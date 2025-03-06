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Покер, неуплата алиментов, кражи и измены: Что известно об Александре Задойнове, многодетном отце и бывшем Ирины Пинчук

Ирина Пинчук (Фото: instagram* @pinchuk_official)

Ирина Пинчук (Фото: instagram* @pinchuk_official)

Ирина Пинчук, звезда проекта «Дом-2», недавно объявила о своем решении увезти двух сыновей на Мальдивы на фоне предстоящего развода с мужем Араем Чобаняном, который попался на интимной переписке с другими женщинами.
Ранее Ирина была в отношениях с Иваном Барзиковым и Александром Задойновым, из-за чего даже произошла драка между парнями. Однако ни с одним из них у нее не сложилось. Позже она вышла замуж за Арая, а Задойнов остался лишь в ее воспоминаниях. Подробнее об Александре Задойнове читайте в материале «Радио 1».

Решил попытать счастья на телестройке

Александр Задойнов, родившийся в конце октября 1984 года в Ярославле, вырос в семье государственных служащих. С ранних лет он начал работать, предпочитая краткосрочные занятия, включая должность бармена в ночном клубе. Не получив высшего образования, он решил попробовать себя на телевидении и в 2007 году стал участником популярного шоу «Дом-2». До этого он уже успел завести дочь Анастасию в гражданском браке с Светланой, но отношения с ней не сложились, что подтолкнуло его к участию в телепроекте.

Александр Задойнов (Фото: кадр из шоу «Дом-2»)

Увлечения на проекте

Александр Задойнов в первый день на проекте проявил симпатию к Нелли Ермолаевой, но, узнав о её отношениях с Никитой Кузнецовым, переключился на Екатерину Крутилину. Несмотря на отношения с Катей, он продолжал интересоваться другими участницами, включая Екатерину Балакину, с которой у него завязались романтические свидания.

Позже у него были короткие романы с Анастасией Смирновой, Настей Лужковой и Аишей Навасардян, при этом его целью было привлечь внимание Евгении Феофилактовой, которая искала богатого партнёра.

В порыве эмоций Задойнов устроил драку с Русланом Проскуровым из-за Жени, вскоре она начала проявлять к нему симпатию.

Покинул «Дом-2» и вернулся

Задойнов был выгнан с «Дом-2» в январе 2011 года из-за увлечения онлайн-покером и кражи денег у других участников. После полугода ему разрешили вернуться, он снова начал встречаться с Феофилактовой, а затем закрутил роман с Лилией Киш, но вскоре был исключен за агрессию.

В сентябре 2012 года он вернулся на шоу, где построил серьезные отношения с Яной Рудовой и покинул проект по собственному желанию.

В сентябре 2013 года Александр Задойнов снова вернулся на «Дом-2» и начал встречаться с Элиной Камирен. Их отношения завершились беременностью Элины, после рождения дочери они покинули проект. Однако за пределами шоу их совместная жизнь не сложилась, пара рассталась.

Остров любви

В сентябре 2016 года на Сейшелах проходило реалити-шоу «Дом – 2: остров любви», в котором за сердце Александра Задойнова и Ивана Барзикова боролись 12 девушек, среди которых фавориткой стала Ирина Пинчук.

Сначала она выбрала Ивана, но, заметив его флирт с другими, решила переметнуться к Александру. Однако их роман продлился всего два дня, после чего Ирина вернулась к Ивану. В итоге они дошли до финала и выиграли миллион на свадьбу.

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Личная жизнь

После участия в реалити-шоу «Дом – 2: остров любви» Александр Задойнов продолжил строить свою жизнь вне камер. В 2017 году его бывшая партнерша Элина подала в прокуратуру заявление о неуплате алиментов, утверждая, что ему помогают уклоняться от выплат судебные приставы Ярославля.

Когда Задойнов переехал в Сочи, его старшая дочь от первого брака, Настя, также переехала к нему. Мать девочки поддерживала с ней связь, но сам Задойнов столкнулся с трудностями в воспитании подростка и даже обратился за помощью к психологу.

В начале 2019 года Александр Задойнов начал роман с Анной Симовской, но вскоре пара рассталась из-за постоянных ссор. После разрыва он быстро нашел новую любовь — Ксению, с которой встретился в Сочи. Сначала Задойнов не афишировал отношения, но позже поделился радостью о новой любви с подписчиками.

