«Проклятие коснется каждого»: Злые слова Разина о концерте памяти Шатунова начали сбываться

Андрей Разин, продюсер «Ласкового мая», утверждает, что его проклятия, связанные с концертом памяти Юрия Шатунова, начали сбываться. Лолита уже лишилась денег, Лариса Долина потеряла миллионы, а Татьяна Буланова едва не пострадала на сцене. Но это еще не конец. Ответ на то, чем участники юбилейного концерта Шатунова разгневали Разина, даст «Радио 1».