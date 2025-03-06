Покер, неуплата алиментов, кражи и измены: Что известно об Александре Задойнове, многодетном отце и бывшем Ирины Пинчук

Ирина Пинчук (Фото: instagram* @pinchuk_official)
Ирина Пинчук, звезда проекта «Дом-2», недавно объявила о своем решении увезти двух сыновей на Мальдивы на фоне предстоящего развода с мужем Араем Чобаняном, который попался на интимной переписке с другими женщинами.
Ранее Ирина была в отношениях с Иваном Барзиковым и Александром Задойновым, из-за чего даже произошла драка между парнями. Однако ни с одним из них у нее не сложилось. Позже она вышла замуж за Арая, а Задойнов остался лишь в ее воспоминаниях. Подробнее об Александре Задойнове читайте в материале «Радио 1».
Позже у него были короткие романы с Анастасией Смирновой, Настей Лужковой и Аишей Навасардян, при этом его целью было привлечь внимание Евгении Феофилактовой, которая искала богатого партнёра.
В порыве эмоций Задойнов устроил драку с Русланом Проскуровым из-за Жени, вскоре она начала проявлять к нему симпатию.
В сентябре 2012 года он вернулся на шоу, где построил серьезные отношения с Яной Рудовой и покинул проект по собственному желанию.
В сентябре 2013 года Александр Задойнов снова вернулся на «Дом-2» и начал встречаться с Элиной Камирен. Их отношения завершились беременностью Элины, после рождения дочери они покинули проект. Однако за пределами шоу их совместная жизнь не сложилась, пара рассталась.
Сначала она выбрала Ивана, но, заметив его флирт с другими, решила переметнуться к Александру. Однако их роман продлился всего два дня, после чего Ирина вернулась к Ивану. В итоге они дошли до финала и выиграли миллион на свадьбу.
Когда Задойнов переехал в Сочи, его старшая дочь от первого брака, Настя, также переехала к нему. Мать девочки поддерживала с ней связь, но сам Задойнов столкнулся с трудностями в воспитании подростка и даже обратился за помощью к психологу.
В начале 2019 года Александр Задойнов начал роман с Анной Симовской, но вскоре пара рассталась из-за постоянных ссор. После разрыва он быстро нашел новую любовь — Ксению, с которой встретился в Сочи. Сначала Задойнов не афишировал отношения, но позже поделился радостью о новой любви с подписчиками.
Отношения начали ухудшаться из-за проблем с зачатием ребенка, и в летом 2021 года Ксения объявила о разъезде. Несмотря на это, они восстановили мир в отношениях и в конце августа сообщили о беременности. 8 февраля 2022 года у них родилась дочь София, Александр стал отцом в третий раз.
Ксения, его жена, выражала беспокойство в своем блоге о его увлечении азартными играми, которое стало проблемой, когда деньги начали исчезать. Несмотря на это, она продолжала поддерживать его и даже рассматривала возможность подачи на алименты для уменьшения выплат на среднюю дочь.
В декабре 2023 года Александр решил отправиться на передовую.
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*Запрещен в РФ.
Решил попытать счастья на телестройкеАлександр Задойнов, родившийся в конце октября 1984 года в Ярославле, вырос в семье государственных служащих. С ранних лет он начал работать, предпочитая краткосрочные занятия, включая должность бармена в ночном клубе. Не получив высшего образования, он решил попробовать себя на телевидении и в 2007 году стал участником популярного шоу «Дом-2». До этого он уже успел завести дочь Анастасию в гражданском браке с Светланой, но отношения с ней не сложились, что подтолкнуло его к участию в телепроекте.
Александр Задойнов (Фото: кадр из шоу «Дом-2»)
Увлечения на проектеАлександр Задойнов в первый день на проекте проявил симпатию к Нелли Ермолаевой, но, узнав о её отношениях с Никитой Кузнецовым, переключился на Екатерину Крутилину. Несмотря на отношения с Катей, он продолжал интересоваться другими участницами, включая Екатерину Балакину, с которой у него завязались романтические свидания.
