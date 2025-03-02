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Отчисление из ВГИКа, знаменитая любовница и внебрачный сын: как сложилась жизнь 56-летнего Михаила Пореченкова

Михаил Пореченков (Фото: Instagram*@porechenkov_official)

Михаил Пореченков (Фото: Instagram*@porechenkov_official)

Сегодня, 2 марта, выдающийся деятель российского кинематографа, театра и телевидения Михаил Пореченков отмечает свое 56-летие. Его творчество всегда вызывает интерес у зрителей и делает одной из самых заметных фигур в мире кино. Но в жизни известного артиста не всё было так радужно, как может показаться на первый взгляд. О личной жизни и творческом пути актера читайте в материале «Радио 1».

Биография актера


Михаил Пореченков (Фото: Instagram*@porechenkov_official)

Михаил Пореченков появился на свет 2 марта 1969 года в семье ленинградцев, где мама работала строителем, а папа — моряком. Едва Александр успел пойти в школу его отца перевели на работу в Польшу. В Варшаве мальчик учился в школе при посольстве СССР.

В 1986 году, после завершения обучения в школе, Михаил Пореченков отправился в Эстонию, где поступил в Таллинское военно-политическое училище. Однако завершить обучение ему не удалось, так как из-за строгих правил с дисциплиной у будущего актёра постоянно возникали проблемы. В период обучения в училище Михаил Пореченков достиг уровня кандидата в мастера спорта по боксу.

После армии Михаил Пореченков вернулся в Ленинград, где испытывал трудности с выбором профессии. Вскоре он решил попробовать свои силы в театральном вузе в Москве и поступил во ВГИК, но не смог завершить обучение из-за отчисления. После этого он вернулся в родной город и вновь попытался поступить, успешно сдав вступительные экзамены в Российский государственный институт сценических искусств, который окончил в 1996 году.

Став заметным театральным актёром, Михаил Пореченков начал получать приглашения на съёмки в кино. Всё началось с телесериала «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург». А после выхода на экраны в 1999 году сериала «Агент национальной безопасности», в котором Пореченков исполнил роль отважного сотрудника ФСБ, о нем узнала вся страна.

Личная жизнь


Михаил Пореченков с дочерью Марией и сыном Петром (Фото: РИА Новости/ Валерий Мельников)

Первую большую любовь Ирину Любимцеву Михаил Пореченков встретил еще будучи студентом Таллинского училища. Роман был ярким, но коротким, Михаил был отчислен и уехал в Россию. Продолжение этой истории случилось, когда стало известно, что у актера есть внебрачный сын Владимир. Так случилось, что Ирины в 1995 году не стало, и ребенок остался на попечении тети и бабушки. Отец и сын начали общаться, когда Владимиру было уже 19 лет. Артист не оставил своего старшего ребёнка без внимания и забрал его в столицу, где помог ему начать свой путь в актёрской профессии. Владимир Любимцев снялся в фильмах «Мост», «Полярный» и «Легенда о Коловрате». По мнению зрителей, он невероятно похож на своего знаменитого отца.

Первой законной супругой Михаила Пореченкова стала предприниматель и переводчик Екатерина. В 1998 году у пары родилась дочка Варвара. Брак просуществовал чуть более года, и отношения закончились из-за разных взглядов на семью. Супруги оба были весьма амбициозными людьми и строили свою карьеру, а сил на семью не хватило. Развод состоялся тихо без взаимных упреков и скандалов.

В 1999 году Михаил встретил Ольгу, которая занималась созданием костюмов для кино и театра. Через год после знакомства они поженились, а ещё через два года у них родился первенец Михаил. В 2004 году в семье появилась дочь Мария. А в 2010 году пара стала родителями в третий раз — на свет появился сын Пётр. Ольга проявила себя как прекрасная хозяйка и верная спутница. Она посвятила себя заботе о детях, а он, благодаря поддержке супруги, может полностью посвятить себя своей работе.

Со стороны может показаться, что брак Михаила и Ольги — образец для подражания, но и он не обошёлся без горечи измены. В 2003 году поползли слухи о романе Пореченкова с замужней Анной Ковальчук. В последствии Анна ушла от мужа, а вот Михаил остался в семье.

