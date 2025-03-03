Променял жену на молодую модель, похоронил дочь и судился за алименты: как живет автор «Я люблю вас, девочки» Рома Жуков

Роман Жуков (фото: кадр из программы «Суперстар!» на НТВ)
Рома Жуков — знаковая фигура отечественной поп-музыки 1980-х. Его хиты до сих пор звучат в сердцах поклонников, но за кулисами сцены его жизнь была полна драм. В его судьбе были и измены, и страшная трагедия, и затяжные конфликты с бывшей женой. Как из образцового семьянина певец превратился в человека, требующего от экс-супруги отчётов о тратах на детей, расскажет «Радио 1».
Музыкальная карьера Романа Жукова
Роман Жуков родился в Орле, но детство провёл в Махачкале. Музыка привлекала его с ранних лет, поэтому родители отдали сына в музыкальную школу. После её окончания он играл в оркестре при Дворце пионеров, выступал на городских мероприятиях и участвовал в конкурсах.
В 1980-х Жуков переехал в Москву, где поступил в авиационный техникум. Позже он начал играть на электрооргане в ансамбле «Юность», а затем решил продолжить музыкальное образование в Российской академии музыки имени Гнесиных.
В 1987 году его пригласили клавишником в «Мираж». Параллельно он сотрудничал с Сергеем Кузнецовым — создателем «Ласкового мая».
После ухода Светланы Разиной из «Миража» Жуков помогал ей записывать альбом, а вскоре начал сольную карьеру.
В 1989 году он основал группу «Маршал» и представил альбом «Максимальная версия дискотек», в который вошла легендарная композиция «Я люблю вас, девочки». Следующий релиз стал сенсацией: его тираж составил миллион копий.
Роман Жуков (фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)
Переехал в США
Казалось, карьера идёт в гору, но в 1993 году коллектив распался, а сам Жуков эмигрировал в США, надеясь построить новую жизнь после распада СССР. Однако пробиться в американскую музыкальную индустрию он не смог и вынужден был работать в ресторане — сначала посудомойщиком, затем менеджером.
Спустя восемь месяцев Жуков вернулся в Россию, затем переехал в Милан, где записал англо- и италоязычную версию «Я люблю вас, девочки». В 1997 году он снова оказался в Москве, открыл студию и выпустил альбом «Назад в будущее» под псевдонимом Немо. Позже, уже под своим именем, представил пластинку «Возвращение».
Хотя в 2000-е Жуков оставался на сцене, он воспринимался скорее как артист прошлых лет. Со временем он попробовал себя в роли продюсера, занявшись карьерой певицы Paola.
Возвращение в карьеру
Несколько лет Роман не выпускал собственные альбомы, поэтому релиз сборника «D.I.S.C.O.» в 2013 году стал приятным сюрпризом для его поклонников. В 2017-м он снял клип на песню «Игра», а в 2022-м напомнил о себе участием в шоу «Суперстар!» на НТВ.
«Для меня это прежде всего великолепная возможность показаться перед своими поклонниками. Кроме того, приятно стать частью шоу настолько высокого уровня, мне кажется, даже в Голливуде такого нет: от какой-то космической хореографии до электронной начинки студии, где снимается «Суперстар», — рассказал «СтарХиту» певец.
Роман Жуков (фото: кадр из программы «Суперстар!» на НТВ)
Женился из-за беременности
Долгое время Жуков не стремился к серьёзным отношениям. Он много общался с девушками, но женился только в 37 лет. Его избранницей стала Елена, с которой он связал судьбу после её беременности — вскоре родилась их дочь Полина.
Романтики в этих отношениях было немало: в 2009 году пара устроила повторную свадьбу в Лас-Вегасе, последовав примеру Элвиса и Присциллы Пресли. Чтобы получить разрешение на брак, супругам пришлось прикинуться однофамильцами.
