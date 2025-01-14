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«Шведский стол из женщин»: Великие мужчины, которые были помешаны на страсти, любовницы, извращения и тайны Мэрилин Монро

Фото: iStock/AGaeta

Фото: iStock/AGaeta

Многие выдающиеся ученые, художники и писатели не ограничивались только своей профессиональной деятельностью. Кроме того, не всем из них брак мешал поддерживать интимные отношения с другими женщинами.
Истории четырех мужчин, которые пользовались большой популярностью у женщин, читайте в материале «Радио 1».

Альберт Эйнштейн

Нобелевский лауреат и основоположник теории относительности Альберт Эйнштейн, был гением в науке, но его семейная жизнь оставляла желать лучшего.



Его первая жена, Милева Марич, пережила немало страданий из-за измен мужа. Эйнштейн не скрывал своих чувств к другим женщинам, в том числе к кузине Эльзе Лёвенталь, с которой в итоге связал свою судьбу в 1919 году.

Фото: iStock/wolfhound911

Несмотря на это, и во втором браке физик не изменил своим привычкам: его окружали множество поклонниц, он продолжал вести интрижки.

В 1923 году он безумно влюбился в племянницу друга, Бетти Ньюман, что лишь подтвердило его неспособность к верности.

Пабло Пикассо

Пабло Пикассо известен не только своими произведениями, но и бурной личной жизнью, наполненной романами и страстью. Его муза менялась так же часто, как и стили в его творчестве.

В 1904 году начались его отношения с натурщицей Фернанде Оливье, которые закончились в 1912 году из-за его романа с подругой Фернанды, Евой Гул. Пикассо оставил след на своих картинах, подписывая их «I Love Eva», что подчеркивало его страсть. Однако после болезни Евы он быстро переключился на Гэби Лепинасс.

Фото: iStock/coja1108

В 1918 году художник женится на балерине Ольге Хохловой, с которой у него рождается сын Пауло. Но даже семейная жизнь не удержала Пикассо от увлечений — он завел роман с юной Мари-Терез Уолтер. Ольга, узнав о беременности любовницы, потребовала развод, но художник отказался, предпочтя сохранить имущество.

Следующей «музой» Пикассо стала Дора Маар, фотограф югославского происхождения. Она была не только вдохновением для его творчества, но и жертвой его страстной натуры — после разрыва с художником Дора погрузилась в депрессию.

На закате своей жизни Пикассо вновь влюбляется — на этот раз в студентку Франсуаз Жило, с которой у него рождаются двое детей. Но и этот роман не стал последним: вскоре он переключается на 17-летнюю Женевьев Лапорт.

Наконец, в 79 лет Пикассо встречает 35-летнюю Жаклин Рок, которая становится его второй и последней женой.

Чарли Чаплин

Знаменитый комик не скрывал своей любви к любовным приключениям и утверждал, что у него было более 2000 любовниц. Конечно, его известность сыграла в этом свою роль, но и привлекательная внешность также оказывала влияние. Чаплин был невысокого роста, с немного крупной головой для своего стройного телосложения, но его голубые глаза и черные волосы притягивали внимание женщин.

Фото: iStock/akiyoko

Когда журнал Vanity Fair в 1926 году попросил его описать идеальную женщину, он ответил: «Я не слишком в нее влюблен, но она просто без ума от меня».

С женщинами легкого поведения Чаплин часто вел себя грубо и даже жестоко. Например, он мог «подцепить» их своей тростью за шею или ноги, чтобы подтянуть ближе. Кроме того, у актера была еще одна слабость: он предпочитал очень молодых девушек.

Чарли Чаплин познакомился со своей первой женой, Милдред Харрис, когда ему было 30 лет, а ей — всего 16. Их брак был спровоцирован предположением Милдред о беременности, хотя позже выяснилось, что это было ложное тревога. Тем не менее, вскоре она действительно забеременела, но их сын прожил всего три дня. Семейная жизнь пары оказалась неудачной, и через два года они развелись.

