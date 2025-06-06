«Колхоз на выгуле»: Рудковскую раскритиковали за мини-платье
Яна Рудковская столкнулась с волной критики в свой адрес из-за выбранного наряда. Видео с прогулки по Москве, где 50-летняя звезда предстала в коричневом мини-платье и с сумкой Louis Vuitton, вызвало неоднозначную реакцию у подписчиков.
В комментариях под постом пользователи сети назвали образ Рудковской «колхозом на выгуле» и посоветовали сменить стилиста. Многие отметили, что платье не соответствует возрасту знаменитости и выглядит безвкусно.
Напомним, что ранее Рудковская публиковала фото своей матери в купальнике, подчеркнув, что та «специально худела».
*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).
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