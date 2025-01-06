Зеленский выдвинул условия для мирных переговоров с Россией

Российский поэт, автор песен и ветеран боевых действий Олег Гегельский погиб в возрасте 60 лет, выполняя боевую задачу в зоне специальной военной операции. О его смерти передает RT со ссылкой на супругу бойца, Полину Гегельскую. Смерть Олега стала трагедией для родных, коллег и почитателей его творчества.