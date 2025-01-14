«Шведский стол из женщин»: Великие мужчины, которые были помешаны на страсти, любовницы, извращения и тайны Мэрилин Монро

Фото: iStock/AGaeta
Многие выдающиеся ученые, художники и писатели не ограничивались только своей профессиональной деятельностью. Кроме того, не всем из них брак мешал поддерживать интимные отношения с другими женщинами.
Истории четырех мужчин, которые пользовались большой популярностью у женщин, читайте в материале «Радио 1».
Его первая жена, Милева Марич, пережила немало страданий из-за измен мужа. Эйнштейн не скрывал своих чувств к другим женщинам, в том числе к кузине Эльзе Лёвенталь, с которой в итоге связал свою судьбу в 1919 году.
Несмотря на это, и во втором браке физик не изменил своим привычкам: его окружали множество поклонниц, он продолжал вести интрижки.
В 1923 году он безумно влюбился в племянницу друга, Бетти Ньюман, что лишь подтвердило его неспособность к верности.
В 1904 году начались его отношения с натурщицей Фернанде Оливье, которые закончились в 1912 году из-за его романа с подругой Фернанды, Евой Гул. Пикассо оставил след на своих картинах, подписывая их «I Love Eva», что подчеркивало его страсть. Однако после болезни Евы он быстро переключился на Гэби Лепинасс.
В 1918 году художник женится на балерине Ольге Хохловой, с которой у него рождается сын Пауло. Но даже семейная жизнь не удержала Пикассо от увлечений — он завел роман с юной Мари-Терез Уолтер. Ольга, узнав о беременности любовницы, потребовала развод, но художник отказался, предпочтя сохранить имущество.
Следующей «музой» Пикассо стала Дора Маар, фотограф югославского происхождения. Она была не только вдохновением для его творчества, но и жертвой его страстной натуры — после разрыва с художником Дора погрузилась в депрессию.
На закате своей жизни Пикассо вновь влюбляется — на этот раз в студентку Франсуаз Жило, с которой у него рождаются двое детей. Но и этот роман не стал последним: вскоре он переключается на 17-летнюю Женевьев Лапорт.
Наконец, в 79 лет Пикассо встречает 35-летнюю Жаклин Рок, которая становится его второй и последней женой.
Когда журнал Vanity Fair в 1926 году попросил его описать идеальную женщину, он ответил: «Я не слишком в нее влюблен, но она просто без ума от меня».
С женщинами легкого поведения Чаплин часто вел себя грубо и даже жестоко. Например, он мог «подцепить» их своей тростью за шею или ноги, чтобы подтянуть ближе. Кроме того, у актера была еще одна слабость: он предпочитал очень молодых девушек.
Чарли Чаплин познакомился со своей первой женой, Милдред Харрис, когда ему было 30 лет, а ей — всего 16. Их брак был спровоцирован предположением Милдред о беременности, хотя позже выяснилось, что это было ложное тревога. Тем не менее, вскоре она действительно забеременела, но их сын прожил всего три дня. Семейная жизнь пары оказалась неудачной, и через два года они развелись.
Однако Чаплин быстро нашел новую любовь. В 35 лет он встретил Литу Грей, которой на тот момент было всего 12 лет. Актер даже попросил друга написать портрет девочки. Их отношения начались, когда Лите исполнилось 15 лет, и она подписала контракт на съемки в фильме. Лита вскоре забеременела, и Чаплин предложил ей сделать аборт, но она отказалась. Затем он предложил найти ей мужа и выплатить $20 тысяч в качестве «отступных», но и этот вариант был отвергнут.
Чаплин мог столкнуться с юридическими последствиями за отношения с несовершеннолетней, однако Лита настояла на свадьбе, хотя призналась, что не испытывает к нему любви.
Свадьба состоялась в Мехико в условиях строгой секретности. На обратном пути в Калифорнию Чаплин подошел к Лите и сказал: «Прекрасный момент положить конец твоему отвратительному поступку — почему бы тебе не прыгнуть?». Несмотря на такое пренебрежение к своей молодой жене, по словам Литы, Чаплин был невероятно активным в интимной жизни, занимаясь сексом до шести раз за ночь без признаков усталости.