Свадьба в Сочи

В январе 2020 года Александр Задойнов сделал предложение своей девушке Ксении, они планировали свадьбу в Сочи. Однако из-за пандемии коронавируса торжество прошло скромно в пустом загсе в апреле. В мае пара вернулась на проект «Дом-2», но вскоре отказалась от участия, понимая, что формат шоу им не подходит.

Отношения начали ухудшаться из-за проблем с зачатием ребенка, и в летом 2021 года Ксения объявила о разъезде. Несмотря на это, они восстановили мир в отношениях и в конце августа сообщили о беременности. 8 февраля 2022 года у них родилась дочь София, Александр стал отцом в третий раз.

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Финансовые трудности

Семья Александра Задойнова столкнулась с финансовыми трудностями из-за застоя в строительной отрасли, что дало ему возможность больше времени проводить с новорожденной дочерью.

Ксения, его жена, выражала беспокойство в своем блоге о его увлечении азартными играми, которое стало проблемой, когда деньги начали исчезать. Несмотря на это, она продолжала поддерживать его и даже рассматривала возможность подачи на алименты для уменьшения выплат на среднюю дочь.

В декабре 2023 года Александр решил отправиться на передовую.

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«Моська и слон»: Депутат и актёр Николай Бурляев назвал хамством слова Андреасяна о фильмах Тарковского
Депутат Бурляев назвал хамством слова Андреасяна о фильмах Андрея Тарковского
06 марта 2025, 13:33

Николай Бурляев (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Актёр и депутат Государственной думы прокомментировал высказывание режиссёра Сарика Андреасяна о фильмах непризнанного властями мэтра советского кино Андрея Тарковского. Тот заявил, что ненавидит картины Мастера.
В разговоре с сетевым изданием Daily Storm народный артист России, лично друживший с Тарковским при его жизни и снимавшийся у него в фильмах «Иваново детство» и «Страсти по Андрею» («Андрей Рублёв»), назвал высказывания Андреасяна «эпатажным и хамским выпадом».

Накануне во время встречи со студентами московского Киноколледжа №40 одна из учащихся подняла тему творчества Тарковского. На это Сарик вышел из себя, заявил, что ненавидит его фильмы и считает их частью «деградирующего кинематографа». Он назвал студентов «детишками», а также послал подальше всех тех, кто хочет следовать пути легендарного режиссера и в итоге быть «нищим». В итоге Андреасян покинул лекцию раньше времени под смех, аплодисменты и улюлюкание студентов.

«Подобный выпад в адрес величайшего кинорежиссера планеты — наглядное свидетельство моськи, лающей на слона», — заявил Бурляев.

Он также добавил, что Андреасян занимается производством «рыночного» кино, которое понижает интеллектуальный и духовный уровень российского зрителя.

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Елена Проклова ответила на заявление внучки Раисы Максимовой об их «голых» вечеринках
06 марта 2025, 13:17

Елена Проклова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Внучка Раисы Максимовой Елена Гриневич вчера на шоу «МАЛАХОВ» сделала неожиданное заявление. По её словам, в прошлом бабушка и её коллега Елена Проклова устраивали дерзкие вечеринки, похлеще «голых».
По словам Гриневич, Максимова и Проклова отрывались по полной.

«В СМИ обсуждаются эти голые вечеринки. Мне бабушка рассказывала, что в то время они были намного мощнее. Она хорошо общалась с Прокловой, и они устраивали вечеринки похлеще, чем те, которые сейчас у всех на устах. Они были тоже закрытые, там присутствовали люди из театра, ВИП-персоны. Бабушка рассказывала много пикантных моментов», – поделилась звёздная наследница.
Издание StarHit связалось с Еленой Прокловой, чтобы узнать подробности тех мероприятий и уточнить, были ли они на самом деле. Актриса призналась, что такие встречи действительно были, но на них всё проходило мирно.

«У нас никогда не было вакханалий. Да, мы любили собираться после спектаклей. Это было нормальное человеческое общение без эпатажа, без обсуждения среди общественности. Это сейчас при слове „вечеринка“ воображение у молодых людей начинает играть. Собираться ради эпатажа – глупо», – подчеркнула Проклова.
В настоящее время актриса вся в работе. Она гастролирует по городам России со спектаклем «Розыгрыш», который пользуется большой популярностью. Затем Проклова отправится в тур.

