Елена Проклова объяснила, почему Людмила Аринина оставила наследство Пеговой
Елена Проклова прокомментировала решение покойной Людмилы Арининой завещать своё имущество Ирине Пеговой, а не родственникам. В разговоре с Teleprogramma.org актриса заявила, что не находит в этом поступке ничего необычного.
Проклова пояснила, что Пегова ухаживала за пожилой коллегой до последних дней её жизни и артисток связывала тесная дружба.
«Думаете, если бы не были их отношения такими, она бы получила такое наследство? Вряд ли. Я думаю, что воля дарителя — это всегда его право. И я думаю, что человек всегда взвешивает, кого одарить. В этом и состоит смысл таких взаимоотношений, когда хочется это сделать», — высказалась Елена.Сама Ирина Сергеевна уклоняется от публичных комментариев о наследстве от Людмилы Арининой. Звезда российских сериалов и ранее не любила обсуждать детали своей дружбы с актрисой из фильма «Гостья из будущего». Проклова полностью поддерживает такую позицию Пеговой.
Известно, что у Арининой остались племянники: при жизни артистка поддерживала с ними связь лишь посредством редких звонков. После известия о завещании родственники попытались оспорить его.