Тем не менее, и этот брак продлился недолго. Через три года пара рассталась. Лита обвиняла Чаплина в постоянных изменах и извращениях, утверждая, что он угрожал ей оружием, настаивая на аборте. Во время судебного процесса адвокат Литы угрожал раскрыть имена шести актрис, с которыми Чаплин спал во время их брака. В результате Грей получила $625 тысяч после развода и еще $200 тысяч на счет своих детей.
Чарли Чаплин встретил свою третью жену, Полетт Годдар, спустя несколько лет, и, вероятно, их роман не состоялся бы, если бы она не солгала о своем возрасте, заявив, что ей всего 17 лет (на самом деле ей было 22). Вскоре после этого она переехала к Чаплину, и они начали работать над новым фильмом. Однако после премьеры их отношения закончились разводом. Чаплин стремился контролировать все аспекты жизни, в то время как Полетт предпочитала свободу. Несмотря на расставание, они сохранили дружеские отношения до самой его смерти.
В 54 года Чаплин встретил свою четвертую жену, 18-летнюю Уну О'Нил. Она пришла на кастинг, и хотя Чаплин считал ее слишком молодой для своего фильма, он подписал с ней контракт и начал проводить индивидуальные уроки актерского мастерства. Эти занятия привели к их свадьбе в 1943 году. Возможно, он наконец нашел свою родственную душу, так как супруги прожили вместе 34 года и воспитали восемь детей.
Кеннеди славился своим обаянием и не упускал возможности пофлиртовать с привлекательными женщинами. В его списке любовниц были как актрисы и секретарши, так и стюардессы и стриптизерши. Среди них также значилась знаменитая Мэрилин Монро. Один из его друзей отмечал, что Кеннеди никогда не мог устоять перед «шведским столом» из женщин.
Его даже не смущала возможность скандала, который мог возникнуть, если бы общественность узнала о том, что президент не отказывал себе в интрижках, несмотря на то что был женат на очаровательной Жаклин Бувье.
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Альберт ЭйнштейнНобелевский лауреат и основоположник теории относительности Альберт Эйнштейн, был гением в науке, но его семейная жизнь оставляла желать лучшего.
Его первая жена, Милева Марич, пережила немало страданий из-за измен мужа. Эйнштейн не скрывал своих чувств к другим женщинам, в том числе к кузине Эльзе Лёвенталь, с которой в итоге связал свою судьбу в 1919 году.
Фото: iStock/wolfhound911
Несмотря на это, и во втором браке физик не изменил своим привычкам: его окружали множество поклонниц, он продолжал вести интрижки.
В 1923 году он безумно влюбился в племянницу друга, Бетти Ньюман, что лишь подтвердило его неспособность к верности.
Пабло ПикассоПабло Пикассо известен не только своими произведениями, но и бурной личной жизнью, наполненной романами и страстью. Его муза менялась так же часто, как и стили в его творчестве.
В 1904 году начались его отношения с натурщицей Фернанде Оливье, которые закончились в 1912 году из-за его романа с подругой Фернанды, Евой Гул. Пикассо оставил след на своих картинах, подписывая их «I Love Eva», что подчеркивало его страсть. Однако после болезни Евы он быстро переключился на Гэби Лепинасс.
Фото: iStock/coja1108
В 1918 году художник женится на балерине Ольге Хохловой, с которой у него рождается сын Пауло. Но даже семейная жизнь не удержала Пикассо от увлечений — он завел роман с юной Мари-Терез Уолтер. Ольга, узнав о беременности любовницы, потребовала развод, но художник отказался, предпочтя сохранить имущество.
Следующей «музой» Пикассо стала Дора Маар, фотограф югославского происхождения. Она была не только вдохновением для его творчества, но и жертвой его страстной натуры — после разрыва с художником Дора погрузилась в депрессию.
На закате своей жизни Пикассо вновь влюбляется — на этот раз в студентку Франсуаз Жило, с которой у него рождаются двое детей. Но и этот роман не стал последним: вскоре он переключается на 17-летнюю Женевьев Лапорт.
Наконец, в 79 лет Пикассо встречает 35-летнюю Жаклин Рок, которая становится его второй и последней женой.
Чарли ЧаплинЗнаменитый комик не скрывал своей любви к любовным приключениям и утверждал, что у него было более 2000 любовниц. Конечно, его известность сыграла в этом свою роль, но и привлекательная внешность также оказывала влияние. Чаплин был невысокого роста, с немного крупной головой для своего стройного телосложения, но его голубые глаза и черные волосы притягивали внимание женщин.
