Роман возвращается: Белла Хадид подогрела слухи о воссоединении с экс-бойфрендом

Модель Белла Хадид и ковбой Адан Бануэлос воссоединились
Белла Хадид (Фото: Instagram* / @bellahadid)

Супермодель Белла Хадид, похоже, вновь сблизилась со своим бывшим возлюбленным — ковбоем и звездой конного спорта Аданом Бануэлосом. Поводом для новых разговоров стало их совместное появление на вечеринке на ранчо Тейлора Шеридана в Техасе. Об этом сообщает TMZ.



По информации очевидцев, пара вела себя довольно непринуждённо: они общались, проводили время у бассейна и не скрывали тёплого отношения друг к другу. Оба выбрали образы в ковбойском стиле, что только добавило атмосферы их встрече.

Интересно, что это уже не первый случай, когда Беллу и Адана замечают вместе после их расставания. Модель также появлялась на дне рождения бывшего бойфренда, что ранее уже вызывало вопросы у поклонников.

Напомним, пара рассталась в январе. По данным источников, причиной стали различия в образе жизни и взглядах на будущее: Бануэлос предпочитает более закрытый и спокойный ритм, тогда как Хадид, выросшая в публичной семье, привыкла к постоянному вниманию.

Пока ни Белла, ни Адан официально не комментируют происходящее, однако их совместные появления говорят сами за себя — фанаты всё активнее обсуждают возможное воссоединение пары.

Софья Метелева

