Российский робот, шпионка и клон: что скрывает Мелания Трамп, и правда ли, что настоящая жена президента США умерла в 2016 году

Мелания Трамп (фото: соцсети)
Жену президента США Дональда Трампа, вступившего в должность накануне, назвали «российским роботом». Об этом пишет издание The Mirror.
Вокруг личности Мелании Трамп ходит большое количество слухов на протяжении многих лет. Например, некоторые пользователи Сети предположили, что Трампа на всех мероприятиях сопровождает робот, внешне очень похожий на его супругу. Люди обратили внимание на холодный и бездушный взгляд первой леди США, а также на её неестественную улыбку.
Вдобавок к этой теории ряд пользователей заявлял, что настоящей Мелании не стало в ночь выборов 2016 года, однако это скрыли, а её заменили человекоподобным роботом.
Также в соцсетях активно распространялась теория о том, что Мелания Трамп на самом деле шпионка России. Причиной для таких слухов стала беседа с президентом РФ Владимиром Путиным на ужине в ходе саммита G20 в 2017 году.
Причём известно, что бывшая модель не владеет русским языком, но знает сербский, словенский, французский, немецкий и итальянский.
Кроме того, какое-то время ходили слухи о том, что с Трампом находится клон его жены. Эта теория распространилась по интернету после того, как Трамп появилась на выборах в солнцезащитных очках.
Читайте также:
«Худшая первая леди США»: биография Мелании Трамп, брак и отношения с Дональдом Трампом
Мелания Трамп не хочет жить в Белом доме из-за сына
«Дорогая эскортница»: почему супруга Трампа не рада его победе на выборах президента США и правда ли они намерены развестись
Вдобавок к этой теории ряд пользователей заявлял, что настоящей Мелании не стало в ночь выборов 2016 года, однако это скрыли, а её заменили человекоподобным роботом.
Также в соцсетях активно распространялась теория о том, что Мелания Трамп на самом деле шпионка России. Причиной для таких слухов стала беседа с президентом РФ Владимиром Путиным на ужине в ходе саммита G20 в 2017 году.
Причём известно, что бывшая модель не владеет русским языком, но знает сербский, словенский, французский, немецкий и итальянский.
Кроме того, какое-то время ходили слухи о том, что с Трампом находится клон его жены. Эта теория распространилась по интернету после того, как Трамп появилась на выборах в солнцезащитных очках.
Читайте также:
«Худшая первая леди США»: биография Мелании Трамп, брак и отношения с Дональдом Трампом
Мелания Трамп не хочет жить в Белом доме из-за сына
«Дорогая эскортница»: почему супруга Трампа не рада его победе на выборах президента США и правда ли они намерены развестись
Анастасия Чинкова