Однако Чаплин быстро нашел новую любовь. В 35 лет он встретил Литу Грей, которой на тот момент было всего 12 лет. Актер даже попросил друга написать портрет девочки. Их отношения начались, когда Лите исполнилось 15 лет, и она подписала контракт на съемки в фильме. Лита вскоре забеременела, и Чаплин предложил ей сделать аборт, но она отказалась. Затем он предложил найти ей мужа и выплатить $20 тысяч в качестве «отступных», но и этот вариант был отвергнут.

Чаплин мог столкнуться с юридическими последствиями за отношения с несовершеннолетней, однако Лита настояла на свадьбе, хотя призналась, что не испытывает к нему любви.

Фото: iStock/alexkich

Свадьба состоялась в Мехико в условиях строгой секретности. На обратном пути в Калифорнию Чаплин подошел к Лите и сказал: «Прекрасный момент положить конец твоему отвратительному поступку — почему бы тебе не прыгнуть?». Несмотря на такое пренебрежение к своей молодой жене, по словам Литы, Чаплин был невероятно активным в интимной жизни, занимаясь сексом до шести раз за ночь без признаков усталости.

Тем не менее, и этот брак продлился недолго. Через три года пара рассталась. Лита обвиняла Чаплина в постоянных изменах и извращениях, утверждая, что он угрожал ей оружием, настаивая на аборте. Во время судебного процесса адвокат Литы угрожал раскрыть имена шести актрис, с которыми Чаплин спал во время их брака. В результате Грей получила $625 тысяч после развода и еще $200 тысяч на счет своих детей.

Чарли Чаплин встретил свою третью жену, Полетт Годдар, спустя несколько лет, и, вероятно, их роман не состоялся бы, если бы она не солгала о своем возрасте, заявив, что ей всего 17 лет (на самом деле ей было 22). Вскоре после этого она переехала к Чаплину, и они начали работать над новым фильмом. Однако после премьеры их отношения закончились разводом. Чаплин стремился контролировать все аспекты жизни, в то время как Полетт предпочитала свободу. Несмотря на расставание, они сохранили дружеские отношения до самой его смерти.

В 54 года Чаплин встретил свою четвертую жену, 18-летнюю Уну О'Нил. Она пришла на кастинг, и хотя Чаплин считал ее слишком молодой для своего фильма, он подписал с ней контракт и начал проводить индивидуальные уроки актерского мастерства. Эти занятия привели к их свадьбе в 1943 году. Возможно, он наконец нашел свою родственную душу, так как супруги прожили вместе 34 года и воспитали восемь детей.

Джон Ф. Кеннеди

35-й президент США Джон Ф. Кеннеди, который занимал пост с 1961 по 1963 год, во время своего визита в Великобританию поделился с премьер-министром Гарольдом Макмилланом, что страдает от сильных головных болей, если не имеет секса каждый день.

Кеннеди славился своим обаянием и не упускал возможности пофлиртовать с привлекательными женщинами. В его списке любовниц были как актрисы и секретарши, так и стюардессы и стриптизерши. Среди них также значилась знаменитая Мэрилин Монро. Один из его друзей отмечал, что Кеннеди никогда не мог устоять перед «шведским столом» из женщин.

Его даже не смущала возможность скандала, который мог возникнуть, если бы общественность узнала о том, что президент не отказывал себе в интрижках, несмотря на то что был женат на очаровательной Жаклин Бувье.

