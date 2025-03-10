Онкологическое заболевание, утрата двух детей, связи с кореянкой, француженкой и Пугачевой — чем еще удивит 99-летний Зацепин?

Александр Зацепин (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
Александр Зацепин, известный композитор и «живая легенда», сегодня отмечает 99 лет. Он написал музыку ко многим культовым советским фильмам, включая комедии Леонида Гайдая, такие как «Песенка о медведях» и «Если б я был султан».
Несмотря на преклонный возраст, Зацепин продолжает активно работать в Москве и недавно был замечен на публике с молодой азиатской избранницей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
В 1941 году жизнь семьи Зацепиных изменилась: отца сослали в лагеря, и хотя его освободили, он больше не вернулся домой. В это сложное время мать записала Александра в музыкальную школу на фортепиано. После призыва в армию в 1945 году он полностью открыл для себя мир музыки, освоив несколько инструментов и начав свою музыкальную карьеру.
По окончании службы в 1947 году Зацепин начал работать в филармонии и вскоре попытался поступить в музыкальное училище. К его удивлению, его не приняли, сказав, что он слишком взрослый для учебы в училище. Вместо этого его направили в консерваторию, которую он успешно окончил с отличием в 1956 году.
Зацепин стал первым, кто использовал электронные инструменты в фильме «Кавказская пленница», для чего ему пришлось самостоятельно разработать оборудование, включая меллотрон. Его уникальный стиль и техническое мастерство выделяли его среди других композиторов. Практически все доходы Зацепина уходили на приобретение комплектующих и оборудования, что подчеркивало его преданность делу и новаторский подход к музыке для кино.
Среди наиболее известных песен — «До свидания, лето», «Если долго мучиться» и «Куда уходит детство». Однако со временем между Зацепиным и Пугачевой возникли разногласия, и их сотрудничество завершилось. В 1980 году композитор уехал во Францию, но в 1986 вернулся в СССР и продолжил создавать музыкальные произведения для кино.
Ревмира Соколова долго страдала после трагедии, но новая беременность в 1951 году принесла ей надежду. Семья переехала в Алма-Ату, где Зацепин начал учёбу в консерватории. Однако их брак стал рушиться из-за лени Ревмиры: она не проявляла интереса к учебе, работе и домашним делам, что заставило Зацепина подать на развод.
Александр Зацепин не забывал о своем сыне Женечке, регулярно отправляя ему деньги. Когда Жене исполнилось 10 лет, композитор забрал его в Москву. К сожалению, жизнь Евгения была короткой — он скончался в 24 года от прогрессирующего рассеянного склероза.
После восстановления Зацепин зарегистрировал брак со Светланой, в 1956 году у них родилась дочь Лена. Переехав в Москву, Зацепин начал активно сочинять музыку и заработал больше. К сожалению, спустя три десятилетия совместной жизни Светлана ушла из жизни, что стало для композитора большой трагедией.
Александр Зацепин посетил музыкальный фестиваль «Витебский базар» в Белоруссии в компании своей спутницы Музы Ли, этнической кореянки и руководителя театрально-музыкального коллектива MUZICO. Их разница в возрасте составляет 50 лет.
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Музыкальная карьераАлександр Зацепин родился 10 марта 1926 года в обычной семье в Новосибирске, где никто не занимался музыкой. Его мать работала учителем, а отец — хирургом. В детстве Александр увлекался радиосборкой, акробатикой и проводил химические эксперименты.
В 1941 году жизнь семьи Зацепиных изменилась: отца сослали в лагеря, и хотя его освободили, он больше не вернулся домой. В это сложное время мать записала Александра в музыкальную школу на фортепиано. После призыва в армию в 1945 году он полностью открыл для себя мир музыки, освоив несколько инструментов и начав свою музыкальную карьеру.
По окончании службы в 1947 году Зацепин начал работать в филармонии и вскоре попытался поступить в музыкальное училище. К его удивлению, его не приняли, сказав, что он слишком взрослый для учебы в училище. Вместо этого его направили в консерваторию, которую он успешно окончил с отличием в 1956 году.
