Отчисление из ВГИКа, знаменитая любовница и внебрачный сын: как сложилась жизнь 56-летнего Михаила Пореченкова

Михаил Пореченков (Фото: Instagram*@porechenkov_official)
Сегодня, 2 марта, выдающийся деятель российского кинематографа, театра и телевидения Михаил Пореченков отмечает свое 56-летие. Его творчество всегда вызывает интерес у зрителей и делает одной из самых заметных фигур в мире кино. Но в жизни известного артиста не всё было так радужно, как может показаться на первый взгляд. О личной жизни и творческом пути актера читайте в материале «Радио 1».
Биография актера
Михаил Пореченков (Фото: Instagram*@porechenkov_official)
Михаил Пореченков появился на свет 2 марта 1969 года в семье ленинградцев, где мама работала строителем, а папа — моряком. Едва Александр успел пойти в школу его отца перевели на работу в Польшу. В Варшаве мальчик учился в школе при посольстве СССР.
В 1986 году, после завершения обучения в школе, Михаил Пореченков отправился в Эстонию, где поступил в Таллинское военно-политическое училище. Однако завершить обучение ему не удалось, так как из-за строгих правил с дисциплиной у будущего актёра постоянно возникали проблемы. В период обучения в училище Михаил Пореченков достиг уровня кандидата в мастера спорта по боксу.
После армии Михаил Пореченков вернулся в Ленинград, где испытывал трудности с выбором профессии. Вскоре он решил попробовать свои силы в театральном вузе в Москве и поступил во ВГИК, но не смог завершить обучение из-за отчисления. После этого он вернулся в родной город и вновь попытался поступить, успешно сдав вступительные экзамены в Российский государственный институт сценических искусств, который окончил в 1996 году.
Став заметным театральным актёром, Михаил Пореченков начал получать приглашения на съёмки в кино. Всё началось с телесериала «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург». А после выхода на экраны в 1999 году сериала «Агент национальной безопасности», в котором Пореченков исполнил роль отважного сотрудника ФСБ, о нем узнала вся страна.
Личная жизнь
Михаил Пореченков с дочерью Марией и сыном Петром (Фото: РИА Новости/ Валерий Мельников)
Первую большую любовь Ирину Любимцеву Михаил Пореченков встретил еще будучи студентом Таллинского училища. Роман был ярким, но коротким, Михаил был отчислен и уехал в Россию. Продолжение этой истории случилось, когда стало известно, что у актера есть внебрачный сын Владимир. Так случилось, что Ирины в 1995 году не стало, и ребенок остался на попечении тети и бабушки. Отец и сын начали общаться, когда Владимиру было уже 19 лет. Артист не оставил своего старшего ребёнка без внимания и забрал его в столицу, где помог ему начать свой путь в актёрской профессии. Владимир Любимцев снялся в фильмах «Мост», «Полярный» и «Легенда о Коловрате». По мнению зрителей, он невероятно похож на своего знаменитого отца.
Первой законной супругой Михаила Пореченкова стала предприниматель и переводчик Екатерина. В 1998 году у пары родилась дочка Варвара. Брак просуществовал чуть более года, и отношения закончились из-за разных взглядов на семью. Супруги оба были весьма амбициозными людьми и строили свою карьеру, а сил на семью не хватило. Развод состоялся тихо без взаимных упреков и скандалов.
В 1999 году Михаил встретил Ольгу, которая занималась созданием костюмов для кино и театра. Через год после знакомства они поженились, а ещё через два года у них родился первенец Михаил. В 2004 году в семье появилась дочь Мария. А в 2010 году пара стала родителями в третий раз — на свет появился сын Пётр. Ольга проявила себя как прекрасная хозяйка и верная спутница. Она посвятила себя заботе о детях, а он, благодаря поддержке супруги, может полностью посвятить себя своей работе.
Со стороны может показаться, что брак Михаила и Ольги — образец для подражания, но и он не обошёлся без горечи измены. В 2003 году поползли слухи о романе Пореченкова с замужней Анной Ковальчук. В последствии Анна ушла от мужа, а вот Михаил остался в семье.
Также Михаилу приписывали роман с Ольгой Литвиновой, которая в то время ещё только начинала общаться с Константином Хабенским. Но подтверждения этим отношениям журналисты не нашли.
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Актер сейчас
Михаил Пореченков (Фото: РИА Новости/ Павел Бедняков)
Михаил Пореченков продолжает сниматься в кино и играть на сцене в МХТ им. А. П. Чехова. В 2024 году с актером в главной роли вышли фильмы «Исправление и наказание-2», «Однажды в Залесье», «Полярный-4». В 2025 году стартовал фильм «Купцы и дети» и планируются к выпуску картины «Беги» и «Хоккейные папы-2».
Актер активно поддерживает СВО и является волонтером по сбору гуманитарной помощи российским военным.
«Я свою позицию озвучил, и эта позиция очень простая: нашим помогать. Я остаюсь со своей страной, со своим народом», — цитирует слова Пореченкова издание news.ru.
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