Роль Гарри Поттера, тайная болезнь и трагическая смерть: Печальная судьба Антона Ельчина, погибшего под колесами своего авто

Антон Ельчин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Антон Ельчин был талантливым и обаятельным актером, который успешно покорял Голливуд, снимаясь с такими звездами, как Энтони Хопкинс и Роберт Де Ниро. Он сохранял связь с русской культурой и был поддержан любящими родителями.
К сожалению, его жизнь трагически оборвалась из-за несчастного случая, несмотря на его борьбу с серьезной болезнью. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
В 1970-х они перешли в балет на льду и отошли от соревнований. Когда Антону было полгода, его семья переехала в Лос-Анджелес, чтобы быть ближе к брату Виктора, художнику Евгению Ельчину.
Антон искренне ценил своих родителей и не раз подчеркивал, что ему приятно читать русских классиков в оригинале.
Вскоре он начал участвовать в кастингах без агента и получал роли в рекламе. В девять с половиной лет он решил перейти к настоящему актерству, так как кино стало для него более привлекательным.
Антон Ельчин активно развивал свои актерские навыки, делая пометки после просмотра фильмов, читая критические разборы и анализируя работу разных режиссеров. Он даже пробовался на роль Гарри Поттера, отправив свою видеозапись в Великобританию, но не прошел из-за американского акцента. Ельчин окончил Университет Южной Каролины, где учился на факультете кинопроизводства.
Ельчин также сыграл в «Терминаторе» и работал с известными артистами, такими как Селена Гомес и Дженнифер Лоуренс. Несмотря на успех, он оставался скромным и предпочитал проводить время с семьей, избегая светских мероприятий.
Несмотря на серьезный недуг, Антон Ельчин уверенно двигался к своей цели и вдохновлял окружающих. Многие верили, что 27-летний актер подарит миру множество ярких ролей и проектов.
Читайте также:
Убийства, измены, похищение детей и операция сына: Куда исчезла Ксения Новикова из «Блестящих» после трех неудачных отношений?
Онкологическое заболевание, утрата двух детей, связи с кореянкой, француженкой и Пугачевой — чем еще удивит 99-летний Зацепин?
Покер, неуплата алиментов, кражи и измены: Что известно об Александре Задойнове, многодетном отце и бывшем Ирины Пинчук
Переезд в Лос-АнджелесАнтон Ельчин родился 11 марта 1989 года в Ленинграде в семье профессиональных фигуристов Виктора Ельчина и Ирины Кориной, которые входили в шестерку сильнейших СССР.
В 1970-х они перешли в балет на льду и отошли от соревнований. Когда Антону было полгода, его семья переехала в Лос-Анджелес, чтобы быть ближе к брату Виктора, художнику Евгению Ельчину.
Связь с РодинойПосле переезда в Лос-Анджелес его родители, Виктор и Ирина, начали ставить ледовые шоу и тренировать молодых спортсменов, включая Сашу Коэн. Несмотря на окружение фигурного катания, Антон не проявлял интереса к льду. Он рос стеснительным и умным мальчиком, благодаря родителям, которые говорили с ним только на русском и прививали любовь к отечественной культуре, сохраняя его связь с Родиной.
«Антон не рос как американец. Он рос как наш сыночек, которого мы привезли из России. Сами мы не знали языка и не могли с ним общаться по-английски, когда он был маленьким. И в дальнейшем дома мы всегда говорили с ним по-русски — все 27 лет. Он любил русскую еду. Он вырос на манной каше без всяких смесей. Он любил селедку, картошку, он любил борщ, куриный бульон. Он читал Леонида Андреева, прекрасно знал Достоевского, слушал классическую музыку», — рассказывала Ирина в интервью.
Антон искренне ценил своих родителей и не раз подчеркивал, что ему приятно читать русских классиков в оригинале.
Фото: iStock/Goroda
Актерские способностиАктерские способности Антона заметил друг его родителей, актер Илья Баскин, когда мальчик играл со своими игрушками. Несмотря на свою робость, Антон начал посещать актерский кружок, который помог ему раскрепоститься. Педагог кружка предложил родителям водить его на кастинги, Антон с радостью согласился.