Позже у него были короткие романы с Анастасией Смирновой, Настей Лужковой и Аишей Навасардян, при этом его целью было привлечь внимание Евгении Феофилактовой, которая искала богатого партнёра.
В порыве эмоций Задойнов устроил драку с Русланом Проскуровым из-за Жени, вскоре она начала проявлять к нему симпатию.
Покинул «Дом-2» и вернулсяЗадойнов был выгнан с «Дом-2» в январе 2011 года из-за увлечения онлайн-покером и кражи денег у других участников. После полугода ему разрешили вернуться, он снова начал встречаться с Феофилактовой, а затем закрутил роман с Лилией Киш, но вскоре был исключен за агрессию.
В сентябре 2012 года он вернулся на шоу, где построил серьезные отношения с Яной Рудовой и покинул проект по собственному желанию.
В сентябре 2013 года Александр Задойнов снова вернулся на «Дом-2» и начал встречаться с Элиной Камирен. Их отношения завершились беременностью Элины, после рождения дочери они покинули проект. Однако за пределами шоу их совместная жизнь не сложилась, пара рассталась.
Остров любвиВ сентябре 2016 года на Сейшелах проходило реалити-шоу «Дом – 2: остров любви», в котором за сердце Александра Задойнова и Ивана Барзикова боролись 12 девушек, среди которых фавориткой стала Ирина Пинчук.
Сначала она выбрала Ивана, но, заметив его флирт с другими, решила переметнуться к Александру. Однако их роман продлился всего два дня, после чего Ирина вернулась к Ивану. В итоге они дошли до финала и выиграли миллион на свадьбу.
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Личная жизньПосле участия в реалити-шоу «Дом – 2: остров любви» Александр Задойнов продолжил строить свою жизнь вне камер. В 2017 году его бывшая партнерша Элина подала в прокуратуру заявление о неуплате алиментов, утверждая, что ему помогают уклоняться от выплат судебные приставы Ярославля.
Когда Задойнов переехал в Сочи, его старшая дочь от первого брака, Настя, также переехала к нему. Мать девочки поддерживала с ней связь, но сам Задойнов столкнулся с трудностями в воспитании подростка и даже обратился за помощью к психологу.
В начале 2019 года Александр Задойнов начал роман с Анной Симовской, но вскоре пара рассталась из-за постоянных ссор. После разрыва он быстро нашел новую любовь — Ксению, с которой встретился в Сочи. Сначала Задойнов не афишировал отношения, но позже поделился радостью о новой любви с подписчиками.
Свадьба в СочиВ январе 2020 года Александр Задойнов сделал предложение своей девушке Ксении, они планировали свадьбу в Сочи. Однако из-за пандемии коронавируса торжество прошло скромно в пустом загсе в апреле. В мае пара вернулась на проект «Дом-2», но вскоре отказалась от участия, понимая, что формат шоу им не подходит.
Отношения начали ухудшаться из-за проблем с зачатием ребенка, и в летом 2021 года Ксения объявила о разъезде. Несмотря на это, они восстановили мир в отношениях и в конце августа сообщили о беременности. 8 февраля 2022 года у них родилась дочь София, Александр стал отцом в третий раз.
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Финансовые трудностиСемья Александра Задойнова столкнулась с финансовыми трудностями из-за застоя в строительной отрасли, что дало ему возможность больше времени проводить с новорожденной дочерью.
Ксения, его жена, выражала беспокойство в своем блоге о его увлечении азартными играми, которое стало проблемой, когда деньги начали исчезать. Несмотря на это, она продолжала поддерживать его и даже рассматривала возможность подачи на алименты для уменьшения выплат на среднюю дочь.
В декабре 2023 года Александр решил отправиться на передовую.
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*Запрещен в РФ.
Дарья Осипова