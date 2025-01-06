«Проклятие коснется каждого»: Злые слова Разина о концерте памяти Шатунова начали сбываться

Андрей Разин (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
Андрей Разин, продюсер «Ласкового мая», утверждает, что его проклятия, связанные с концертом памяти Юрия Шатунова, начали сбываться. Лолита уже лишилась денег, Лариса Долина потеряла миллионы, а Татьяна Буланова едва не пострадала на сцене. Но это еще не конец. Ответ на то, чем участники юбилейного концерта Шатунова разгневали Разина, даст «Радио 1».
Концерт памяти Шатунова и обвинения РазинаКонцерт в честь 50-летия Юрия Шатунова собрал таких артистов, как SHAMAN, Николай Басков, Лолита, Лариса Долина и Татьяна Буланова. Разин, однако, назвал это мероприятие «сатанинским» и заявил, что песни группы «Ласковый май» исполнялись без его разрешения.
Юрий Шатунов (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)
Он потребовал возмещения материального ущерба в размере 85 тысяч долларов и пригрозил судебными исками. Будучи автором и правообладателем песен и товарного знака «Юра Шатунов», Разин разозлился на незаконные исполнения.
«Всех, невзирая на их имена, ждут суды, и очень серьезные штрафы, и не в России, а в той стране, где права зарегистрированы на государственном уровне», — заявил Разин в личном блоге.
Что утверждает Разин о проклятиях?Разин заявил, что его песни зарегистрированы в министерстве культуры и туризма Турции. Они охраняются государством, поэтому он твердо настроен на судебное разбирательство, если не получит требуемого денежного возмещения.
«Во Франции качественнее»: псевдопатриот Александр Васильев объяснил, почему не вернется в Россию
Более того, Разин уверен, что именно его возмущение действиями выступивших навлекло на них череду бед.
Фото: iStock/utah778
Лолита столкнулась с финансовыми проблемами и отменами концертов на территории РФ, Долина потеряла значительные суммы (200 млн. рублей), а Буланова едва избежала трагической смерти после падения со сцены.
«Год только начинается, всех ждут очень большие последствия (...) Проклятие коснется каждого, кто залез своими грязными чужими руками в наше творчество и воруют мою интеллектуальную собственность. Все пойдут в суд, а несчастья, поверьте, произойдут в очень большом количестве», — объявил Разин, предсказывая будущие беды другим участникам концерта.Читайте также:
Московские приставы пытаются получить долг по ЖКХ с бездомной Маши Малиновской
Измена жене, связь с Тереховой и версия смерти Рудинштейна — новые подробности гибели Талькова
Неприглядный образ Янковского: с кем женатый актёр заводил романы на стороне
Мария Моисеева