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Юрист раскрыла, как не потерять деньги при покупке жилья
Юрист Мордас: при покупке жилья нужно оценить историю объектов у застройщика
15 января 2025, 17:09

Фото: iStock/simpson33

При покупке жилья в новостройке следует придерживаться нескольких правил: рассматривать историю сдачи объектов застройщиком, изучать отзывы покупателей в социальных сетях, оценивать финансовое состояние компании и лично осматривать результаты ее работы. Об этом рассказала юрист Алена Мордас. Еще один важный критерий, который должен заставлять настораживаться, по ее мнению, — низкие цены, часто связанные с долгами или кассовым разрывом у застройщика.
«Профессионалы рынка недвижимости придерживаются простого правила: стоимость квадратного метра в схожих районах может варьироваться в пределах не более 5-7%», — поделилась эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем стали известны районы Москвы с самыми дорогими квартирами на вторичном рынке. Как сообщают «Известия» со ссылкой на «Метриум», наиболее дорогое жилье находится в Хамовниках — в среднем 1,45 млн рублей за один квадратный метр. Второе место занимает Арбат — 1,13 млн в среднем за 1 кв.м.
«На третьей строчке расположилась Якиманка — 949,9 тыс. рублей за 1 кв. м. На вторичном рынке представлен 421 лот», — отмечает издание.
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#подмосковье
#эксперт
#жильё
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#программа
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Самыми выгодными вакансиями для пенсионеров стали врач, логист и ветеринар
15 января 2025, 17:06

Фото: iStock/Inside Creative House

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями для пенсионеров стали врач общей практики, менеджер по логистике, помощник главбуха и ветеринар. К соответствующим выводам пришло исследование аналитиков «Работы.ру». Работодатели готовы предложить по этим позициями, как отмечается, от 200 до 250 тысяч рублей в месяц.
«Также от 190 тыс. рублей в месяц предлагают получать повару-бригадиру на вахте в Красноярском крае, а электрогазосварщик/сварщик в Подольске с опытом работы от года может получать от 180 тыс. рублей в месяц, рассказали специалисты», — пишет RT, ознакомившееся с результатами исследования.
Вместе с тем россиянам советуют хранить на вкладах не менее трети от своих сбережений. Об этом рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с «Газетой.Ru». По его мнению, это вложение станет подушкой безопасности на случай непредвиденных ситуаций.
«Например, если вы боитесь потерять хотя бы копейку из ваших сбережений, лучший вариант для вас — хранить деньги на депозите и не инвестировать вообще, тем более что в следующем году процентные ставки еще долго будут оставаться высокими», — добавил эксперт.
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#вакансии
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Диетолог объяснил, почему возникают аллергия на лактозу и проблемы с ЖКТ
Диетолог Пристанский: проблемы с ЖКТ возникают из-за отключения фермента
15 января 2025, 16:38

Фото: iStock/alexialex

Кисломолочная продукция всегда рождала вокруг себя множество споров: кто-то считает, что ее нужно исключить из рациона, а кто-то с удовольствием съедать за вечерним приемом стаканчик йогурта. Кто прав?
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что йогурт, как и все кисломолочные продукты, несет пользу, если он настоящий.

«Нужно смотреть, из чего он изготовлен, как долго хранится. Сейчас добавляются консерванты, используются определенного рода механизмы по удалению микробиотической флоры из продукта, тем самым увеличивая срок жизни продукта», — сказал эксперт.

По его словам, высокий процент людей, у которых не усваивается лактоза из-за фермента лактазы, перестающего вырабатываться в определенном возрасте.

«Конкретный фермент не работает, то есть он отключается и создаются проблемы с ЖКТ. Чтобы этих проблем не возникало, как правило, если вы любите молочную продукцию, можно использовать безлактозное молоко. Оно обладает определенным вкусом и набором витаминов, но благоприятно для нашей флоры», — объяснил диетолог.

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#эксперт
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#питание
#аллергия
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В Дубне стартовал капремонт детской школы искусств
15 января 2025, 16:26

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

В здании Дубненской детской школы искусств, построенном около 70 лет назад на улице Флёрова, начался капитальный ремонт, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Ремонт — это большое счастье для нас всех. (…) Это историческое здание, и когда оно обретёт новый облик, красивый и замечательный, мы будем счастливы сюда вернуться», — сказала директор Дубненской детской школы искусств Татьяна Дементьева.
В рамках капитального ремонта деревянные перекрытия в здании заменят на железобетонные. Будут обновлены также кровля, инженерные сети, пол и окна, в помещениях проведут отделочные работы. Кроме того, частично будет закуплено новое оборудование.

