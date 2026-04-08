«Нельзя, чтобы женщина просила»: Погребняк потребовала оплачивать труд домохозяек
Мария Погребняк на музыкальной премии «Жара» сказала, что намерена добиться официального признания труда домохозяек и введения для них заработной платы.
Как сообщает издание Super, Погребняк заявила, что государство должно обеспечить женщинам достойные алименты, гарантировать их защищённость и уважение в обществе. Она подчеркнула, что отсутствие собственного капитала ставит женщин в уязвимое положение.
«Нельзя к этому относиться неуважительно. Нельзя, чтобы женщина просила на свои нужды и чтобы она жила в тех условиях, из которых ей хотелось бы сбежать, но не может — из-за того, что у неё нет собственного капитала. То есть деньги обязательно должны быть собственными», — сказала Мария.Бизнес-леди добавила, что намерена добиваться официального признания домашнего труда и регулярных выплат домохозяйкам на законодательном уровне.