После первенца у них появилось ещё шестеро детей, причём Елена настояла, чтобы они рождались в разных городах и странах.
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Большая трагедия в семье
В 2012 году семью постигло горе: пока супруги находились в Австралии в ожидании рождения Вики, в Москве пятилетняя Лиза погибла от удара качелями.
«В тот период я пережила и горе, и радость в один день, так как рожала Викторию. Я рыдала, мои слезы были от радости, что Виктория родилась, от горя, ведь не могла поверить, что Лизы больше нет. Это был самый сложный период моей жизни. Кто был в моей ситуации — знает, что такое трагедия, и она на всю жизнь», — признавалась впоследствии Елена.
Жуков признавался, что эта трагедия заставила его по-новому взглянуть на семью и ценить каждый момент, проведённый с детьми. Однако уже через год он и Елена расстались: Роман переехал в Сочи, где открыл караоке-бар, а жена осталась с детьми в Москве.
Роман Жуков (фото: кадр из программы «Суперстар!» на НТВ)
Скандалы на фоне развода
С 2018 года их развод сопровождался громкими разбирательствами. Жуков заявлял, что супруга изменила ему с певцом Юрием Титовым, требовал ДНК-тест. Анализы подтвердили: все шестеро детей — его.
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Вскоре он начал появляться на телевидении с новой возлюбленной — моделью Ольгой Илларионовой, которая моложе его на 25 лет. По слухам, она была подругой Елены и увела у неё мужа. Но Ольга утверждала, что они с Жуковым сначала просто дружили, а когда между ними вспыхнули чувства, он уже год как не жил с женой.
В 2020 году Жуков женился на Илларионовой, но конфликты с бывшей супругой продолжались. Елена жаловалась, что Роман уделяет детям мало внимания и не обеспечивает их финансово, а он обвинял её в аморальном поведении и злоупотреблении алкоголем.
«Приходила в 10 утра, в 11, нетрезвая, и все это ладно, там, раз в неделю — пускай. Но каждый день пошло. Она ведет разгульный и аморальный образ жизни, в которой нет должного места моим детям. Она вечно их сбагривает на нянь, мать, братьев — на кого угодно. Никакого эстетического и морального воспитания эта женщина им не дает», — рассказывал журналистам Жуков.Также певец заявил, что никогда не любил Елену и вступил в брак лишь из-за её беременности, а также признался в изменах.
Роман Жуков (фото: кадр из программы «Суперстар!» на НТВ)
Считает каждую копейку
В 2022 году семья Жукова столкнулась с угрозой выселения из-за невыплаченной ипотеки. Роман ссылался на снижение доходов во время пандемии и уверял, что у детей достаточно недвижимости.
«Появление детей всегда было ее инициативой, я просто не настаивал на обратном. Но я своих детей люблю, и даже после расставания с женой продолжаю с ними общаться», — говорил артист.
Недавно Елена заявила, что на всех шестерых детей Жуков выделяет лишь 21 тысячу рублей в месяц, при этом требуя отчёта за каждый рубль. Артист возразил, что отправляет наследникам дополнительные суммы, а его бывшая жена жадничает и настраивает детей против него. Однако один из сыновей, Никита, переехал к отцу и подружился со сводной сестрой — дочерью Илларионовой Лилией.
В январе 2025 года Елена с облегчением сообщила, что благодаря соседу, купившему их жильё на аукционе, семья больше не имеет долгов по коммуналке.
«Обидно, что раздели детей, отняли жилье, но что поделать, будем надеяться, что справедливость в этом мире восторжествует. Год семьи должен стать годом силы и счастья», — сказала бывшая жена музыканта.
Несмотря на конфликты с бывшей женой, Жуков пытается двигаться дальше. Вместе с Ольгой он записал песню «Автор любви» и стал владельцем сети секс-шопов «Розовый кролик». Теперь он появляется на телевидении не ради семейных разборок, а чтобы говорить о творчестве.
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