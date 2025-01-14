Чужие в России: из-за чего отвернулись от Брыльской и Ахеджаковой, и почему «Иронию судьбы» ждал провал

Партнёрши по фильму Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» польская актриса Барбара Брыльска и народная артистка РФ Лия Ахеджакова часто нелестно высказывались о России. Из-за этого от знаменитых подруг отвернулись многие коллеги.