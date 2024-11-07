«Дорогая эскортница»: почему супруга Трампа не рада его победе на выборах президента США и правда ли они намерены развестись

Мелания Трамп (Фото: РИА Новости/Кевин Даунс)
Миллиардер Дональд Трамп одержал победу на выборах в США, набрав 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Это означает, что после инаугурации Трамп и его супруга вновь вернутся в Белый дом, и 54-летняя Мелания снова будет часто представлена на официальных мероприятиях в роли первой леди. Однако в Сети широко обсуждается, что Мелания не слишком рада победе супруга на выборах. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».
Первая леди США
Экс-модель из Словении Мелания Трамп считается одной из самых красивых среди жен американских политиков. Однако пользователи Сети обращают внимание на то, что во время президенства Трампа ей не хватало искренней улыбки. Супруга бизнесмена и политика неизменно выглядела хмурой и недовольной. Она не подавала мужу руку, выходя из роскошного автомобиля, избегала физического контакта и даже не встречалась с ним взглядом. Таблоиды могли лишь догадываться, чем именно Трамп вновь разочаровал свою супругу.
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Выступление Трампа после выборов
После предварительного оглашения результатов голосования Дональд Трамп выступил в Палм-Бич перед своими сторонниками. Кандидат от Республиканской партии вышел на сцену под песню «God Bless the U.S.A», а рядом с ним была его жена.
Она старалась выглядеть приветливо, но все равно казалась смущенной. Также было заметно, что Мелания не поддержала мужа в выборе цветовой гаммы: Трамп был в своем любимом темно-синем костюме и красном галстуке, тогда как миссис Трамп предпочла полностью серый наряд.
Политик искренне радовался успеху и, расчувствовавшись, обнял жену и позволил назвать ее первой леди.
Почему Мелания не поддерживает Трампа
Мелания Трамп и Дональд Трамп (Фото: РИА/Новости)
За месяц до выборов Мелания неожиданно высказалась в поддержку абортов, назвав их «основным правом всех женщин», в то время как Дональд Трамп придерживается противоположной точки зрения. Это не единственный случай ее политического «непослушания». Мелания не поддерживала Дональда ни во время его ареста весной 2023 года, ни на судебных слушаниях, ни в начале предвыборной гонки, а также после двух покушений летом и осенью 2024 года.
Под давлением политтехнологов она, наконец, согласилась записать короткое видео, в котором с характерным акцентом и отсутствующим выражением лица прочитала по телесуфлеру несколько фраз о необходимости выяснить правду о тех, кто пытался убить ее мужа.
После этого она вновь исчезла из медийного поля. Ее также не было рядом с Дональдом на ключевых выступлениях перед избирателями.
Слухи о разводе
Кстати, недавно в американскую прессу просочилась информация о возможных планах Мелании пересмотреть условия брачного договора и послебрачного соглашения. Слухи о разводе Трампов ходили еще с конца 2021 года. Говорили, что Мелания и Дональд Трамп давно живут раздельно и встречаются лишь на крупных семейных мероприятиях. Кроме того, ходили слухи, что Трамп якобы завел себе любовницу, однако никакого подтверждения этому нет.
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Как в США приняли первую леди
Еще при первом президенстве Трампа Меланию в США восприняли довольно холодно. Ее часто называли «трофейной женой» и «самой дорогой эскортницей», пока Трамп не пригрозил прессе крупными исками за оскорбительные высказывания о своей супруге.
Общественность считала, что жена президента должна быть более активной и вовлеченной в жизнь страны, а не оставаться такой отстраненной и замкнутой. Бывшая помощница рассказала журналистам, что Мелании очень не нравилось жить в Белом доме. Она жаловалась на недостаток личного пространства и на то, что советники мужа постоянно заходят в жилые комнаты, где она могла быть даже в пижаме. Кроме того, ее утомляли пикетчики на пути к школе сына.
В какой-то момент в Сети даже завирусился хештег «Освободите Меланию» — до того несчастной она выглядела рядом с супругом.
Громкий скандал разразился после утечки разговора Мелании с подругой в преддверии Нового 2018 года, когда она жаловалась на то, сколько сил и времени потратила на украшение Белого дома к Рождеству, и на отсутствие признания её усилий. В сердцах Мелания отметила, что «вкладывает все силы в декорации», в то время как её саму критикуют за решения мужа.
Дональд Трамп и «Мисс Вселенная – 2012» Оливия Калпо (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Молчаливый протест Мелании Трамп
Аналитики отмечают, что бывшая модель иногда подвергала Дональда Трампа скрытым унижениям на публике. Она выбирала наряды для официальных мероприятий так, чтобы соблюдать протокол и при этом оставить явный намек. Например, многие запомнили закрытую блузу Мелании цвета фуксии с эффектным бантом, которую она надела на одно из предвыборных мероприятий в октябре 2016 года, после того как Трамп заявил, что любит хватать женщин за интимные места. Учитывая, что английское название банта «pussy bow» созвучно с первым словом из вышеупомянутой фразы, этот инцидент вызвал широкий резонанс.
В 2018 году Мелания Трамп посетила центр содержания детей нелегальных мигрантов на границе с Мексикой, выбрав для этого недорогую парку с провокационной надписью на спине: «Мне правда все равно. А тебе?». На фоне активной критики миграционной политики Трампа, это заявление интерпретировалось как намек на её молчаливое несогласие с позицией мужа.
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