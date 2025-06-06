«Колхоз на выгуле»: Рудковскую раскритиковали за мини-платье

06 июня 2025, 18:00

Телеведущая Яна Рудковская показала свой образ и нарвалась на критику

Яна Рудковская ( Фото Instagram*: @rudkovskayaofficial )

Яна Рудковская столкнулась с волной критики в свой адрес из-за выбранного наряда. Видео с прогулки по Москве, где 50-летняя звезда предстала в коричневом мини-платье и с сумкой Louis Vuitton, вызвало неоднозначную реакцию у подписчиков.