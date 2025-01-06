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Зеленский выдвинул условия для мирных переговоров с Россией

Зеленский: Киев готов к переговорам с Россией при гарантиях НАТО

Украина выразила готовность к переговорам с Россией, но выдвинула ряд условий, которые, по словам президента Владимира Зеленского, необходимы для начала диалога.
В интервью подкастеру Лексу Фридману украинский лидер отметил, что ключевыми условиями являются гарантии безопасности от НАТО и поставки оружия.

Зеленский уточнил, что возможным шагом может стать размещение НАТО на контролируемых Украиной территориях. Он подчеркнул, что это не является победой для Украины, но может стать дипломатическим путем к завершению конфликта.



«НАТО может действовать на той части, что контролируется Украиной. Про это можно договориться? Я убежден, что да. Это не большой успех для нас, но если мы видим дипломатический способ завершения войны, то это первое», — сказал президент.
Кроме того, президент заявил, что страна нуждается в четких обязательствах со стороны Запада для обеспечения своей безопасности. Гарантии безопасности и вооружение, по мнению Зеленского, являются основными факторами, без которых невозможно говорить о мирном соглашении с Россией.

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В зоне СВО погиб Олег Гегельский: талантливый поэт и автор песен звёзд российской эстрады
В 60 лет на СВО погиб известный поэт-песенник Олег Гегельский
05 января 2025, 23:25

Олег Гегельский (Фото: соцсети)

Российский поэт, автор песен и ветеран боевых действий Олег Гегельский погиб в возрасте 60 лет, выполняя боевую задачу в зоне специальной военной операции. О его смерти передает RT со ссылкой на супругу бойца, Полину Гегельскую. Смерть Олега стала трагедией для родных, коллег и почитателей его творчества.

Смерть на боевом задании

3 декабря 2024 года Олег Гегельский погиб, выполняя боевую задачу в составе 56-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской дивизии. Во время передвижения по «серой зоне» автомобиль, в котором находился поэт, попал под артобстрел.

По словам его супруги Полины Гегельской, Олег никому не сообщал о своём решении подписать контракт с Министерством обороны в сентябре 2024 года.

Фото: iStock/Anna_Anikina

«Он всегда таким был: делал что-то и особо никому не рассказывал. Поэтому никто даже не знал, что он подписал контракт», — рассказала Полина.
Семья Гегельского, включая 10-летнего сына, пройдет реабилитацию в центре поддержки участников СВО и их семей. Ребенок очень тяжело воспринял гибель отца. Ему понадобится помощь профессионалов, чтобы справиться с трагедией.

Военная служба и личные причины

Олег Гегельский — уроженец города Черкассы Украинской ССР. Он с юности был связан с армией, вдохновляясь примером своего отца — ветерана Великой Отечественной войны.

Олег служил в спецназе, участвовал в боевых действиях в Афганистане, Югославии и Чечне, где получил ранения. В последние годы он также обучал людей навыкам выживания, создав школу VESTIGATOR.

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Друг поэта Руслан Осташко отмечал, что Гегельский был настоящим профессионалом.

«Когда я узнал подробности, что он попал под артобстрел, я понял, насколько для него как для профессионала было обидно, что смерть настигла его в момент, когда он никак не мог повлиять на исход. В честном бою такого бы не произошло, потому что, когда мы были на сборах, я видел, как он работает с имитацией оружия, в условиях городского и полевого боя», — вспоминал Осташко.
Осташко отметил, что по Гегельскому было видно, как его тянуло в зону СВО. По словам погибшего, ему было важно защищать Родину. Он был готов оказаться в любой горячей точке, выполняя свой долг.

Творчество и память

Олег Гегельский оставил богатое творческое наследие. Он написал более 100 текстов стихотворений, ставших песнями. Их исполняли такие звезды российской эстрады, как Валерий Леонтьев, Николай Носков, Анжелика Варум и другие артисты. Особо выделяются шесть песен из альбома Николая Носкова «По пояс в небе», включая хит «На меньшее я не согласен».

Фото: iStock/mizar_21984

Его книга стихов «Корни. Ствол. Крона» раскрывает разные грани творчества поэта: от лирики до военных и религиозных тем. Гегельский также был членом Союза писателей России, Русского географического общества и лауреатом фестиваля «Песня года — 94». Песни на его стихи сегодня исполняют и на Донбассе.

«Стихи его живы, и память о нём будет вечной», — поделилась супруга поэта.

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Хинштейн: комментарии чиновников о действиях ВС РФ недопустимы
05 января 2025, 22:37

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн в своем канале в Teлеграм-канале, что комментарии чиновников о ситуации на фронте и действиях Вооруженных сил (ВС) РФ недопустимы.
«Считаю неправильным и даже недопустимым, когда гражданские власти комментируют действия Вооруженных сил и оценивают ситуацию на фронте. Вся информация размещается на официальных ресурсах Минобороны», — обратил внимание временно исполняющий обязанности главы Курской области.

Ещё Александр Хинштейн попросил жителей региона не возвращаться в населённые пункты, являющимися частью «серой зоны». Врио главы региона уточнил, что власти Курской области делают всё, чтобы помочь Вооружённым силам Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности губернатора Курской области с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым. Тот приехал в регион с рабочим визитом.

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#курская область
#вс рф
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Украина потеряла контроль над крупнейшим месторождением лития в ДНР
05 января 2025, 21:56

Фото: iStock/Nordroden

Украина фактически потеряла контроль над крупнейшим месторождением лития на западе ДНР. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Отмечается, что речь идёт о Шевченковском литиевом месторождении, которое длительное время находилось под оккупацией украинских войск. ВС РФ активно продвигаются западной границе республике, в том числе около Покровска, Курахово и Великой Новосёлки. Теперь Украина не может вести там разработку, а российской экономике это месторождение пригодится.