Также Михаилу приписывали роман с Ольгой Литвиновой, которая в то время ещё только начинала общаться с Константином Хабенским. Но подтверждения этим отношениям журналисты не нашли.

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Актер сейчас


Михаил Пореченков (Фото: РИА Новости/ Павел Бедняков)

Михаил Пореченков продолжает сниматься в кино и играть на сцене в МХТ им. А. П. Чехова. В 2024 году с актером в главной роли вышли фильмы «Исправление и наказание-2», «Однажды в Залесье», «Полярный-4». В 2025 году стартовал фильм «Купцы и дети» и планируются к выпуску картины «Беги» и «Хоккейные папы-2».

Актер активно поддерживает СВО и является волонтером по сбору гуманитарной помощи российским военным.

«Я свою позицию озвучил, и эта позиция очень простая: нашим помогать. Я остаюсь со своей страной, со своим народом», — цитирует слова Пореченкова издание news.ru.

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«Ем углеводный мусор»: Алёна Водонаева пожаловалась на лишний вес
02 марта 2025, 12:48

Алёна Водонаева (фото: Instagram* @alenavodonaeva)

Стройная фигура Алёны Водонаевой оказалась под угрозой. С начала года звезда набрала несколько лишних килограммов.
Звезда проекта «ДОМ−2» всегда уделяла много внимания питанию, чтобы поддерживать себя в форме. Однако сейчас ей не удаётся это сделать, и виной всему стоматологи.

В декабре прошлого года Водонаева начала устанавливать виниры. Процесс затянулся и даётся звезде непросто, но работа близится к завершению.

Телеведущая ожидала, что установка временных зубов, а затем и виниров приведёт к сильному похудению, поскольку жевать твёрдую пищу невозможно. Но это оказалось заблуждением.

«Голод-то никто не отменял, и я ем только мягкую еду. А это кроме крем-супов и сырников (я не ела их с августа 2023-го года), блины и пюре картофельное. Очень много углеводов», – поделилась Алёна.
Также звезда сейчас не может есть мясо и рыбу, поэтому из-за сбившегося режима питания она набрала более двух килограмм за пару месяцев. Со стороны изменения во внешности Водонаевой незаметны, но телеведущая ощущает их. Она пообещала, что после установки виниров восстановит режим питания и перестанет есть «углеводный мусор».

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«С огромным удовольствием не ходил бы никуда»: Юра Борисов признался, что ему не интересна светская жизнь
02 марта 2025, 12:26

Юра Борисов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

27 февраля в прокат вышел фильм Максима Арбугаева и Владимира Мункуева «Кончится лето». Картина повествует о двух братьях, роли которых исполнили Юра Борисов и Макар Хлебников.
Издание The Blueprint взяло интервью у артистов, которые обсудили отношения на съёмочной площадке и сюжет фильма, не прошли мимо и номинации Борисова на «Оскар». Изначально актёр не хотел обсуждать свой успех в Голливуде, но журналисты не упустили шанс поговорить об этом.

Звезда фильма «Анора» признался, что ему не нравится публичная жизнь.

«Мне светская жизнь не очень интересна. А зачем учиться тому, что неинтересно. <…> Меня никогда не заряжали публичные мероприятия. Они необходимы, чтобы люди узнавали о фильмах, о том, что вот есть такое кино и оно выходит в прокат. Если бы можно было этого не делать, я бы с огромным удовольствием не ходил бы никуда», – заявил актёр.
Многие поклонники и ранее догадывались, что Юре больше по душе скрытый образ жизни. К тому же, он отказался от ведения соцсетей.

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Певица Кэти Перри отправится в космос на корабле New Shepard
02 марта 2025, 12:08

Кэти Перри (фото: Instagram* @katyperry)

Американская певица Кэти Перри вошла в состав следующего экипажа космического корабля New Shepard. Об этом сообщила пресс-служба частной аэрокосмической компании Blue Origin.
Как отметили в компании, полёт станет уникальным в истории миссии, поскольку всего его участники – женщины.

Помимо Перри членами экипажа будут журналистка Лорен Санчес, телеведущая Гэйл Кинг, бывший специалист по ракетостроению NASA Эйша Боу, учёный в области биоастронавтики Аманда Нгуен и продюсер Керианн Флинн.

Это будет первый полёт, совершённый женщинами с 1963 года, когда в космос отправилась Валентина Терешкова.

Точная дата запуска New Shepard пока неизвестна. Для компании Blue Origin это будет уже 11-й коммерческий полёт.

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«Не замечали остальное»: Анна Семенович объяснила, зачем уменьшила грудь

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*запрещён в РФ
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«Не замечали остальное»: Анна Семенович объяснила, зачем уменьшила грудь
02 марта 2025, 11:46

Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович нечасто прибегает к помощи пластических хирургов. Певица уверяет, что практически ничего в себе не меняла. Однако серьёзная операция всё-таки была – звезда уменьшила себе грудь.
«Это на самом деле одна из самых сложных операций. Операции по увеличению груди гораздо легче. Импланты можно поставить чуть ли не за полчаса, а моя операция длилась несколько часов», – поделилась Семенович в беседе с «МК».
Анна не скрывает, что приняла такое решение, поскольку многие за яркой внешностью и впечатляющими формами не замечали достигнутых артисткой успехов.

«Меня это очень удивляло и расстраивало даже. Тогда я и пошла делать операцию. Мне сделали не очень качественно, пришлось перенести ещё несколько операций. После этого, слава Богу, всё стало хорошо. Но, в общем-то я сейчас смеюсь над этим решением. Не надо было этого делать, но вот тогда я поддалась каким-то своим эмоциям», – объяснила звезда.
Правда, результат операции продержался недолго, и в конечном счёте грудь вернулась к прежним размерам. Это Анна объяснила генетикой, поскольку у всех женщин в её семье были пышные формы.

Также Семенович отметила, что внушительные формы, за которыми так часто гонятся женщины, на самом деле доставляют немало проблем. Так, Анне приходилось шить всю одежду на заказ, а найти купальник или нижнее бельё было целым приключением.

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#женщины
#шоу-бизнес
#красота
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«Действительно романтические отношения»: Natan впервые публично обратился к Лерчек после интрижек в шоу
02 марта 2025, 11:35

Natan (Фото: Инстаграм* @natan_official)

Рэпер Natan в первый раз публично обратился к Лерчек после интрижек в шоу.
Рэпер и Валерия Чекалина участвовали в первом сезоне реалити на выживание «Звезды в джунглях», где он изменил жене. Однако после завершения проекта блогер заявила, что интрижка с артистом была его пиар-ходом, а он лишь использовал ее чувства.

Но сам Natan опроверг такое заявление Лерчек в своем новом интервью. Он рассказал, что Валерия ошибается на этот счет, ведь его чувства к девушке были искренними. Еще рэпер отметил, что надеется на личный разговор с Лерчек.

«Это абсолютно не так... Когда она выйдет на связь, тогда это будет равнозначным диалогом. Если я буду говорить: «Нет, ты что! Просто посмотри и ты распознаешь чувства, действительно романтические отношения…» — это будет каким-то нелепым выгораживанием себя. Сейчас, сидя на интервью и зная, что Лера ничего не ответит, это будет как-то некрасиво и несправедливо. Дай бог у Леры все будет хорошо. Об этом можно будет поговорить», — откровенничал Natan в шоу «50 вопросов».

Еще рэпер не стал таить, что правда просил вырезать из шоу пару сцен: ему не хотелось, чтобы его разговоры с Лерчек о проблемах в семье и интимные моменты обсуждали зрители. Артист объяснил, что тогда выпил алкоголь, из-за чего с трудом мог контролировать свои действия.

«В принципе для меня все это было большой веселухой, вот ты оторвался от Москвы и начал творить дичь. Я осознавал, что творю дичь. А когда ты бухой, то для тебя нет никаких запретов. Но это же не сразу все случилось», — делился Natan.

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