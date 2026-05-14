Россиянки пришли на концерт рэпера Oxxxymiron* в Париже с плакатами «насильник»
В центре Парижа во время концерта Oxxxymiron* (настоящее имя — Мирон Фёдоров*) россиянки вышли к зданию с пикетами. Как сообщает Telegram-канал Baza, участницы держали плакаты: «Oxxxymiron* — насильник» и «Слушайте пострадавших».
Гражданка РФ направила гневное обращение в голландский клуб, где 3 июня запланирован концерт рэпера. Площадка ответила: обвинения называют «пропагандистской кампанией в России против артиста за поддержку Украины», концерт состоится, но клуб не стал продвигать мероприятие через свои каналы.
Пользователи соцсетей тоже пытаются сорвать тур: отмечают площадки и требуют не предоставлять Фёдорову* «трибуну». Выяснилось, что россиянки готовят международную петицию. Обвинения в насилии прозвучали в марте прошлого года.
Одна девушка заявила, что рэпер занимался с ней сексом без согласия, когда ей было 16 лет; две другие рассказали о переписке с сексуальным подтекстом. Музыкант не комментировал эти обвинения. В апреле он начал тур, который сейчас пытаются отменить.
Читайте также: