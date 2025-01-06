Зеленский выдвинул условия для мирных переговоров с Россией

Украина выразила готовность к переговорам с Россией, но выдвинула ряд условий, которые, по словам президента Владимира Зеленского, необходимы для начала диалога.
В интервью подкастеру Лексу Фридману украинский лидер отметил, что ключевыми условиями являются гарантии безопасности от НАТО и поставки оружия.
Зеленский уточнил, что возможным шагом может стать размещение НАТО на контролируемых Украиной территориях. Он подчеркнул, что это не является победой для Украины, но может стать дипломатическим путем к завершению конфликта.
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Зеленский уточнил, что возможным шагом может стать размещение НАТО на контролируемых Украиной территориях. Он подчеркнул, что это не является победой для Украины, но может стать дипломатическим путем к завершению конфликта.
«НАТО может действовать на той части, что контролируется Украиной. Про это можно договориться? Я убежден, что да. Это не большой успех для нас, но если мы видим дипломатический способ завершения войны, то это первое», — сказал президент.Кроме того, президент заявил, что страна нуждается в четких обязательствах со стороны Запада для обеспечения своей безопасности. Гарантии безопасности и вооружение, по мнению Зеленского, являются основными факторами, без которых невозможно говорить о мирном соглашении с Россией.
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Мария Моисеева