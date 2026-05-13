Умер известный советский телеведущий Молчанов
Ведущий культовой программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов умер на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом пишет SHOT.
За текущий год мужчину госпитализировали пять раз с резкими болями в животе. Последний эпизод произошел зимой. Летом телеведущего экстренно доставили в стационар с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение.
Проблемы со здоровьем у телеведущего накапливались на протяжении нескольких лет. В 2021 году ему провели трансплантацию печени в связи с онкологическим заболеванием. Годом позже он перенес инфаркт.