Фото: iStock/Oksana Muzykantova
От работы в ресторане до карьеры композитораАлександр Зацепин, после окончания учебы, начал свою карьеру на «Казахфильме», а затем переехал в Москву, где столкнулся с трудностями, включая работу в ресторане. Его жизнь изменилась благодаря встрече с режиссером Леонидом Гайдаем, который искал нового композитора для своего фильма «Операция Ы». Зацепин не только писал музыку, но и выполнял функции звукорежиссера и звукооператора, что было необычно для того времени. Его работа с Гайдаем была вдохновляющей благодаря вниманию режиссера к звуковым деталям.
Зацепин стал первым, кто использовал электронные инструменты в фильме «Кавказская пленница», для чего ему пришлось самостоятельно разработать оборудование, включая меллотрон. Его уникальный стиль и техническое мастерство выделяли его среди других композиторов. Практически все доходы Зацепина уходили на приобретение комплектующих и оборудования, что подчеркивало его преданность делу и новаторский подход к музыке для кино.
Связь с ПугачевойВ условиях нехватки специализированного оборудования Зацепин организовал домашнюю студию звукозаписи, что позволило ему записывать хиты, которые принесли Алле Пугачевой всенародную популярность.
Среди наиболее известных песен — «До свидания, лето», «Если долго мучиться» и «Куда уходит детство». Однако со временем между Зацепиным и Пугачевой возникли разногласия, и их сотрудничество завершилось. В 1980 году композитор уехал во Францию, но в 1986 вернулся в СССР и продолжил создавать музыкальные произведения для кино.
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Личная жизньАлександр Зацепин, несмотря на успешную карьеру, имел сложную личную жизнь. Он был женат четыре раза, и его первый брак с Ревмирой Соколовой оказался особенно необычным: композитор влюбился в нее, но после свадьбы узнал, что она уже ждала ребенка от другого мужчины. Александр принял решение не отказываться от малыша, однако, к сожалению, ребенок прожил недолго.
Ревмира Соколова долго страдала после трагедии, но новая беременность в 1951 году принесла ей надежду. Семья переехала в Алма-Ату, где Зацепин начал учёбу в консерватории. Однако их брак стал рушиться из-за лени Ревмиры: она не проявляла интереса к учебе, работе и домашним делам, что заставило Зацепина подать на развод.
Александр Зацепин не забывал о своем сыне Женечке, регулярно отправляя ему деньги. Когда Жене исполнилось 10 лет, композитор забрал его в Москву. К сожалению, жизнь Евгения была короткой — он скончался в 24 года от прогрессирующего рассеянного склероза.
Фото: iStock/jorgeantonio
Исключение из консерваторииПосле расставания с Ревмирой Александр Зацепин встретил Светлану Третьякову и захотел на ней жениться. Однако Ревмира начала писать жалобы на него, обвиняя в том, что он бросил семью, что привело к его исключению из консерватории.
После восстановления Зацепин зарегистрировал брак со Светланой, в 1956 году у них родилась дочь Лена. Переехав в Москву, Зацепин начал активно сочинять музыку и заработал больше. К сожалению, спустя три десятилетия совместной жизни Светлана ушла из жизни, что стало для композитора большой трагедией.
Женился на француженке и связался с кореянкойПосле этого Александр женился на француженке, но их брак продлился всего четыре года. В четвертый раз он связал свою судьбу со Светланой Морозовской, преподавательницей консерватории. К сожалению, и этот 20-летний союз закончился трагически: Светлана умерла от онкологического заболевания. После ее смерти Зацепин переехал в Швейцарию к своей дочери Елене.
Александр Зацепин посетил музыкальный фестиваль «Витебский базар» в Белоруссии в компании своей спутницы Музы Ли, этнической кореянки и руководителя театрально-музыкального коллектива MUZICO. Их разница в возрасте составляет 50 лет.
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Дарья Осипова