Вскоре он начал участвовать в кастингах без агента и получал роли в рекламе. В девять с половиной лет он решил перейти к настоящему актерству, так как кино стало для него более привлекательным.
Навстречу популярностиАнтон дебютировал в сериале «Скорая помощь», а в 2001 году сыграл главную роль в фильме «Сердца в Атлантиде» с Энтони Хопкинсом. Хопкинс был впечатлен мастерством Антона и отметил его трудолюбие, подарив ему три тома Станиславского, при этом подчеркнув, что у юноши уже есть дар, и ему нечему учиться.
«Обычно дети-актеры постоянно крутятся возле столов со всякими снеками, но Антона это никогда не интересовало — он приходил на съемочную площадку работать. <…> Он был очень дисциплинированным, по вечерам он учил свои реплики. И я ему говорила: «Поиграй лучше с игрушками». Но он, пока все не выучит, даже ужинать не садился. Эту дисциплину, наверное, он от нас впитал», — отмечала Ирина.
Антон Ельчин активно развивал свои актерские навыки, делая пометки после просмотра фильмов, читая критические разборы и анализируя работу разных режиссеров. Он даже пробовался на роль Гарри Поттера, отправив свою видеозапись в Великобританию, но не прошел из-за американского акцента. Ельчин окончил Университет Южной Каролины, где учился на факультете кинопроизводства.
Фото: iStock/fergregory
Талантливый актерАнтон Ельчин начал свою карьеру с ролей в сериалах «Доктор Хаус» и «Мыслить как преступник», а также в драме «Альфа Дог». К 17 годам он уже снялся в около 20 фильмах. Его популярность возросла благодаря роли Павла Чехова в «Звездном пути» и «Стартреке: Возмездие», где он стремился разрушить стереотипы о русских.
Ельчин также сыграл в «Терминаторе» и работал с известными артистами, такими как Селена Гомес и Дженнифер Лоуренс. Несмотря на успех, он оставался скромным и предпочитал проводить время с семьей, избегая светских мероприятий.
БолезньС самого рождения Антон Ельчин боролся с муковисцидозом, что ограничивало его жизнь и требовало постоянного контроля за здоровьем. До 17 лет он не знал точного диагноза, так как родители старались не пугать его, но предупреждали о последствиях, связанных с игнорированием лечения и нахождением в прокуренных помещениях.
«В 2015 году он стал интересоваться и читать об этой болезни в интернете, нашел какой-то блог и был очень напуган. Пока он чувствовал себя нормально, единственное неудобство, которое приносило ему болезнь, — это необходимость делать упражнения. Но в тот момент, когда он почувствовал ухудшение, он решил докопаться до сути, и это его испугало. При этом его это ничуть не остановило: он продолжал работать, делать все, что делал. Наверное, работа его спасала», — говорила Ирина.
Несмотря на серьезный недуг, Антон Ельчин уверенно двигался к своей цели и вдохновлял окружающих. Многие верили, что 27-летний актер подарит миру множество ярких ролей и проектов.
Трагическая смертьАнтон Ельчин трагически погиб 19 июня 2016 года, попав под колеса своей машины, когда она покатилась из-за отсутствия ручного тормоза. Его смерть стала шоком для близких и коллег. В память о сыне его родители основали фонд, помогающий людям искусства с хроническими заболеваниями, и сняли документальный фильм о его жизни, который до сих пор вызывает у них слезы и горечь утраты.
Читайте также:
Убийства, измены, похищение детей и операция сына: Куда исчезла Ксения Новикова из «Блестящих» после трех неудачных отношений?
Онкологическое заболевание, утрата двух детей, связи с кореянкой, француженкой и Пугачевой — чем еще удивит 99-летний Зацепин?
Покер, неуплата алиментов, кражи и измены: Что известно об Александре Задойнове, многодетном отце и бывшем Ирины Пинчук
Дарья Осипова