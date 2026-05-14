Елена Проклова объяснила, почему Людмила Аринина оставила наследство Пеговой

14 мая 2026, 13:24

Елена Проклова (Фото: кадр из сериала «Призраки Замоскворечья»)

Елена Проклова прокомментировала решение покойной Людмилы Арининой завещать своё имущество Ирине Пеговой, а не родственникам. В разговоре с Teleprogramma.org актриса заявила, что не находит в этом поступке ничего необычного.





Проклова пояснила, что Пегова ухаживала за пожилой коллегой до последних дней её жизни и артисток связывала тесная дружба.

«Думаете, если бы не были их отношения такими, она бы получила такое наследство? Вряд ли. Я думаю, что воля дарителя — это всегда его право. И я думаю, что человек всегда взвешивает, кого одарить. В этом и состоит смысл таких взаимоотношений, когда хочется это сделать», — высказалась Елена.