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«Я не понимаю, что происходит»: мама Глеба Калюжного высказалась о слухах насчёт его призыва
06 марта 2025, 13:02

Глеб Калюжный (фото: Telegram @glebkalyzhnyy)

Актёр Глеб Калюжный, в отношении которого возбудили уголовное дело об уклонении от службы в армии, официально получает высшее образование. Мать артиста высказалась о слухах.
В настоящее время актёр учится в Московском финансово-промышленном университете «Синергия», что даёт ему отсрочку от ​службы в армии.

«Он учится официально в «Синергии». Он сдал сессию. Я не понимаю, что происходит», – призналась мать 26-летнего Калюжного.
Как писал «Коммерсантъ» возбуждению уголовного дела предшествовала доследственная проверка. Официально Глеб прописан в Химках, где проживает его бабушка. Однако у актёра также есть временная регистрация в Пресненском районе Москвы, а по ней Калюжный состоит на военном учёте в Объединённом военном комиссариате Тверского района. Как указывается в публикации, артист жил по разным адресам, а повестки приходили по месту регистрации. Сейчас звезде мелодрамы «14 » грозит до двух лет тюремного заключения.

Сам Глеб пока не комментировал произошедшее.

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Эмигрировавший из России Валерий Меладзе тайно приехал в Москву
06 марта 2025, 12:43

Валерий Меладзе (фото: Telegram @meladze_official)

Валерий Меладзе тайно приезжал в Москву, чтобы решить бизнес-вопросы. Свой визит он никак не афишировал, к тому же, концертная деятельность исполнителя в России по-прежнему прекращена на неопределённый срок.
Неделю назад Меладзе заметили в столичном аэропорту Шереметьево – артист летел выступать в Баку 28 февраля. Встретившие его поклонницы поделились, что певец был очень мил и вежлив. После краткого общения с ними он отправился в вип-зал авиагавани.

На концерте в Азербайджане между треками Меладзе заявил, что когда-нибудь людям не придётся посещать его выступления, предварительно покупая билет на самолёт и перелетая в другую страну.

От корпоративов в России артист отказывается из-за «сумасшедшего графика». Причём иногда речь идёт от 15-20 миллионах рублей вместо привычных 10-ти за одно выступление. При этом организаторы убеждены, что Меладзе боится утечки информации в СМИ и последующего хейта.

В 2023 году случился скандал на одном из концертов в Дубае, после чего выступления Меладзе были запрещены в России. Музыкант произнёс фразу «Слава Украине», а само мероприятие неожиданным образом выпало на день рождения Степана Бандеры.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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Дочь Филиппа Киркорова вышла на связь после жалоб директора элитной школы в Дубае
06 марта 2025, 12:22

Филипп Киркоров с детьми (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Филипп Киркоров недавно рассказал о суровых правилах жизни его детей в элитной школе в Дубае. А сегодня стало известно, что Алла-Виктория и Мартин иногда нарушают устав учебного заведения.
В прошлом месяце певец отправил сына и дочь в Swiss International Scientific School в ОАЭ. Киркоров вложил миллионы в обучение детей за границей, рассчитывая, что вдали от дома они станут самостоятельнее. Музыкант рассказывал о строгой дисциплине в школе, которую он даже сравнил с кадетским училищем.

Известно, что в этой школе ученикам выдают телефоны только на один час после уроков.

«У них только один час в день на телефон. Но пять-десять минут на отца всегда есть», – рассказывал Киркоров.
Однако сегодня стало известно, что Алла-Виктория пренебрегает правилами и приносит смартфон на занятия. Девочка поделилась фотографиями, снятыми во время урока по французскому.

На снимке она с братом сидит на занятии в окружении других учеников. А на следующем кадре запечатлён Мартин, стоящий около интерактивной доски.

Киркоров ранее уже заявлял в беседе с журналистами, что учителя и директор школы жалуются на его дочь. Сейчас Алле-Виктории 13 лет, а это самый тяжёлый переходный возраст.

«Не хочу учиться, хочу жениться», – сыронизировал певец.

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