед этим Ирина Пинчук признавалась, что заплатила некоему хакеру за взлом аккаунта Чобаняна. В нем она увидела переписки, указывающие на измену Арая. В самих переписках упоминались массажные салоны. Подробней в нашем материале.

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Муж Ирины Пинчук подробно рассказал о переписках с другими девушками

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#скандал
#развод
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«Отдали под опеку»: «мальчику» Галкину* и Пугачевой оплачивает жилье известный олигарх
Матус: Галкину* и Пугачевой оплачивает жилье в Израиле известный олигарх
03 марта 2025, 14:10

Алла Пугачева и Максим Галкин* (Фото: Instagram**/ alla_orfey)

Признанному иноагентом в России артисту Максиму Галкину* и певице Алле Пугачевой оплачивает жилье в Израиле известный олигарх. Об этом в передаче на НТВ рассказал помогавший звездам при переезде Андрей Матус.
Мужчина пояснил, что влиятельные люди относятся к юмористу со снисхождением, а не с добрым отношением, как к Пугачевой.

«Они его называют мальчик или артист. Когда он решил покинуть Россию, его отдали под опеку. Дом, в котором они живут в Герцлии, в аренде находится. Более того, за аренду этого дома платит известный олигарх. То есть он им снял жилье и жестом доброй воли… приютил — неправильно будет сказано — предоставил жилье», — рассказал Андрей Матус.
Собеседник добавил, что Галкин* начал оскорблять Россию из-за своих зарубежных активов и недвижимости, которых не собирался лишаться.

«Цена — надо встать, облить помоями Родину и признаться в любви другому государству», — резюмировал Матус.

Пугачева и Галкин* покинули Россию после февраля 2022 года. Знаменитости не раз критиковали российские власти, а также оскорбляли бывших соотечественников.

Ранее «Радио 1» писало о личных тайнах Риммы Марковой.

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*Признан иноагентом в РФ

**Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#алла пугачёва
#максим галкин
#новости
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«Я не хочу»: Настасья Самбурская раскрыла свое отношение к созданию семьи
Настасья Самбурская не стала выходить замуж, чтобы не отказываться от карьеры
03 марта 2025, 14:03

Анастасия Самбурская (Фото: Telegram-канал @Samburskaya)

Настасья Самбурская в 2024 году получила предложение руки и сердца, но свадьба так и не состоялась. Артистка рассказала, почему так и не вышла замуж, в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».
Так, Самбурская заявила, что передумала выходить замуж и рассталась со своим молодым человеком, так как не захотела прерывать карьеру.

«Я получила предложение выйти замуж в конце лета. Я думала, что хочу семью, готова рожать детей и прочее. Получила идеального мужчину, с которым прямо сейчас можно войти в отношения. Но я понимаю, что не могу, я не хочу. Я сейчас очень долгий путь выстраивала и не готова отказаться в пользу семьи от своего творчества. Потому что мне надо рожать», — призналась Самбурская.

Однако она отметила, что не исключает возможности заморозить яйцеклетку для того, чтобы когда-нибудь все-таки родить ребенка.

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