Мелания Трамп не хочет жить в Белом доме из-за сына

Дональд и Мелания Трамп (Фото: riamediabank.ru/Стрингер)
Супруга переизбранного экс-президента США Дональда Трампа Мелания не планирует жить в Белом доме, являющимся традиционной резиденцией президентов. Причина заключается в семейных обстоятельствах будущей первой леди.
По сообщению телеканала CNN, такое решение Мелании Трамп связано с тем, что она собирается большую часть времени между Палм-Бич м Нью-Йорком. Она собирается проводить больше времени рядом с сыном Бэрроном, продолжающим обучение в Нью-Йоркском университете.
Обозреватели отмечают, что ранее супруга Дональда Трампа отказалась присутствовать на символической встрече с действующей первой леди Джилл Байден. Тогда Мелания сослалась на плохое самочувствие. Дотошные журналисты также заметили отсутствие супруги Трампа на общей фотографии с членами семьи и предвыборного штаба после завершения выборов, на которых он победил.
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Александр Бойцов