«В ходе капремонта обязательно сохраним исторический вид здания», — заверил глава Дубны Максим Тихомиров.
Все работы планируется завершить до начала нового учебного года.

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Жюльен с курицей и грибами не в духовке: готовить в сковороде лишь 30 мин
15 января 2025, 16:01

Фото: iStock/Maria_Lapina

Жюльен с курицей и грибами можно приготовить в сковороде за полчаса без кокотниц и духовки. О том, как сделать популярное блюдо и при этом потратить на него минимум сил и времени, читайте в материале «Радио 1».


Ингредиенты

  • 400 г куриного филе;
  • 300 г шампиньонов;
  • 100 г репчатого лука;
  • 200 мл сливок 20-30%;
  • 150 г твёрдого сыра;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • cоль по вкусу;
  • молотый чёрный перец по вкусу;
  • зелень (базилик или салатные листья).

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Инструкция

  1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Затем обжарьте курицу на растительном масле до полуготовности. Лук мелко нарежьте, добавьте к курице и жарьте куриное филе ещё 3-4 минуты.
  2. Шампиньоны крупно нарежьте и добавьте в сковороду. После того как испарится влага из грибов, посолите, поперчите и готовьте курицу с луком и грибами ещё 5-7 минут, до золотистого цвета.
  3. Залейте мясо и грибы сливками, чуть прогрейте полученную смесь.
  4. Сыр натрите на крупной тёрке и выложите сверху. Выключите плиту и накройте сковороду крышкой.
  5. Когда сыр расплавится (это займёт 3-5 минут), жюльен с грибами и курицей можно подавать к столу.


С чем употреблять

Жюльен можно дополнить свежими овощами.

Фото: iStock/Lilechka75


Как подавать

Украсьте жюльен зеленью и подавайте к столу прямо в сковороде. Также можно разрезать блюдо на порции. Приятного аппетита!


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#грибы
#сыр
#мясо
#блюда
#рецепты
#кулинария
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С улиц Подмосковья за год увезли более 174 тыс. неправильно припаркованных машин
15 января 2025, 15:42

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 174 тысяч машин, припаркованных на улицах Московской области с нарушением правил стоянки и остановки, эвакуировали в 2024 году, что почти на 14 тысяч больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«За первое полугодие в Подмосковье увезли на штрафстоянки более 83 тысяч машин, а за втрое — почти 91 тыс. Больше всего автомобилей за год эвакуировали в округе Красногорск — около 18 тысяч. Второе место годового антирейтинга занял Ленинский округ, откуда увезли свыше 16 тыс. машин. А замыкает тройку антилидеров округ Мытищи, где эвакуировали около 15,5 тыс. машин», — говорится в сообщении.
Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по телефону 112, с помощью мобильного приложения «112 МО» или через сайт регионального Центра безопасности дорожного движения.

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#минтранс мо
#эвакуация
#машины
#автомобиль
#московская область
#подмосковье
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Врач-гериатр Новоселов рассказал, как легко продлить молодость
Гериатр Новоселов: человек остается молодым, получая положительные эмоции
15 января 2025, 15:30

Фото: iStock/PIKSEL

По исследовательским данным, продолжительность жизни россиян в 2024 году составила 73 года. Это немало, но врачи уверяют, что жить можно гораздо дольше, сохраняя ясный ум и способность радоваться жизни.
Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов в беседе с «Радио 1» рассказал, что продлить молодость можно путем расширения границ активного возраста.

