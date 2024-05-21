Умер генконструктор российского НПО автоматики Дерюгин

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Умер генконструктор научно-производственного объединения автоматики Сергей Дерюгин, пишет ТАСС.
По данным «Роскосмоса», Сергей Федорович ушел из жизни на 84-м году в результате продолжительной болезни.
Там отметили, что инженер внес колоссальный вклад в развитие ракетной техники. Он участвовал в создании морских ракетных комплексов и системы управления ракет космического назначения.
В феврале 2023 года в Туле скончался лауреат госпремии СССР и премии правительства РФ Анатолий Капчиц. Под его руководством разрабатывали снаряды для реактивных систем залпового огня и тяжелых огнеметных систем.
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Там отметили, что инженер внес колоссальный вклад в развитие ракетной техники. Он участвовал в создании морских ракетных комплексов и системы управления ракет космического назначения.
В феврале 2023 года в Туле скончался лауреат госпремии СССР и премии правительства РФ Анатолий Капчиц. Под его руководством разрабатывали снаряды для реактивных систем залпового огня и тяжелых огнеметных систем.
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