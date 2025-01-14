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Чужие в России: из-за чего отвернулись от Брыльской и Ахеджаковой, и почему «Иронию судьбы» ждал провал

Барбара Брыльска (Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок)

Барбара Брыльска (Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок)

Партнёрши по фильму Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» польская актриса Барбара Брыльска и народная артистка РФ Лия Ахеджакова часто нелестно высказывались о России. Из-за этого от знаменитых подруг отвернулись многие коллеги.
О том, почему известный новогодний советский фильм мог провалиться в прокате, а также что так не нравится двум артисткам в России, читайте в материале «Радио 1».


«Сухая селёдка на экране»





Народная артистка РСФСР Лариса Лужина призналась, что до сих пор не понимает выбор Рязанова на роль Нади Шевелевой в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!».
«Почему не нашел Эльдар никого, кто бы сыграл среди наших? Там ведь много, кто пробовался. Это были хорошие наши артистки, которые бы великолепно сыграли Надю Шевелеву. А эта же совершенно необаятельная, холодная. Она сухая селёдка на экране», — поделилась своим мнением актриса в беседе с изданием aif.ru.
Лужина отметила, что фактически роль исполнила не Брыльска, а актриса Валентина Талызина, которая озвучивала главную героиню кинокартины, благодаря ей Надя Шевелёва обрела фактуру и характер в фильме.

Как рассказала Талызина в интервью телеведущему Вячеславу Манучарову, новогодний хит «Ирония судьбы, или С легким паром!» мог стать провалом в карьере Рязанова, отчасти из-за Брыльской.
«Барбара тогда не понимала, куда она приехала и что она играет. Рязанов тоже был немножко того… Ему нужна была сексуальная артистка на эту роль. Сексуальной актрисы в России не было», — объяснила Талызина.
Многие советские актрисы приходили на пробы, но Рязанову казалось, что они не подходят. Однажды он увидел польский фильм «Анатомия любви», где как раз главную роль исполнила Брыльска, и после пригласил её в свой проект.

На съёмках фильма «Ирония судьбы», режиссёр Эльдар Рязанов (Фото: РИА Новости/В. Алисов)

По сюжету Надя должна была работать учительницей польского языка, однако от этой идеи отказались – главная героиня стала учительницей русского языка. Барбара говорила с ужасным акцентом. Те, кто были на съёмочной площадке, считали, что «Иронию судьбы» ждёт провал.
«<…> ко мне подошла Нина Скуйбина и говорит: «Валя, надо спасать картину». Вечером звоню Лене Судаковой, говорю: «Что мне Нина «залепила» такое про спасать?». А она мне: «Валя, был черновой прогон. Скучища жуткая! И все стали говорить, что Рязанов наконец проваливается». <…> Мне тут предложили заменить её [Брыльскую], чтобы моя героиня была компьютерная… Нет, Боже упаси! Не надо. Рязанов выбрал сексуальную. Пусть она и будет», — рассказывала Талызина.
Тогда стали в срочном порядке искать ту актрису, которая бы говорила вместо Брыльской. Выбор пал на Талызину. Актрисе удалось идеально вписаться в образ.

Картина стала классикой советского кинематографа, а Брыльска получила государственную премию СССР.


«Зачем же тогда ты сюда приезжаешь?»



После фильма польская актриса не раз приезжала в Россию, участвовала в ток-шоу, а позже снялась и в продолжении «Иронии судьбы».

По мнению Лужиной, Брыльска всегда пренебрежительно относилась к российским коллегам и зрителям. Артистка подчеркнула, что Барбара должна быть благодарна за возможность сняться в «Иронии судьбы», ведь неизвестно, как бы сложилась её карьера, если не предложение Рязанова.
«Она немножко свысока на нас на всех смотрела. Может, не надо было тогда ей работать у нас, раз она так не любит Россию? Что же она полезла сниматься?! Даже в Польше её знают по «Иронии судьбы». <…> Она должна быть благодарна. Зачем же тогда ты сюда приезжаешь? Зачем? <…>» — недоумевала Лужина в интервью изданию aif.ru.
Брыльска утверждала, что когда приезжала в российские города, то поражалась тому, в какой нищете и грязи живут люди. Мол, в нашей стране «приличные» только города Санкт-Петербург и Москва, пишет «Пятый канал».

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Продюсер Сергей Дворцов уверен, что Барбаре Брыльской вскружили голову слава и деньги. Она благополучно забыла, кому обязана своим успехом.
«В данном случае Барбара Брыльска, я ничего не могу сказать, да, она прекрасная актриса, талантливая, яркая, но она зажралась», — поделился своим мнением продюсер.
Заслуженный артист России Алексей Веселкин не удивлен словам польской актрисы. Он считает, что реальность Брыльской построена на мифах о СССР, она застряла в том времени. Тем более Барбара из Польши, где очень многие не любят Россию.
«Я прилетаю на гастроли в другие города и вижу — Россия сделала в этом смысле невероятный скачок. Да хотя бы по бытовому состоянию гостиниц это заметно. Я заметил, чем лучше у нас становится, тем больше их это бесит. И чем сильнее и прекраснее мы будем, тем хуже будет им», — сообщил Веселкин в беседе с изданием «Царьград».
О забытье, в котором пребывает Брыльска, свидетельствует и её умозаключение, сказанное после увольнения Лии Ахеджаковой из театра «Современник»: Барбара призвала подругу немедленно уезжать из страны и бороться, ведь «проклятые коммунисты, проклятые Богом люди» не дадут Лии нормально жить.


Конец карьеры Ахеджаковой?



Причиной, по которой артистка уволилась из «Современника», стала её критика специальной военной операции. Ахеджакова прослужила в театре 45 лет.

По информации «Пятого канала», актриса неоднократно и с гордостью говорила, что она родилась на Украине. Тем не менее, свою карьеру она строила в России.

Ахеджакова никогда не стеснялась говорить о том, что ей не нравится в нашей стране, неоднократно критиковала первых лиц государства.

В своё время артистка поддерживала украинского режиссера Олега Сенцова, который участвовал в организации терактов в Крыму, называла бойцов ЛНР и ДНР террористами, пишет «Пятый канал».

Лия Ахеджакова (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Актриса также говорила, что её коллегу Михаила Ефремова посадили в тюрьму вовсе не из-за смертельного ДТП, вина последнего в котором была доказана, а из-за критики власти.

Наконец, после начала СВО Ахеджакова открыто поддерживала Украину. В одной из бесед с украинским телеканалом она пожелала победы ВСУ.

Напомним, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой возбудить против Лии Ахеджаковой три уголовных дела — по статьям о госизмене, дискредитации армии и возбуждении ненависти и вражды. Кроме того, Бородин из-за позиции актрисы, связанной с СВО, просил признать её иноагентом и лишить государственных званий и наград.

В сентябре 2023 года главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении Ахеджаковой по административной статье о дискредитации российской армии.

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