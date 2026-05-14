Елена Проклова объяснила, почему Людмила Аринина оставила наследство Пеговой

Елена Проклова прокомментировала решение покойной Людмилы Арининой завещать своё имущество Ирине Пеговой, а не родственникам. В разговоре с Teleprogramma.org актриса заявила, что не находит в этом поступке ничего необычного.



Проклова пояснила, что Пегова ухаживала за пожилой коллегой до последних дней её жизни и артисток связывала тесная дружба.

«Думаете, если бы не были их отношения такими, она бы получила такое наследство? Вряд ли. Я думаю, что воля дарителя — это всегда его право. И я думаю, что человек всегда взвешивает, кого одарить. В этом и состоит смысл таких взаимоотношений, когда хочется это сделать», — высказалась Елена.
Сама Ирина Сергеевна уклоняется от публичных комментариев о наследстве от Людмилы Арининой. Звезда российских сериалов и ранее не любила обсуждать детали своей дружбы с актрисой из фильма «Гостья из будущего». Проклова полностью поддерживает такую позицию Пеговой.

Известно, что у Арининой остались племянники: при жизни артистка поддерживала с ними связь лишь посредством редких звонков. После известия о завещании родственники попытались оспорить его.
