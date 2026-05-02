Роман возвращается: Белла Хадид подогрела слухи о воссоединении с экс-бойфрендом
Супермодель Белла Хадид, похоже, вновь сблизилась со своим бывшим возлюбленным — ковбоем и звездой конного спорта Аданом Бануэлосом. Поводом для новых разговоров стало их совместное появление на вечеринке на ранчо Тейлора Шеридана в Техасе. Об этом сообщает TMZ.
По информации очевидцев, пара вела себя довольно непринуждённо: они общались, проводили время у бассейна и не скрывали тёплого отношения друг к другу. Оба выбрали образы в ковбойском стиле, что только добавило атмосферы их встрече.
Интересно, что это уже не первый случай, когда Беллу и Адана замечают вместе после их расставания. Модель также появлялась на дне рождения бывшего бойфренда, что ранее уже вызывало вопросы у поклонников.
Напомним, пара рассталась в январе. По данным источников, причиной стали различия в образе жизни и взглядах на будущее: Бануэлос предпочитает более закрытый и спокойный ритм, тогда как Хадид, выросшая в публичной семье, привыкла к постоянному вниманию.
Пока ни Белла, ни Адан официально не комментируют происходящее, однако их совместные появления говорят сами за себя — фанаты всё активнее обсуждают возможное воссоединение пары.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России