Российский певец Казимир погиб в ДТП в ДНР

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Российский певец Антон Казимир, которого считали «голосом» Михаила Круга, погиб в результате ДТП в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил блогер Сергей Елисеев на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
По его словам, авария произошла 26 мая в Советском районе Макеевки. Автомобиль Audi Q7 вылетел с насыпи грунта и разбился. В результате Казимир и еще один пассажир, а также водитель иномарки погибли. Еще один пострадавший был госпитализирован.
Казимир являлся победителем многих вокальных конкурсов. Певец утверждает, что именно он исполнял партии Михаила Круга в альбоме Ирины Круг «Тебе, моя последняя любовь», выпущенном после смерти шансонье.
Ранее стало известно о смерти актера из «Мастера и Маргариты».
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«Светлая Память Антону Казимиру», – написал Елисеев.
Казимир являлся победителем многих вокальных конкурсов. Певец утверждает, что именно он исполнял партии Михаила Круга в альбоме Ирины Круг «Тебе, моя последняя любовь», выпущенном после смерти шансонье.
Ранее стало известно о смерти актера из «Мастера и Маргариты».
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Александр Климов