Фото: iStock/akiyoko
Когда журнал Vanity Fair в 1926 году попросил его описать идеальную женщину, он ответил: «Я не слишком в нее влюблен, но она просто без ума от меня».
С женщинами легкого поведения Чаплин часто вел себя грубо и даже жестоко. Например, он мог «подцепить» их своей тростью за шею или ноги, чтобы подтянуть ближе. Кроме того, у актера была еще одна слабость: он предпочитал очень молодых девушек.
Чарли Чаплин познакомился со своей первой женой, Милдред Харрис, когда ему было 30 лет, а ей — всего 16. Их брак был спровоцирован предположением Милдред о беременности, хотя позже выяснилось, что это было ложное тревога. Тем не менее, вскоре она действительно забеременела, но их сын прожил всего три дня. Семейная жизнь пары оказалась неудачной, и через два года они развелись.
Однако Чаплин быстро нашел новую любовь. В 35 лет он встретил Литу Грей, которой на тот момент было всего 12 лет. Актер даже попросил друга написать портрет девочки. Их отношения начались, когда Лите исполнилось 15 лет, и она подписала контракт на съемки в фильме. Лита вскоре забеременела, и Чаплин предложил ей сделать аборт, но она отказалась. Затем он предложил найти ей мужа и выплатить $20 тысяч в качестве «отступных», но и этот вариант был отвергнут.
Чаплин мог столкнуться с юридическими последствиями за отношения с несовершеннолетней, однако Лита настояла на свадьбе, хотя призналась, что не испытывает к нему любви.
Фото: iStock/alexkich
Свадьба состоялась в Мехико в условиях строгой секретности. На обратном пути в Калифорнию Чаплин подошел к Лите и сказал: «Прекрасный момент положить конец твоему отвратительному поступку — почему бы тебе не прыгнуть?». Несмотря на такое пренебрежение к своей молодой жене, по словам Литы, Чаплин был невероятно активным в интимной жизни, занимаясь сексом до шести раз за ночь без признаков усталости.
Тем не менее, и этот брак продлился недолго. Через три года пара рассталась. Лита обвиняла Чаплина в постоянных изменах и извращениях, утверждая, что он угрожал ей оружием, настаивая на аборте. Во время судебного процесса адвокат Литы угрожал раскрыть имена шести актрис, с которыми Чаплин спал во время их брака. В результате Грей получила $625 тысяч после развода и еще $200 тысяч на счет своих детей.
Чарли Чаплин встретил свою третью жену, Полетт Годдар, спустя несколько лет, и, вероятно, их роман не состоялся бы, если бы она не солгала о своем возрасте, заявив, что ей всего 17 лет (на самом деле ей было 22). Вскоре после этого она переехала к Чаплину, и они начали работать над новым фильмом. Однако после премьеры их отношения закончились разводом. Чаплин стремился контролировать все аспекты жизни, в то время как Полетт предпочитала свободу. Несмотря на расставание, они сохранили дружеские отношения до самой его смерти.
В 54 года Чаплин встретил свою четвертую жену, 18-летнюю Уну О'Нил. Она пришла на кастинг, и хотя Чаплин считал ее слишком молодой для своего фильма, он подписал с ней контракт и начал проводить индивидуальные уроки актерского мастерства. Эти занятия привели к их свадьбе в 1943 году. Возможно, он наконец нашел свою родственную душу, так как супруги прожили вместе 34 года и воспитали восемь детей.
Джон Ф. Кеннеди35-й президент США Джон Ф. Кеннеди, который занимал пост с 1961 по 1963 год, во время своего визита в Великобританию поделился с премьер-министром Гарольдом Макмилланом, что страдает от сильных головных болей, если не имеет секса каждый день.
Кеннеди славился своим обаянием и не упускал возможности пофлиртовать с привлекательными женщинами. В его списке любовниц были как актрисы и секретарши, так и стюардессы и стриптизерши. Среди них также значилась знаменитая Мэрилин Монро. Один из его друзей отмечал, что Кеннеди никогда не мог устоять перед «шведским столом» из женщин.
Его даже не смущала возможность скандала, который мог возникнуть, если бы общественность узнала о том, что президент не отказывал себе в интрижках, несмотря на то что был женат на очаровательной Жаклин Бувье.
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Дарья Осипова