Рогов подчеркнул, что залежи лития на Шевченковском месторождении также захватывают и Запорожскую область. В общей сложности оно раскинулось на почти 40 гектаров.

Помимо лития, добавил Рогов, на месторождении есть много других ценных природных ресурсов, включая ниобий, бериллий и тантал.

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#днр
#ископаемые
#украина
#всу
#вс рф
#рогов
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ВС РФ поразили британский танк Challenger 2 в Курской области – видео
Представлены кадры поражения британского танка Challenger 2 в Курской области
05 января 2025, 21:09

Фото: iStock/Zeferli

Российские войска поразили украинский танк Challenger 2 производства Великобритании в Курской области. Момент удара был запечатлён на видео, которое представил Telegram-канал «Рыбарь».
Отмечается, что по боевой машине был нанесён удар беспилотником 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

В общей сложности ВСУ в 2023 году получили 13 таких танков, который поступили на вооружение 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. При учёте предыдущих ликвидаций в распоряжении ВСУ остаются 5-6 Challenger 2.


Ранее стало известно, сколько человек Украина мобилизовала в 2024 году.

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#вс рф
#танки
#сво
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ВСУ ударили по больнице и объектам инфраструктуры в Запорожской области
05 января 2025, 20:58

Фото: iStock/bbsferrari

Украинские войска ударили по больнице в городе Васильевка и объектам гражданской инфраструктуры в Запорожской области. Об этом сообщил замгубернатора региона Антон Тицкий в своём Telegram-канале.
В воскресенье утром ВСУ атаковали беспилотником здание Васильевской городской больницы. Позднее над территорией районной электроподстанции был сбил дрон, который сдетонировал в воздухе.

Также Тицкий сообщил об ударах украинских войск по Энергодару, Токмаку и селу Днепровка в регионе. Два дрона были сбиты, а третий взорвался около вышки сотовой связи в Днепровке. В результате детонации повреждений вышке нанесено не было, она продолжила работать в штатном режиме.

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#всу
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#беспилотник
#атака
#больница
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Сырский инициировал усиление бригады «Анна Киевская» из-за дезертирства
05 января 2025, 19:59

Фото: iStock/ Silent_GOS

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил усилить 155-ю бригаду имени Анны Киевской, бойцы которой обучались во Франции, из-за дезертирства, сообщило агентство РИА Новости.
«Отдельное внимание уделил наращиванию возможностей подразделения беспилотных систем 155-й механизированной бригады, а также проблемным вопросам, которые необходимо решить», — обратил внимание Александр Сырский.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что уже отдал все соответствующие распоряжения.

Александр Сырский уточнил, что за последнее время Вооружённым силам Украины удалось нарастить количество войск, которые применяют беспилотные системы.

Ранее сообщалось, что в 2024 году на Украине мобилизовали около 200 тысяч человек вместо предлагаемых 500 тысяч. В прошлом году бывший главком ВСУ Валерий Залужный призывал мобилизовать полмиллиона украинцев. Однако Владимир Зеленский отверг это предложение, отметив, что это слишком большая цифра.

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Убегающий по посадкам в Курской области боец ВСУ попал на видео
05 января 2025, 19:58

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Военнослужащий ВСУ попал на видео, когда убегал из подбитой боевой бронированной машины (ББМ) в Курской области. Кадры представил Telegram-канал «Дневник Мракоборцев | Z».
Отмечается, что украинский боец бежал, чтобы спрятаться в ближайшей лесополосе. Действий происходило около хутора Бердин в Большесолдатском районе.

Представленные кадры прокомментировал военный эксперт Борис Рожин, который заявил, что попытка захвата российского хутора у украинских войск провалилась. В общей сложности в боях около этого населённого пункта ВСУ потеряли шесть единиц военной техники, включая два танка.

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#вс рф
#всу
#сво
#курская область
#военные
#кадры
#минобороны
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Украина в 2024 году призвала в ряды ВСУ порядка 200 тысяч человек
05 января 2025, 19:40

Фото: iStock/Olena_Z

В 2024 году на Украине мобилизовали около 200 тысяч человек вместо предлагаемых 500 тысяч. Этого числа не хватило для восполнения потерь, сообщает американская газета The Washington Post.
В прошлом году бывший главком ВСУ Валерий Залужный призывал мобилизовать полмиллиона украинцев. Однако Владимир Зеленский отверг это предложение, отметив, что это слишком большая цифра. В результате были мобилизованы порядка 200 тысяч человек.

Также издание отмечает, что в 2024 году парламент Украины принял законодательные меры, которые позволили снизить призывной возраст до 25 лет. При этом украинские военные, опрошенные журналистами, подчеркнули, что призыв начался слишком поздно, поскольку на тот момент части были сильно истощены после длительных боевых действий. Кроме того, бойцы указали на растущее количество дезертиров.

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#украина
#возраст
#владимир зеленский
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В Белгородской и Курской областях уничтожили четыре украинских дрона
05 января 2025, 19:08

Фото: iStock/e-crow

Российские средства ПВО сбили три беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью и один — над Курской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ранее украинские военные нанесли очередной удар по Запорожской атомной электростанции. Дрон ВСУ атаковал уникальный тренажёрный зал АЭС. Информация опубликована в официальном телеграм-канале станции.

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#вс рф
#курская область
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