«Сегодня так много людей бегает, прыгает, гребет, путешествует, изменяет свое питание — это и есть расширение границ активного возраста. Когда люди ловят от жизни кайф, радуются, что получили возможность перемещаться по планете, пробовать разные питания», — объяснил врач.

Обращаясь к питанию, он привел в пример советскую эпоху, когда люди питались однообразно и выбирались в рестораны один раз в год, а сейчас в одном российском городе можно попробовать и корейскую, и вьетнамскую, и французскую, и индийскую кухни. Это увеличивает шансы человека на продление молодости.

«При долголетии важно именно качество жизни, иначе — дряхлость, болезнь, пролежни и деменция», — заключил эксперт.

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#смерть
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Старший сын Добровольской приехал на похороны матери из Лондона с женой и сыном
15 января 2025, 15:12

Фото: iStock/Imagesines

Старший сын народной артистки РФ Евгении Добровольской прилетел на ее похороны из Лондона вместе с женой и сыном. Об этом пишет StarHit.
По данным издания, Добровольская родила Степана в браке с Вячеславом Барановым. Он уже много лет он проживает в Великобритании, женат на словацкой модели Барборе Бедиове и воспитывает сына.

На похороны матери Степан приехал вместе с женой и сыном.

При этом актера Ярослава Бойко не было на похоронах Добровольской, которая в 2002 году родила от него сына Яна.

В конце 2023 года актрису госпитализировали. В ходе обследования у неё была выявлена агрессивная форма онкологии желудка с подкожными метастазами и метастазами в мозг. Добровольская прошла шесть курсов химиотерапии, но болезнь была обнаружена на той стадии, когда лечению уже не поддавалась.

В декабре артистку поместили в центр паллиативной помощи, где 26 числа она встретила своё 60-летие. 10 января Евгении Добровольской не стало.

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#болезнь
#врач
#похороны
#скандал
#пост
#диагноз
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Запечённое филе индейки со сметаной и сыром: подойдёт как для праздника, так и для обычного ужина
15 января 2025, 15:10

Фото: iStock/tycoon751

Филе индейки со сметаной и сыром — достойная альтернатива классическому мясу по-французски, к тому же на приготовление индейки уйдёт не так много времени. О том, как сделать такое вкусное блюдо, читайте в материале «Радио 1».


Ингредиенты

  • 400 г филе индейки;
  • 150 г сметаны;
  • 300 г твёрдого сыра;
  • 1 репчатый лук;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1/8 ч. л. молотого чёрного перца;
  • 0,25 ч. л. соли;
  • свежая петрушка или свежий укроп по вкусу.
Фото: iStock/Ika Rahma


Инструкция

  1. Подготавливаем форму для запекания и продукты. Разогреваем духовку до 180 градусов. (Если форма для запекания сделана из стекла, то помещаем её с блюдом в холодную духовку.)
  2. Филе индейки нарезаем тонкими пластинками и отбиваем молоточком через пищевую плёнку. Затем посыпаем отбивные солью и пряностями со всех сторон.
  3. Сыр натираем на крупной тёрке. Лук нарезаем полукольцами или перьями. Чеснок очищаем, после мелко режем или пропускаем через пресс.
  4. Смешиваем сыр и сметану.
  5. В форму помещаем часть нарезанного лука. Поверх него выкладываем часть филе индейки в один слой. Затем распределяем часть измельчённого чеснока. После смазываем всё сметаной с сыром.
  6. Таким же образом выкладываем новые слои, пока не закончатся продукты.
  7. Ставим форму в разогретую духовку на 30 минут. Сливаем лишнюю жидкость из формы и запекаем индейку ещё 10 минут.


С чем употреблять

Отличным дополнением к запечённому мясу станет овощной салат из огурцов и помидоров, заправленный оливковым маслом.

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Как подают

Готовому блюду дайте немного остыть. Разрежьте мясо и разложите по тарелкам. Каждую порцию можно украсить зеленью.


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#продукты
#мясо
#блюда
#рецепты
#кулинария
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